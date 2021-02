Deputații dezbat luni moțiunea simplă depusă de PSD împotriva ministrului Sănătății Vlad Voiculescu. Moțiunea intitulată „Incompetența și lipsa de asumare UCID! Vlad Voiculescu, un pericol pentru sănătatea și viața românilor!”, este prima depusă de opoziție împotriva unui membru al Guvernului Cîțu. Votul pe moțiune va fi dat miercuri.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

ACTUALIZARE ORA 18:00 Cristian Băcanu, deputat PNL: „O moțiune PSD este de un cinism patologic. Când domnul Grindeanu a fost prim ministru a vorbit despre OUG 13, acum vorbește despre Sănătate.

În ultimii 10 ani ați guvernat 7, în care v-ați bătut joc de medici și de pacienți. Acum aveți tupeul să vorbiți despre Sănătate. Să ne amintim ce personaje ați pus la Sănătate. Pe doamna Pintea Sorina o cunoaștem cu toții. Astăzi e trimisă în judecată de DNA pentru fapte de corupție.

Înainte a fost domnul Bodog, trimis în judecată tot pentru fapte de corupție. Domnului Bodog i-a fost retrasă diploma de doctorat pentru că l-a plagiat.

L-ați luat și pe domnul Cadariu, ministru în 2016, care spunea că sistemul sanitar este pre bun pentru români. Acesta spunea că și spitalele din Anglia și Germania sunt murdare.

Pe domnul Bănicioiu îl știm cu toții pentru că este, de asemenea, trimis în judecată de DNA. Acesta s-a remarcat ca ministrul „avem de toate” și care spunea că sunt condiții mai bune ca în Germania.

Mai sunt și alți PSD-iști. Mă gândesc la domnul Adrian Streinu Cercel. Este cel care afirma acum un an de zile că problema COVID-19 e doar un punctișor pe harta Chinei. Între timp au murit peste 2 milioane de oameni în lume. Trebuie spus că a condus Matei Balș timp de 20 de ani, până cu o lună înainte de incendiu.

Voi PSD-iștilor aveți tupeul să le vorbiți românilor despre Sănătate?”

ACTUALIZARE ORA 17:50 Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu: „Azi dimineață am aflat că un alt român, ars, a murit. Avea 51 de ani, fusese internat cu arsuri grave, și a fost transferat cu foarte mare întârziere în Belgia. În țară a îndurat un adevărat calvar. A fost internat la Constanța, mutat la Iași, acolo transferul a fost anulat înainte de a fi urcat în avion, fiind adus în Capitală. După o altă săptămână a fost transferat dar prea târziu, din păcate.

O ascultam pe soția sa, disperată, cum întreba de ce trebuie să suporte un asemenea tratament inuman. Ministrului Vlad Vociulescu sunt sigur că nici nu i-a păsat de acest caz până azi dimineață. Abia atunci a făcut ce știe mai bine, să fugă de răspundere și să trimită corpul de control la spitale.

Domnule ministru, sunteți principalul vinovat moral de moartea acestui om.

Ați găsit la preluarea funcției, de la un liberal, un protocol privind transferul marilor arși, dar nu va păsat. Ați stat 9 zile cu un om ars pe care l-ați plimbat prin toată România. Numai pentru acest caz trebuie să demisionați din funcție.

Când am anunțat că depunem moțiunea, am văzut cum apar brusc un cor al bocitoarelor. Refrenul lor trist era: „Săracul, ce să facă în 50 de zile”. Am expus cazul pacientului ars pentru a arăta ce putea să facă domnul ministru: aplicarea unui protocol medical clar.”

ACTUALIZARE ORA 17:40 Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu: „Mă bucur să fiu astăzi în Parlament și să explic ce am găsit în sistem și să spun ce facem pentru sistemul de Sănătate.

Autorii direcți ai dezastrului este PSD și mafia PSD-istă. Moțiunea s-ar putea numi „Vlad Voiculescu un pericol pentru mafia din Sănătate.”

Ea fost scrisă de un domn care a fost secretar de stat 4 ani în echipa domnului Bănicioiu care spunea că avem de toate.

Mi se cere să îmi asum răspunderea pentru un spital care a fost condus de domnul Cercel, într-un oraș condus de colegii dumneavoastră. Aceștia sunt oamenii care au avut tupeul să vorbească despre asumare. Vorbesc despre asumare oamenii partidului care au avut 12 miniștri ai Sănătății, trei dintre ei anchetați de DNA.

Și-au creat rețele mafioate. M-aș fi așteptat în această lună de zile să primesc de la parlamentarii PSD propuneri de proiecte serioase. Am verificat și nu am primit nici măcar o singură idee.

Ați început probabil să scrieți această moțiune înainte să fiu numit ministru. Ați așteptat să apară o tragedie să puneți în cârca mea dezastrul. Am găsit sistemul de sănătate mult mai rău decât l-am lăsat în 2016. V-ați bătut joc de tot ce am făcut și era un început de reformă reală. Dar asta înseamna decuplarea de la banii din Sănătate.

Trebuia încă din 2017 să avem studiile gata pentru spitalele regionale, iar până astăzi să aibă aceste spitale măcar câteva etaje.

În aceste 50 de zile, ce am făcut eu? Am alocat 50 de milioane din fonduri europene pentru investiții în spitalele COVID. Am evaluat și vom evalua stadiul de implementare.

Îmi spuneți că nu am făcut nimic pentru deschiderea școlilor. Poate nu știți, dar școala s-a deschis. Până în prezent au fost distribuite un milion de teste din care 445 de mii au ajuns în școli.

Îmi reproșați că nu am făcut nimic în gestionarea pandemiei. Am lua măsuri concrete. Campania de vaccinare ne plasează în topul european al vaccinării.

M-am asigurat că personalul medico-sanitar sunt plătiți în mod corect și transparent. Vom demara testarea cu teste antigent în cabinetele medicilor de familie.

Am primit un mandat de reformă și puteți să strigați demisia 24 de ore din 24, 7 zile din 7, timp de 4 ani și nu mă voi opri.

Stimați parlamentari, aveți o decizie simplă de luat: să votați cu mafia din Sănătate sau să votați cu mine împotriva acestei mafii.”

ACTUALIZARE ORA 17:20 Alexandru Rafila citește textul moțiunii simple depuse de PSD:

„Nu este suficient să arătați permanent ce au greșit „ceilalți”. Asta o făceați când erați în Opoziție! Acum, când sunteți ministru, când dețineți pârghiile Puterii, trebuie să arătați CUM și CE ați făcut, CUM și CE ați corectat. Mai ales într-o situație de criză majoră de sănătate publică!

Această moțiune simplă nu pune nici Sănătatea, nici Sistemul Sanitar în banca acuzaților. Această moțiune critică lipsa evidentă de performanță a ministrului responsabil cu sănătatea, cu viața românilor. Această moțiune este depusă împotriva ministrului care NU a reușit să ia deciziile necesare, NU a reușit să coaguleze experiența profesioniștilor - așa cum chiar el susținea că ar trebui făcut - pentru a prelua controlul asupra pandemiei și pentru a garanta siguranța pacienților.”

Textul integral al moțiunii poate fi consultat AICI.

ACTUALIZARE ORA 17:12 Liderul de grup al PSD, Alfred Simonis, a cerut președintelui de ședință să îi dea afară din sală pe europarlamentarii USR PLUS Dacian Cioloș și Dragoș Pîslaru. După consultarea liderilor de grup s-a luat decizia ca aceștia să asiste la lucrările Camerei de la balcon.

Știrea inițială

PSD îl acuză pe Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, de proastă gestionare a crizei sanitare provocate de pandemia de coronavirus. Social-democrații enumeră în textul moțiunii simple o serie de lucruri pe care ministrul ar fi trebuit să le facă după preluarea mandatului și nu le-a făcut, arătând că multe dintre acestea Vlad Voiculescu i le reproșa predecesorului său, Nelu Tătaru.

Înaintea dezbaterilor din Parlament, liderii coaliției au anunțat că îl vor susține pe Vlad Voiculescu și că moțiunea nu va trece, deși au apărut informații potrivit cărora unii liberali ar fi luat în calcul să voteze moțiunea PSD.

„Voi propune excluderea oricărui parlamentar PNL care votează moțiunea PSD. Vlad Voiculescu are susținerea PNL și UDMR”, a anunțat prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan.

Procedural, o moțiune simplă împotriva unui ministru nu are niciun efect juridic, chiar dacă este adoptată de Parlament, acesta nu este automat demis.

Editor : R.K.