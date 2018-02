Deputatul Daniel Fenechiu: „Mi-a crescut indemnizația cu circa 600 de lei”

Deputaul PNL Daniel Fenechiu a confirmat că indemnizațiile deputaților au fost majorate „cu câteva sute de lei”, în urma trecerii contribuțiilor sociale în seama angajatului. Într-un interviu acordat Digi24, parlamentarul spune că lui i-a crescut leafa cu 600 de lei în ultima lună.

„Am primit și eu azi fluturașul și într-adevăr e o majorare salarială cu câteva sute de lei. Nu poate să crească foarte mult, eu sunt vicepreședintele comisiei juridice și am o indemnizație mai mare cu 500 de lei. Indiferent cât de mare sau mică ar fi indemnizația unui deputat sau senator fără funcție, un senator cu funcție are 300 de lei dacă e secretar, 500 de lei - vicepreședinte, 1.000 de lei președinte de comisie. Indemnizația mea este 10.400 lei. Într-adevăr, în perioada anterioară, în decembrie am avut 9.800 de lei, ceea ce înseamnă că mi-a crescut indemnizația cu 600 de lei, această creștere fiind determinată de creșterea salariului minim pe economie la 1.900 de lei și datorită acestei creșteri, indemnizația deputatului fiind un coeficient, ori salariul minim a operat această modificare cu 600 de lei.

La toți deputații creșterea e de 600 de lei. Eu, care nu am intrat în politică pentru indemnizație, am spus că înainte să mărim lefurile parlamentarilor e bine să avem grijă de cetățenii care ne-au ales. Sunt critic la această situație. Nu-mi place să explic cuiva de ce mie mi-a crescut indemnizația, în contextul în care ljui îi scade leafa, fiind bugetar. Există colegi parlamentari care spun că parlamentarul trebuie să fie bine remunerat, pentru a nu fi tentat să facă anumite lucruri.

Poziția mea: eu nu cred că ar trebui să operăm majorări la parlamentari, cât timp operează scăderi la oamenii din sectorul bugetar. Modul în care se reflectă în media această situație nu are în vedere foarte multe cazuri în care anumite lefuri din sistemul bugetar erau foarte mari și erau anacronice.

Există persoane care erau la nivel de șefi de serviciu sau de direcție, care aveau înainte de legea salarizării unitare lefuri de 18-19.000 de lei, mai mari decât ale Președintelui României. Acolo e firesc să se opereze anumite corecturi. În ceea ce privește personalul angajat la stat, acolo dacă a operat anumite scăder, cred că guvernul trebuie să le corecteze. Cred că nu e foarte complicat. E nevoie de analize punctuale și de aplicarea de criterii de performanță.

Dacă ne referim la cineva care are program de muncă de 8 ore și lucrează 4 ore și are un salariu de 15.000 de lei, cred că acest salariu este injust. Acolo poate să opereze o corecție în jos. Acolo unde este un program de 8 ore, dar ca să poată să își facă treaba oamenii trebuie să muncească 10-12 ore, mă refer la grefieri, la cei din administrațiile financiare, diverse fonduri din agricultură, acolo guvernul trebuie să analizeze aceste situații”, a declarat Daniel Fenechiu.

Deputatul a adăugat că nu crede că bugetarii vor fi tentați să plece spre mediul privat, întrucât companiile private nu pot oferi salarii la fel de mari ca la stat.

„În momentul de față, lefurile în public sunt mai mari ca în privat. Omul care lucrează în public nu poate pleca pe salarii comparabile în privat. Chiar dacă există nemulțumiri în sistem, nu vor exista plecări în privat. Constatăm că la nivel administrativ se înființează aproape în fiecare zi câte o firma a unei autoritări locale, de județ, municipiu, în care sunt angajați pe salarii bugetare mai mari decât în zona privată. Nu există riscul ca oamenii să plece de la public la privat, pentru că privatul nu poate să țină pasul cu majorările”, a mai adăugat Daniel Fenechiu.