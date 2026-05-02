Deputatul PNL care a primit ordin de mobilizare continuă să ceară explicații Ministerului Apărării

Deputatul PNL Cristian Buican continuă să ceară explicații Ministerului Apărării (MApN), după ce i-a criticat în spațiul public pe reprezentanții Armatei că nu au ținut cont că este parlamentar și i-au trimis un ordin de mobilizare, fiind rezervist. Acesta a cerut MApN să îi spună ce măsuri vor fi luate pentru a preveni emiterea „unor astfel de ordine către persoane exceptate de lege”.

Deputatul liberal a transmis o adresă oficială adresată ministrului Apărării, Radu Miruță, invocând un articol de Lege care arată că „senatorii și deputații nu pot fi concentrați sau mobilizați pe durata exercitării mandatului”.

Adresa, înregistrată pe 30 aprilie, conține următoarele trei întrebări adresate MApN:

„Care este temeiul legal și procedura în baza cărora pot fi emise ordine de chemare la mobilizare către persoane care dețin în prezent calitatea de parlamentar?”

„Au fost emise astfel de ordine și către alți deputați sau senatori aflați în exercitarea mandatului? Dacă da, vă rugăm să precizați numărul cazurilor și situațiile în care acestea au fost generate”

„Ce măsuri instituționale există sau urmează a fi adoptate pentru a preveni emiterea unor astfel de ordine către persoane exceptate de lege de la mobilizare și pentru corectarea eventualelor erori administrative?”

Cristian Buican a criticat Armata pentru că i-au trimis ordinul de mobilizare. Răspunsul MApN

Cristian Buican a început să critice Armata Română pe 17 aprilie, afirmând că nu ar fi trebuit să primească nicun ordind e chemare la mobilizare.

„Am efectuat stagiul militar cu termen redus în perioada 1985–1986, la o unitate de elită a Armatei Române, am obținut gradul de sublocotenent și sunt mândru de acest lucru. Dacă va fi nevoie, îmi voi apăra țara în serviciul militar (...) Totuși, „Ordinul de chemare la mobilizare”, în cazul în care va fi declarată această stare, mă împiedică să-mi exercit mandatul de parlamentar”, scria Buican pe Facebook, pe 17 aprilie.

El invoca atunci că militarii din Vâlcea „fie sunt incompetenți”, fie ar exista un plan pentru ca acesta să nu-și exercite mandatul în cazul unei moțiuni de cenzură.

„Dacă mâine s-ar declara mobilizarea în România, există un termen de 24 de ore în care trebuie să mă prezint la Miercurea Ciuc, altfel risc o pedeapsă cu închisoarea de până la 7 ani. Deci nu este o simplă chemare pentru a stabili date sau alte aspecte administrative, ci un ordin propriu-zis de mobilizare, care, în mod normal, se aplică rezerviștilor. Parlamentarii sunt însă exceptați”, declara Cristian Buican pentru Digi24.ro la acel moment.

Reprezentanții Ministerului Apărării au transmis, la solicitarea Digi24.ro, că este vorba despre „proceduri administrative obișnuite și actualizarea datelor din evidență, o etapă normală, care nu are legătură cu o mobilizare efectivă”.

„Ulterior, (Cristian Buican n.red) a primit un ordin de chemare la mobilizare, document care se păstrează la livretul militar și care face parte din evidențele legale ale rezerviștilor, fără a însemna că persoana respectivă este chemată în mod concret la activitate”, mai precizează MApN.

În privința faptului că parlamentarii sunt exceptați de la mobilizare, reprezentanții ministerului susțin că evidențele militare încă nu au fost actualizate, iar structurile Armatei aplică tuturor procedurile standard, urmând ca astfel de situații să fie gestionate ulterior între autorități.

„Legislația prevede mecanisme clare pentru situațiile în care anumite categorii profesionale, inclusiv persoane aflate în funcții publice, au regim specific în caz de mobilizare, acestea fiind gestionate prin comunicare instituțională între autoritățile competente. În lipsa unor actualizări în evidențele militare, structurile teritoriale ale MApN aplică procedurile standard, fără ca aceste demersuri să aibă vreo legătură cu activitatea politică sau parlamentară”, potrivit sursei citate.

