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Deputatul AUR Mohammad Murad, întrebări pentru Nicușor Dan, Grindeanu, Bolojan și Simion. Ce soluție vede la criza politică

Data publicării:
BUCURESTI - CONFERINTA AUR - ROMANIA, TARA ESUATA - 6 SEPT 2022
Mohammad Murad. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Deputatul AUR Mohammad Murad afirmă că alegerile anticipate nu sunt o soluție și își întreabă liderul de partid, George Simion, ce va face în scenariul în care va câștiga alegerile, dar nu va reuși să aibă majoritate în Parlament. Totodată, Murad îi întreabă și pe liderii PSD și PNL, dar și pe președintele Nicușor Dan, dacă vor fi de acord cu un guvern condus de AUR.

„România trece prin cele mai grele momente din ultimele decenii. Motivul este unul singur - avem de a face cu așa numiți lideri iresponsabili și incapabili să accepte o realitate trăită de noi toți. Concret, realitatea arată în felul următor:

  • Lipsa totală de încredere între oameni
  • ⁠Lipsa de speranță pentru un viitor
  • ⁠Lipsa de viziune a celor care conduc țara
  • ⁠Instalarea din ce în ce mai mult a fenomenului sărăcie

Din poziția unui om căruia îi pasă de soarta României și a românilor, adresez celor 4 lideri politici câte o întrebare.

1. Domnule Președinte Nicușor Dan, așa cum procedați și vă exprimați, ignorând opinia a peste 50% din poporul român, cu siguranță vom ajunge la anticipate. Ce veți face după anticipate, dacă AUR obține 35-40% din voturile românilor? Veți accepta un guvern format din partidul AUR?

2. Domnule Sorin Grindeanu, conduceți cel mai mare partid palamentar din Romania astăzi. Nu sunteți de acord să aveți dialog cu partidul AUR pentru un guvern comun. Ce veți face după alegerile anticipate, dacă AUR vă avea 35-40%? Veți rămâne în aceeași poziție?

3. Domnule Ilie Bolojan, repetați de multe ori că sunteți un om responsabil, că vreți să faceți bine României și ați exprimat clar că nu veți face niciodată un guvern care să aibă o componentă PSD. Înțeleg că după alegerile anticipate, nu excludeți deci o guvernare PNL-AUR. Veți face parte dintr-un guvern condus de AUR?

4. Domnule George Simion, daca vom ajunge la dorință pe care o aveți, respectiv la alegeri anticipate, cu siguranță veți avea pretenția de a fi Prim Ministru, ceea ce este normal. Ce veți face dacă PSD-PNL, cu siguramță USR și UDMR nu vor fi de acord cu un guvern condus de AUR? Ce veți face, chiar dacă veți primi mandat de a forma guvern, dar nu reușiți să faceți majoritate?”, a scris Mohammad Murad marți, pe Facebook.

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Pentru a grăbi soluționarea crizei politice, el propune suspendarea plății subvențiilor către partide și a indemnizațiilor către parlamentari până la formarea unui nou guvern.

„Concluzia este una singură - dacă mai există puțin bun simț și așa numiți oameni responsabili, trebuie să fiți de acord cu mine, încât să susțineți:

  • suspendarea subvențiilor partidelor politice
  • ⁠suspendarea indeminazatiei parlamentarilor cu toate cheltuielile aferente, până la formarea noului Guvern al României

Țin să precizez că susțin în continuare că alegerile anticipate nu sunt o soluție, chiar dacă partidul din care fac parte vă fi câștigătorul, cu siguranță România vă fi în continuare pierdantă”, a mai scris Mohammad Murad.

În replică la mesajul lui Murad, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat marți, la Digi24, că deputatul a exprimat o părere personală.

„Un partid nu e o unitate militară”, a spus Petrișor Peiu, adăugânnd că nu contează ce crede un individ, ci ce decide majoritatea.

„Este exclus să voteze Guvernul Niculescu”, a mai spus Peiu despre Murad.

El a precizat că e posibil ca AUR să procedeze la fel ca la votul de învestire a Guvernului Adrian Veștea, câd parlamentarii au ieșit din sală.

Citește și: Peiu: Parlamentarii AUR ar putea ieși din sală la votul pe guvernul Niculescu: „Dacă se face majoritatea, va fi foarte fragilă”

Editor : B.P.

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