Deputat USR: Florin Iordache a făcut gesturi care trădează eșecul și arată multă frică

Deputatul USR Iulian Bulai spune că Opoziția a reușit, miercuri, o victorie importantă în Parlamentul României și că gesturile lui Florin Iordache, neclintit de pe scaunul de unde a prezidat ședința din plen, au trădat teama deputatului PSD.

Foto: Tudor Pop, Facebook/Iulian Bulai

Florin Iordache a refuzat să supună la vot propunerile formulate de Opoziție pentru revocarea sa și a lui Liviu Dragnea din funcțiile de vicepreședinte, respectiv președinte al Camerei Deputaților, motivând că nu există cvorum.

După scandalul din plenul Parlamentului, Opoziția a anunțat că „Dragnea și Iordache sunt foști lideri ai Camerei”, în timp ce reprezentanți ai PSD au vorbit despre „o încercare de forță de a da jos președintele Camerei Deputaților”.

Iulian Bulai, secretar al ședinței din plen, a scris pe Facebook că opoziția s-a organizat bine de această dată și a reușit să demonstreze că PSD a pierdut majoritatea din Camera Deputaților. Acest lucru le-ar putea da undă verde reprezentanților Opoziției să organizeze o moțiune de cenzură.

„Astăzi opoziția l-a dat jos pe Dragnea și pe Iordache din fruntea conducerii Parlamentului. Ne-am organizat bine și am reușit. PSD- ALDE nu mai are majoritate la Cemera Deputatior.

Am fost secretar de ședință. Am stat toată ziua lângă Florin Iordache. Am văzut un om disperat și fricos, care a înțeles că a pierdut. A făcut gesturi care trădează eșecul și arată multă, multă frică.

Am fost încordat toată ziua. Pana când de disperare au venit pesediștii la tribună să îi ofere sprijin moral lui Iordache și să ne intimideze pe noi.

Nu au reușit. Astăzi am obținut o mare victorie. De săptămâna viitoare vom obține și mai multe. Plec de la parlament cu multă multă speranță!”, a scris deputatul USR.

Etichete:

,

,

,

,

,