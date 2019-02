Deputat PSD de Iaşi: Voi vota bugetul doar cu fondurile prevăzute expres pentru Autostrada Moldovei

Deputatul PSD de Iaşi Silviu Macovei a anunţat, vineri, că va vota bugetul doar dacă va fi asigurată finanţarea pentru autostrada Iaşi-Târgu Mureş, precizând că va susţine în Parlament orice amendament care prevede alocarea de fonduri pentru proiect.

Deputatul PSD Silviu Macovei. Foto: Facebook / Silviu Macovei

Silviu Macovei, susţine, într-un comunicat de presă, că a văzut proiectul de buget, dar şi reacţiile stârnite de faptul că nu sunt prevăzute fonduri care să vizeze construcţia autostrăzii Iaşi-Târgu Mureş.

„Acum sunt reacţii emoţionale, la cald. Îndemn la calm, fiindcă acesta este doar proiectul de buget propus spre dezbatere publică. Pe lângă faptul că avem o lege de finanţare şi construire a autostrăzii, am asistat personal la discuţiile cu conducerea partidului când am fost asiguraţi ferm că vor fi fonduri în acest an pentru autostrada Iaşi -Târgu Mureş”, a precizat deputatul PSD Silviu Macovei.

El a adăugat că există posibilitatea depunerii de amendamente în Parlament şi că ”va susţine şi vota alocarea de fonduri pentru autostradă”.

Parlamentarul social-democrat consideră că toţi aleşii din Moldova vor vota un astfel de amendament, întrucât ”autostrada este vitală pentru milioane de români”.

”Nu vreau să mă antepronunţ cu privire la votul meu pentru întregul buget, însă îl voi vota doar cu fondurile prevăzute expres pentru Autostrada Moldovei”, a mai spus Silviu Macovei, deputat PSD de Iaşi.

Anunțul parlamentarului PSD vine după ce deputatul Marius Bodea, liderul PNL Iași, a avertizat că în proiectul de buget pe anul 2019 nu sunt incluse sumele necesare pentru finalizarea documentaţiilor pentru Autostrada Iaşi-Târgu Mureş.

„Cu acest buget, Moldova este scoasă de pe harta investiţiilor, fiind complet abandonată”, a spus Marius Bodea.

Legea privind realizarea Auostrăzii Unirii, Iaşi – Târgu Mureş, a fost adoptată pe 7 noiembrie 2018 de plenul Camerei Deputaţilor. Autostrada ar urma să fie construită din bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor.

Proiectul de lege a fost iniţiat în luna mai a anului trecut de un grup de 71 de parlamentari de la toate partidele politice, cu excepţia ALDE.

Ministerul Transporturilor este desemnat drept coordonator al proiectului de investiţii. Termenul de finalizare ar fi de patru ani de la intrarea în vigoare a legii.

La începutul lunii decembrie 2018, deputatul ALDE Varujan Vosganian anunța că a avut discuții cu premierul Viorica Dăncilă și cu Darius Vâlcov și că lucrările la Autostrada Moldova vor putea începe în 2019.

La începutul lunii noiembrie 2018, comisarul european Corina Creţu exprima disponibilitatea sa şi a DG Regio de a finanţa din fonduri UE studiul de fezabilitate şi etapizarea construcţiei autostrăzii Târgu Mureş-Iaşi-Ungheni, subliniind că pentru aceasta este necesară o solicitare din partea autorităţilor române.

