Mohammad Murad este primul deputat AUR care spune că va vota Guvernul Veștea, dar cu condiția ca programul de guvernare propus de premierul desemnat să fie unul concentrat pe agenda cetățeanului. Anunțul lui Murad vine după ce Adrian Veștea s-a declarat dispus să accepte și voturi dinspre partidul condus de George Simion.

„Dacă prezintă un program care privește agenda cetățeanului de rând, eu voi vota acest guvern. Cu toate că, sigur, rămâne latură politică care o las domnului Simion să discute. Vă garantez că niciodată nu o să fie cazul să vorbim despre un număr de parlamentari care vor vota diferit de alții”, a spus Mohammad Murad într-o intervenție la Realitatea Plus.

Pe de altă parte, Petrișor Peiu, preşedintele Consiliului Naţional al partidului, a declarat miercuri, la Parlament, că AUR nu va vota Cabinetul Veștea, iar cei care o vor face vor fi cel mai probabil excluși din partid.

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat marți seara, la Realitatea TV, după discuția cu președintele Nicușor Dan de la Cotroceni, că nu are nicio reținere în a discuta cu oricine, „indiferent de orientarea politică” pentru a strânge majoritatea parlamentară pentru învestirea Guvernului. El a precizat că a negociat inclusiv voturi din USR.

„Nu am rezerve de a sta de vorbă cu absolut oricine, indiferent de orientarea politică. Avem un număr foarte mare de colegi parlamentari din PNL care ieri nu au avut intenția de a se manifesta într-o formă sau alta, tocmai pentru a nu crea instabilitate. Înțeleg că sunt și parlamentari USR care vor participa la acest vot. Nu mă deranjează nici dacă sunt parlamentari AUR care votează Guvernul. Repet: România are nevoie de o echipă care să servească statului român”, a spus el.

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Editor : B.E.