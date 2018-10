Deputat USR: Liviu Dragnea pierde majoritatea în Camera Deputaţilor

După ce președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus că dezbaterea asupra proiectului de lege privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului va fi reprogramată pentru săptămâna viitoare pe motiv că opoziția ar fi nemulțumită de amendamente, deputatul USR Stelian Ion susţine că, de fapt, liderul social-democrat pierde majoritatea parlamentară.

„Ceea ce a spus Liviu Dragnea este parţial adevărat, în sensul că, într-adevăr, noi ne-am opus pe anumite chestiuni şi am fi votat împotrivă în plen. Ştiţi foarte bine că au trecut foarte multe proiecte faţă de care noi ne-am opus de fiecare dată, argumentat, şi acelea au trecut la vot. Ce trebuie să se înţeleagă este că Liviu Dragnea, cel puţin în Camera Deputaţilor, pierde majoritatea şi că acest proiect, chiar cu opoziţia noastră şi a PNL, dacă ar fi avut majoritatea pe care a folosit-o de atâtea ori, ar fi putut trece. Nu are majoritatea, nu trece, ceea ce este grav, pentru că România poate fi condamnată pentru această chestiune legată de implementarea unei directive”, a spus Stelian Ion.



În opinia deputatului USR, „pretextul adoptării acestei directive este folosit de PSD pentru a-şi construi o armă pe care să o îndrepte împotriva ONG-urilor care îi sunt critice şi care îl deranjează”.



„Ca atare, nu am putut fi sub nicio formă de acord cu aceste prevederi. (...) Am observat că şi UDMR a fost, cel puţin pe această chestiune, pentru că şi ei au asociaţii, uniuni ale minorităţilor naţionale, şi se simt oarecum vizaţi şi aici am fost pe aceeaşi lungime de undă şi au votat şi ei împotrivă. Probabil şi asta a fost una dintre cauzele care a dus la blocajul pe această lege”, a adăugat deputatul USR.



Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, că dezbaterea în plenul Camerei Deputaţilor a proiectului de lege privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului va fi reprogramată pentru săptămâna viitoare, menţionând că deputaţii Opoziţiei sunt nemulţumiţi de anumite amendamente, dar există riscul intrării României în infringement dacă nu vor fi introduse în lege toate prevederile din directivele europene.

Întrebat de ce a fost amânată dezbaterea în plen a proiectului, Dragnea a precizat: „Va fi reprogramată pentru săptămâna viitoare”.



„Din ce mi-a spus Daniel Suciu (liderul deputaţilor PSD - n.r.), grupurile parlamentare PNL şi USR nu sunt de acord cu unele prevederi, dar ele sunt prevăzute în Directivă. Nici eu nu sunt de acord cu unele prevederi, dar sunt prevăzute în Directivă în mod explicit. Şi s-a stabilit să mai fie discuţii săptămâna aceasta sau începutul săptămânii viitoare, pentru că există riscul, dacă nu introducem în lege prevederile care sunt explicite în Directivă, să se continue procesul de infringement, ceea ce nu ar fi de dorit”, a adăugat Dragnea.



Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a decis, marţi, la dezbaterea pe proiectul de lege privind combaterea spălării banilor, interzicerea emiterii de acţiuni la purtător şi ca asociaţiile şi fundaţiile să fie obligate să raporteze instituţiilor statului toţi beneficiarii. Raportul a întrunit 19 voturi „pentru”, 15 voturi „împotrivă” şi două abţineri. Reprezentanţii opoziţiei au anunţat că au votat împotrivă. PNL şi USR au anunţat că iau în calcul atacarea la Curtea Constituţională.

