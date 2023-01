Deputatul AUR care și-a bătut soția dă vina pe ea că era geloasă: „A reușit să fugă în curtea vecinului, membru PSD”

Deputatul AUR Dumitru Focșa, acuzat că și-a bătut soția, recunoaște că a agresat-o, însă dă vina pe aceasta pentru că ar fi fost geloasă. Focșa spune că „incidentul a fost generat de soție prin gelozie extremă”. Într-un mesaj publicat pe Facebook, parlamentarul susține că soția i-a reproșat că dă „like” pe Facebook unor alte femei, despre care spune că „nu verific ce poze au acele doamne sau fete prin profil, unele fiind mai sumar îmbrăcate”.

Focșa povestește și versiunea sa în legătură cu incidentul din noaptea de 4 spre 5 ianuarie, când femeia a sunat la poliție, având nevoie de îngrijiri medicale.

„Aceste reproșuri repetate și la care se tot revenea, chiar dacă împreună conveneam de fiecare dată, să nu se mai repete,(la fiecare revenire a soției acasă), m-a făcut să fac un gest regretabil: am luat-o de după gât și i-am strigat în față că nu mai rezist, nu mai pot, căci, cu "gândirea din capul ei mă face și pe mine cu capul!"....și am tras-o cu fruntea ei către fruntea mea. Din disperare, din durerea că nu sunt înțeles de ea, am făcut acest gest într-un mod nu foarte elegant, ba chiar brutal. Atât a fost tot! (...) Dacă printre vorbele mele, mai mult stigate, "tu cu capul ăsta mă înnebunești de cap!", dupa ce am făcut asta de două ori, ea a fugit spre telefonul din dormitor strigând că sună la 112, dar acolo, la ușa dormitorului a mai fost o busculadă și a fost atinsă și de ușa camerei, atunci am văzut că-i sângerează nasul”, scrie Focșa.

Acesta susține că ulterior femeia a reușit să fugă din casă „în curtea vecinului, membru PSD, și să-i alarmeze.”

„M-am dus cu fetița după ea, dar ea era deja în apel cu 112. Chiar dacă îi ceream să nu facă asta, auzeam cum cerea și ambulanță și echipaj de poliție. Nu am intervenit să-i opresc conversația căci nu avea nici un rost. Am lăsat să încheie cu bine dialogul. O vedeam foarte speriată”, scrie Focșa.

Polițiștii care au intervenit spun că femeia „prezenta urme vizibile de violență”.

Deputatul AUR o acuză acum pe soție și că ar fi transferat fără acordul său 3.000 de lei din banii alocați cabinetului parlamentar.

În mesajul său, Dumitru Focșa spune că „familia pentru mine este sfântă” și că va încerca să își împace soția: „am în vedere să mergem împreună la un consilier de profesie care să ne ajute să depășim acest moment trist”.

Nu este pentru prima dată când deputatul AUR este acuzat de violență domestică. În 2019, înainte să fie parlamentar, Focșa a fost acuzat de aceeași soție că a agresat-o, femeia depunând o plângere la poliție, pe care ulterior a retras-o.

AUR a anunțat că a demarat o anchetă internă și că l-ar putea lăsa fără funcții în partid. Comunicatul formațiunii nu menționează însă nimic despre o posibilă excludere. Focșa spune însă că dacă partidul îi va cere, va demisiona și din Parlament.

„Dacă conducerea AUR îmi va cere să-mi dau demisia din Parlamentul României, o voi face spre binele colegilor mei și al românilor care cred în AUR”, a mai scris Focșa.

