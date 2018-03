Deputatul PSD Cătălin Rădulescu: „Iordache să nu mai facă pe deșteptul și să își vadă de comisia lui”

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu are cuvinte dure la adresa a doi colegi ai săi: Florin Iordache și Claudiu Manda, pe care i-a numit „habarniști” și cărora le-a recomandat să „nu mai facă pe deștepții. Deputatul este nemulțumit că nu i s-a permis să candideze la funcția de vicepreședinte al PSD, pe motiv că nu are suficiente voturi pentru a-și depune candidatura pentru această funcție.

„Și câțiva colegi ai mei, pe care eu până în acest moment i-am respectat și n-am comentat nici de credibilitatea lor în partid, nici de cât de buni sau de ne buni sunt ei, dar astăzi vreau să fac aceste clarificări. Le-aș cere colegilor din Oltenia să se abțină de la a face referiri la alți colegi. Mă refer la Iordache și la Manda. Iordache să-și vadă de treaba lui cu comisia pe care o are și să nu mai facă pe deșteptul în fața colegilor de partid, pentru că nu este cazul să ne dea el exemplu despre cât de bun specialist este domnul jurist, da?

Noi nu am denigrat pe nimeni, am spus întotdeauna că l-am susținut și îl susțin pe președintele partidului, dar nu este subiectul discuțiilor. Eu am făcut un singur lucru: am contestat modul de alegere în congres. Dacă acești doi domni deștepți, cum se cred dânșii, și care nu au dovedit până acum nici măcar că și-au făcut treaba în comisiile pe care le conduc, fac referire și știu ei mai bine că nu am avut noi susținere...noi nu am avut susținere, pentru că s-a spus că se dă susținere pentru o singură persoană. Deci noi nici nu am intrat în votul organizației.

Domnii ăștia, care sunt habarniști, ar trebui să știe, să nu mintă în fața televiziunilor. Ei au spus că eu am un singur vot. Păi hai să vedem dacă să vedem: dacă eu sunt pus în votul cu organizația Argeș, hai să vedem câte voturi iau eu. Eu cred că nu iau ei, doi la un loc, câte iau eu în Argeș. M-aș bucura măcar să candideze Nicu Bănicioiu, dacă va putea, și Codrin Ștefănescu. Îmi pare rău că nu pot fi candidați și nici vicepreșediți Eugen Teodorovici, Șerban Nicolae, Pleșoianu, oameni foarte buni în partid, Rovana Plumb, Ecaterina Andronescu și alții, pentru că prin acest regulament li s-a luat dreptul de a candida”, a declarat Cătălin Rădulescu.

Și secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a declarat, joi, înainte de a intra în sediul central al partidului, că a venit pentru a-şi depune candidatura pentru funcţia de secretar general al partidului, dar afirmă că nu ştie dacă va fi lăsat să intre în sală la Congresul de sâmbătă.

„Am venit să îmi depun candidatura pentru secretar general, în condiţiile în care nu ştiu dacă pot intra în sală. Astăzi de dimineaţă, colegii din PSD Sector 1, Biroul permanent, văzând în presă ce se întâmplă cu aceste situaţii complicate şi aberante, s-au autosesizat şi au cerut un Birou permanent, l-au chemat şi pe domnul Tudorache – preşedintele de sector – m-au invitat, şi unul dintre delegaţi şi-a retras delegaţia special pentru a putea intra eu în Congres. Vor trimite această notificare acum la partid, dacă va fi aprobată, s-ar putea să nu fie. Dacă mă întrebaţi dacă voi vorbi la Congres, când eu nu o să pot să intru în Congres, nu mai zic să îmi depun candidatura”, a afirmat Codrin Ştefănescu.