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Video Deputatul PSD Marian Mina are o mașină de 120.000 de euro, însă ratele sunt aproape cât veniturile. Ce spune el, întrebat cum plătește

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marian mina si masina lui un audi
Surse foto din colaj: Capturi video Digi24
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Parlamentarul PSD Marian Mina conduce un autoturism de lux, însă veniturile declarate ridică semne de întrebare cu privire la modul în care își achită ratele. Jurnaliștii de la Snoop.ro susțin că deputatul PSD de Giurgiu plătește aproape întreaga indemnizație de parlamentar pentru un autoturism în valoare de aproximativ 120.000 de euro. Snoop arată că, potrivit declarației de avere, acesta nu a declarat alte venituri în afara indemnizației de parlamentar. Într-o reacție pentru publicație, acesta a spus că mașina este cumpărată în leasing și că nu are „nimic de ascuns”, însă a refuzat să spună ce rată plătește.

O investigație publicată de Snoop.ro arată că deputatul PSD de Giurgiu, Marian Mina, a achitat, în perioada 2024-2025, un împrumut cu o valoare aproape egală cu indemnizația sa de parlamentar, deși nu are alte surse de venit, conform declarațiilor de avere analizate de publicație.

Social-democratul are un credit de nevoi personale în valoare de 200.000 de lei și un contract de leasing de 600.000 de lei încheiat cu o companie din domeniul auto, ceea ce înseamnă rate de peste 10.600 de lei pe lună, în condițiile în care un parlamentar încasează aproximativ 11.400 de lei lunar.

Potrivit surselor Snoop, Mina ar fi avut un coplătitor, dar acesta achită banii doar dacă deputatul rămâne fără bani. Creditul e luat pe 5 ani de zile, ceea ce înseamnă că în ultimii doi ani Mina nu poate garanta că are aceleaşi venituri.

Indemnizația anuală a unui deputat este de aproximativ 135.000 de lei, echivalentul unui venit lunar de puțin peste 11.000 de lei, mai precizează sursa citată. 

Marian Mina a declarat pentru sursa citată că „este o mașină luată în leasing, o să apară în declarația de avere. Este mașina mea, este luată în leasing în urmă cu două luni, am făcut credit și nu este nimic de ascuns". 

Întrebat ce rată plătește pentru aceasta, el a răspuns că „este treaba mea cât plătesc, nu este treaba dumneavoastră”.

„Nici așa nu este bine, nici dacă le avem în declarațiile de avere, nici dacă le luăm în leasing, nici dacă facem împrumut la bancă nici așa nu este bine pentru dumneavoastră? Vreți să venim cu trotinete?”, a mai spus el pentru sursa citată.

Marian Mina, în vârstă de 49 de ani, este deputat PSD de Giurgiu și președintele organizației județene a PSD. Anterior, a condus Consiliul Județean Giurgiu, iar în prezent este vicepreședinte al Comisiei pentru transporturi și infrastructură din Camera Deputaților. Acesta se află la al doilea mandat de parlamentar.

În aceeași investigație, Snoop mai susține că și alți deputați PSD – Adrian Câciu, Mihai Weber, Răzvan Ciortea și Vlad Drinceanu – au fost văzuți venind la Parlament cu autoturisme de lux care nu apăreau în declarațiile lor de avere.

Editor : C.S.

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