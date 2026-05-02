Live TV

Deputatul PNL care a primit ordin de mobilizare continuă să ceară explicații Ministerului Apărării

Data actualizării: Data publicării:
Armata română. Foto- arhivă:Facebook
Din articol
Cristian Buican a criticat Armata pentru că i-au trimis ordinul de mobilizare. Răspunsul MApN

Deputatul PNL Cristian Buican continuă să ceară explicații Ministerului Apărării (MApN), după ce i-a criticat în spațiul public pe reprezentanții Armatei că nu au ținut cont că este parlamentar și i-au trimis un ordin de mobilizare, fiind rezervist. Acesta a cerut MApN să îi spună ce măsuri vor fi luate pentru a preveni emiterea „unor astfel de ordine către persoane exceptate de lege”.

Deputatul liberal a transmis o adresă oficială adresată ministrului Apărării, Radu Miruță, invocând un articol de Lege care arată că „senatorii și deputații nu pot fi concentrați sau mobilizați pe durata exercitării mandatului”.

Adresa, înregistrată pe 30 aprilie, conține următoarele trei întrebări adresate MApN:

  • „Care este temeiul legal și procedura în baza cărora pot fi emise ordine de chemare la mobilizare către persoane care dețin în prezent calitatea de parlamentar?”
  • „Au fost emise astfel de ordine și către alți deputați sau senatori aflați în exercitarea mandatului? Dacă da, vă rugăm să precizați numărul cazurilor și situațiile în care acestea au fost generate”
  • „Ce măsuri instituționale există sau urmează a fi adoptate pentru a preveni emiterea unor astfel de ordine către persoane exceptate de lege de la mobilizare și pentru corectarea eventualelor erori administrative?”

Cristian Buican a criticat Armata pentru că i-au trimis ordinul de mobilizare. Răspunsul MApN

Cristian Buican a început să critice Armata Română pe 17 aprilie, afirmând că nu ar fi trebuit să primească nicun ordind e chemare la mobilizare.

„Am efectuat stagiul militar cu termen redus în perioada 1985–1986, la o unitate de elită a Armatei Române, am obținut gradul de sublocotenent și sunt mândru de acest lucru. Dacă va fi nevoie, îmi voi apăra țara în serviciul militar (...) Totuși, „Ordinul de chemare la mobilizare”, în cazul în care va fi declarată această stare, mă împiedică să-mi exercit mandatul de parlamentar”, scria Buican pe Facebook, pe 17 aprilie. 

El invoca atunci că militarii din Vâlcea „fie sunt incompetenți”, fie ar exista un plan pentru ca acesta să nu-și exercite mandatul în cazul unei moțiuni de cenzură.

„Dacă mâine s-ar declara mobilizarea în România, există un termen de 24 de ore în care trebuie să mă prezint la Miercurea Ciuc, altfel risc o pedeapsă cu închisoarea de până la 7 ani. Deci nu este o simplă chemare pentru a stabili date sau alte aspecte administrative, ci un ordin propriu-zis de mobilizare, care, în mod normal, se aplică rezerviștilor. Parlamentarii sunt însă exceptați”, declara Cristian Buican pentru Digi24.ro la acel moment.

Reprezentanții Ministerului Apărării au transmis, la solicitarea Digi24.ro, că este vorba despre „proceduri administrative obișnuite și actualizarea datelor din evidență, o etapă normală, care nu are legătură cu o mobilizare efectivă”.

„Ulterior, (Cristian Buican n.red) a primit un ordin de chemare la mobilizare, document care se păstrează la livretul militar și care face parte din evidențele legale ale rezerviștilor, fără a însemna că persoana respectivă este chemată în mod concret la activitate”, mai precizează MApN.

În privința faptului că parlamentarii sunt exceptați de la mobilizare, reprezentanții ministerului susțin că evidențele militare încă nu au fost actualizate, iar structurile Armatei aplică tuturor procedurile standard, urmând ca astfel de situații să fie gestionate ulterior între autorități. 

„Legislația prevede mecanisme clare pentru situațiile în care anumite categorii profesionale, inclusiv persoane aflate în funcții publice, au regim specific în caz de mobilizare, acestea fiind gestionate prin comunicare instituțională între autoritățile competente. În lipsa unor actualizări în evidențele militare, structurile teritoriale ale MApN aplică procedurile standard, fără ca aceste demersuri să aibă vreo legătură cu activitatea politică sau parlamentară”, potrivit sursei citate. 

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock
1
Parlamentarii PACE, după ce au primit mesajul Oanei Gheorghiu: „Un motiv în plus să votăm...
sorin grindeanu psd
2
Răspunsul PSD la apelul Oanei Gheorghiu privind moțiunea de cenzură: partidul și-a pus...
WhatsApp Image 2026-05-01 at 11.12.17
3
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul...
barbat cu catuse la maini
4
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most...
zelenski, trump și vance in biroul oval
5
Volodimir Zelenski: Dacă J.D. Vance este mândru că nu ne ajută, înseamnă că îi ajută pe...
Tragedie: niciun supraviețuitor, după prăbușirea unui avion. O echipă întreagă a murit
Digi Sport
Tragedie: niciun supraviețuitor, după prăbușirea unui avion. O echipă întreagă a murit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
marian neacsu, ilie bolojan si sorin grindeanu pe holul parlamentului
Valeriu Stoica: „Tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan numai la suprafață”. Care e de fapt obiectivul social-democraților
Ilie Bolojan
PNL transmite mesaje de susținere pentru Bolojan înaintea moțiunii de cenzură: liberalii spun că nu vor mai face alianță cu PSD
valeriu stoica
Valeriu Stoica: „S-ar putea ca administrația din America să salute formarea unui guvern AUR-PSD”
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Ce cred românii despre demiterea lui Bolojan și cum s-a schimbat intenția de vot la parlamentare, pe fondul crizei politice (sondaj)
radu oprea
Radu Oprea: „Noul cuplu teribil Gheorghiu-Pîslaru a pierdut 200 de milioane de euro din PNRR pentru AMEPIP”
Recomandările redacţiei
elicopter dsu
Avalanşă pe Valea Coştilei din Bucegi, un bărbat surprins de zăpadă a...
pacient intr-un pat de spital
Șeful CNAS explică reducerea numărului de paturi din spitale: „Nu mai...
nicusor dan face declaratii
Valeriu Stoica: „Nicușor Dan e un Hopa-Mitică în politică. Jocul de...
schior
Schiorul care a murit în urma avalanșei din Bucegi era ofițer ISU...
Ultimele știri
Guvernul Meloni devine al doilea cel mai longeviv din istoria Italiei
Un cetăţean georgian dat în urmărire naţională a fost arestat la Brașov. Urmează să fie extrădat în Ucraina
Singurul premier din UE care merge la parada lui Putin ar putea zbura opt ore, după ce patru țări i-au interzis tranzitul avionului său
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luciana Barroso, transformare spectaculoasă la brațul lui Matt Damon. Apariția ei a stârnit controverse: Cum...
Cancan
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
Fanatik.ro
Atmosferă incendiară la U Craiova – Dinamo! Câte bilete au vândut oltenii: șanse mari de sold-out
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Decizie de ultim moment luată de Antena 1! Cum vrea postul TV să limiteze pierderile generate de Campionatul...
Adevărul
Se rescrie istoria după desecretizarea arhivelor diplomatice? Cele trei puncte critice din dosarele...
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO ”A ajuns un om fără adăpost”. Fotografia care a făcut înconjurul lumii: ”Cred că glumești”
Pro FM
Detalii despre viața lui Prince, la 10 ani de la moartea lui. Cine e femeia care l-a făcut tată și drama...
Film Now
Goldie Hawn a dat Hollywoodul pe munții din Colorado. Motivul pentru care refuză majoritatea scenariilor
Adevarul
Ce ar putea obține partidele suveraniste în schimbul votării moțiunii: „Fiecare parlamentar de la aceste...
Newsweek
A primit o pensie cu 1.500 lei mai mică decât un fost coleg pensionat în urmă cu 5 ani. Care sunt motivele?
Digi FM
Prințesa Charlotte a împlinit 11 ani! Fotografia postată de părinții ei, William și Kate. „Un portret superb”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Rolul pe care Scarlett Johansson nu l-a obținut niciodată: „Am încercat 20 de ani și nimeni nu m-a vrut”
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte