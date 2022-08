Deputatul UDMR Zakarias Zoltan spune că discursul lui Viktor Orban nu a fost rasist și că l-a aplaudat: „Dar cum să nu?”

Deputatul UDMR Zakarias Zoltan spune că aplaudat discursul susținut de premierul maghiar Viktor Orban la Băile Tușnad și susține că declațiile controversate, care au fost criticate de mai mulți lideri din România și Uniunea Europeană, nu au fost rasiste, relatează B1.ro.

Întrebat dacă a aplaudat discursul, lui Orban, Zakarias a spus: „Dar cum să nu? Pentru că a fost vorba despre o realitate care este în teritoriul nostru, a fost vorba despre amestecarea culturilor. A fost vorba despre bazinul carpatic, unde de secole diferite comunități creștine se amestecă și trăiesc împărțind același teritoriu. La asta s-a referit domnul premier al Ungariei, că în această regiune noi dorim, și cred că aici nu o să avem o temă de discordie cu nimeni din aceste comunități, să nu fim amestecați cu alte culturi”.

„Eu nu consider deplasat (discursul, n.r.). A fost o umflare artificială și o neînțelegere. Nu a fost nimic despre rasism, eu am fost acolo și am ascultat”, a adăugat parlamentarul UDMR.

„Este vorba despre migrația ilegală, care a pornit în mare vâlvă din anul 2015, în primul rând, care nu este în aceleași principii și valori și reguli care s-au stabilit în cadrul Uniunii Europene”, a mai spus Zakarias Zoltan.

Viktor Orban a făcut o serie de declarații controversate la Băile Tușnad: a spus că strategia UE în Ucraina a eșuat, a criticat dur sprijinul occidental militar pentru Ucraina, poziționându-se ca cel dintâi aliat al Moscovei din cadrul Uniunii Europene și a mai spus că Europa este amenințată de migranți făcând și o serie de declarații rasiste despre „amestecul raselor”.

„Problema cea mai spinoasă continuă să fie problema demografică. Sunt mai multe înmormântări decât naşteri. A doua provocare este fenomenul migraţionist, care a împărţit Europa în două. Pur şi simplu, Occidentul s-a destrămat, s-a împărţit în două. Într-o parte avem ţări, naţiuni, unde avem europeni şi non-europeni, care trăiesc laolaltă. Acele state nu mai sunt naţiuni, acolo sunt nişte conglomerate de popoare. Nu mai putem vorbi, zic eu, de Occident, este vorba despre o structură post-occidentală şi, conform regulilor matematicii, o să se întâmple acea mare schimbare demografică. În acea parte a continentului nostru, procentajul populaţiei non-europene va creşte peste 50%”, a spus Orban.

„Nu trebuie să permitem niciodată ca formulările noastre să trădeze principiul fundamental al existenţei noastre: toţi suntem oameni în mod egal”, a reacționat pe Twitter vicepreşedintele CE pentru promovarea modului de viaţă european, Margaritis Schinas.

Discursul rasist a fost criticat și de mai mulți politicieni din România.

Președintele CNCD, Csaba Asztalos, a declarat pentru digi24.ro că Viktor Orban va fi citat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, ca urmare a sesizării oficiale făcute de deputatul PNL Alexandru Muraru.

