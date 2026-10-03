Deputat PSD: „S&P nu ne-a cerut să sărăcim România, ca să salvăm deficitul. Nu este o victorie”

Deputatul PSD Adrian Câciu susţine că „unii” se grăbesc să transforme decizia agenţiei Standard&Poor's de a menţine ratingul de ţară într-o victorie a Guvernului, însă consideră că S&P „nu ne-a cerut să sărăcim” pentru a salva deficitul.

„S&P nu ne-a cerut să sărăcim România, ca să salvăm deficitul. Asta este, poate, cea mai importantă concluzie după evaluarea de ieri. S&P a menţinut ratingul României la BBB-/A-3, investment grade, cu perspectivă negativă. Unii se grăbesc să transforme decizia într-o victorie a Guvernului. Nu este! Alţii o folosesc pentru a continua discursul fricii: dacă nu mai tăiem, dacă nu mai punem taxe, dacă nu mai strângem cureaua, vine dezastrul. Ambele interpretări ratează problema.

România are nevoie de consolidare fiscală. Asta nu este în discuţie. Dar adevărata întrebare este alta: Ce fel de consolidare? Pentru că poţi reduce deficitul şi, în acelaşi timp, să slăbeşti economia. Poţi creşte taxe, poţi îngheţa venituri, poţi comprima consumul şi poţi frâna investiţiile. Pe hârtie, deficitul poate arăta mai bine. Dar dacă în urma ajustării ai mai puţină creştere economică, mai puţine investiţii, venituri reale mai mici şi o bază fiscală mai slabă, atunci ai rezolvat contabil problema de astăzi şi ai complicat problema de mâine. România nu are nevoie de mai multă austeritate. Are nevoie de o ajustare mai inteligentă. Aici trebuie schimbată paradigma", spune Câciu într-un mesaj postat sâmbătă pe Facebook.

În opinia lui, România trebuie să reducă risipa şi ineficienţa statului, să crească colectarea, să protejeze investiţiile, însă costul consolidării trebuie distribuit echitabil, pentru a nu mai pune „nota de plată” pe salariaţi, pensionari, familii şi firmele care produc.

„Nu era nevoie de o ţară mai săracă pentru un deficit mai mic”

Deputatul PSD consideră că România are nevoie de creştere economică, cu următorii parametrii: investiţii publice şi private, reindustrializare, infrastructură, capital românesc şi productivitate.

„România are nevoie de un boost economic. Fonduri europene. Investiţii publice şi private. Reindustrializare. Infrastructură. Capital românesc. Productivitate. Locuri de muncă mai bine plătite. Pentru că există două moduri de a îmbunătăţi sustenabilitatea finanţelor publice: să tai la nesfârşit din economie sau să faci economia mai puternică. Eu cred în a doua variantă. Nu poţi construi sustenabilitate fiscală pe o economie slăbită. Nu poţi cere permanent oamenilor să plătească factura unor dezechilibre pe care statul nu este capabil să le corecteze structural. Şi nu poţi transforma frica de rating în politică economică.

Mesajul de după S&P trebuie să fie mult mai simplu: România trebuie să-şi reducă deficitul fără să-şi reducă viitorul. Asta înseamnă ajustare de calitate. Asta înseamnă încredere. Asta înseamnă creştere economică. Nu avem nevoie de o ţară mai săracă pentru a avea un deficit mai mic. Avem nevoie de o economie mai puternică pentru a avea finanţe publice mai sănătoase. Nu simţiţi că tot ce v-am prezentat este exact invers faţă de modelul celor de dreapta? Este. Dar este soluţia!”, explică fostul ministru de Finanţe.

Agenţia Standard & Poor's (S&P) a confirmat vineri ratingul suveran al României la nivelul BBB-/A-3 (investment grade) şi a menţinut perspectiva negativă.

Perspectiva negativă reflectă opinia S&P că riscurile de implementare legate de consolidarea finanţelor publice ale României şi diminuarea deficitelor sale externe rămân ridicate. De asemenea, perspectiva reflectă sensibilitatea ţării la schimbările în ceea ce priveşte încrederea investitorilor, pe fondul necesităţilor de finanţare externă semnificative şi al nivelului ridicat al deţinerilor datoriei guvernamentale de către nerezidenţi.

Editor : C.L.B.