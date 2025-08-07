Live TV

Video Derapaj al unui deputat PSD: „Prin moarte, Ion Iliescu a arătat ce oameni de nimic sunt neterminaţii de la USR”

Data actualizării: Data publicării:
Voicu Vuşcan.
Voicu Vuşcan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Deputatul PSD Alba Voicu Vuşcan a lansat un atac dur la adresa USR, după funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu, şi anunţă că va vota prima moţiune de cenzură care va fi depusă pentru căderea Guvernului din care face parte şi Uniunea Salvaţi România. „Prin moarte, Ion Iliescu i-a dezbrăcat pe neterminaţii de la USR în faţa poporului şi a arătat ce oameni de nimic sunt”, a afirmat acesta. 

„Se pare că Ion Iliescu, chiar şi prin moarte, reuşeşte să facă lucruri bune pentru Partidul Social Democrat. Primul lucru bun pe care l-a făcut a fost că i-a dezbrăcat pe neterminaţii de la USR în faţa poporului şi a arătat ce oameni de nimic sunt. Şi al doilea lucru bun a fost că a trezit suflarea PSD-istă care sper să-şi fi dat seama că nu mai are ce să mai stea vreodată la masă cu asemenea oameni. Mulţumim, domnule preşedinte!”, spune deputatul Voicu Vuşcan într-un mesaj postat, joi, pe Facebook, şi filmat în timp ce conduce un autovehicul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media


El anunţă că va vota prima moţiune de cenzură care va fi depusă la adresa guvernului din care face parte şi USR.

„Partidul Social Democrat nu mai trebuie niciodată să vorbească frumos despre oameni urâţi. Prima moţiune de cenzură care va fi depusă pentru a cădea un guvern din care fac parte neterminaţii de la USR, eu o voi vota!”, mai spune parlamentarul social-democrat.
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat, marţi seară, că reprezentanţii formaţiunii nu vor participa la funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu, menţionând că USR a propus, în şedinţa de Guvern, să nu fie declarat doliu naţional, ”din respect pentru victimele Revoluţiei şi ale mineriadelor”.

„Din respect pentru victimele Revoluţiei şi ale mineriadelor, USR a propus în şedinţa de guvern să nu fie doliu naţional. Luăm act de decizia Guvernului. Reprezentanţii USR nu vor participa la funeralii”, a afirmat, marţi seară, într-o postare pe Facebook, Dominic Fritz.

În replică, liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a cerut respect şi decenţă faţă de tot ce a reprezentat Ion Iliescu.

Decenţă faţă de tot ce a reprezentat şi a lăsat ca moştenire politică! Umanitate faţă de familia şi apropiaţii pe care i-a lăsat în urmă! Atât şi nimic mai mult! Fără scandal, fără micimi sufleteşti şi propagandă sterilă! Nu puteţi reduce un lider, o epocă şi un destin! Oricât v-aţi chinui! Odihneşte-te în pace, domnule Preşedinte!”, a transmis pe Facebook, liderul PSD, Sorin Grindeanu.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ion Iliesc alb negru
1
Ion Iliescu a murit la vârsta de 95 de ani. Programul oficial al funeraliilor de stat...
militari ucraineni
2
Aproape 30.000 de dezertori au revenit în armata Ucrainei, după promulgarea unei legi de...
Nicușor Dan.
3
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
augustin lazar declaratie revocare inquam george calin 20181024201111_IMG_3093-01-01
4
Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe...
ilie bolojan consultari primari crop foto guvernul romaniei
5
Guvernul ia în calcul creșterea cu 70% a taxelor locale. Ce alte măsuri sunt prevăzute...
Femeia desfigurată de propriul iubit a rupt tăcerea! De ce a refuzat, de fapt, să iasă din liftul în care a fost bătută
Digi Sport
Femeia desfigurată de propriul iubit a rupt tăcerea! De ce a refuzat, de fapt, să iasă din liftul în care a fost bătută
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-0213789032
SURSE: Traian Băsescu primește din nou locuință de la stat. Fostul...
donald trump vladimir putin
Vladimir Putin a anunțat posibila locație pentru summitul cu Donald...
Screenshot 2025-08-07 at 14.50.11
Președinții PSD care au lipsit de la înmormântarea lui Iliescu...
barbat cu catuse la maini
Primele declarații ale bărbatului din Arad care şi-a ucis fosta...
Ultimele știri
Avocații critică „retorica stigmatizantă” care afectează sistemul judiciar. UNBR: „Reformele justiţiei s-au permanentizat”
Tarifele vamale impuse de Donald Trump s-ar putea transforma într-o ameninţare pentru industria farmaceutică globală
India nu cedează în fața tarifelor lui Trump și îl așteaptă pe Putin: „Suntem emoţionaţi să aflăm de vizita Excelenţei Sale”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
romsilva inquam
Noi contracte pentru membrii CA al Romsilva cu indemnizații reduse cu peste 50%. Buzoianu: „Regia se află într-o situație critică”
vasile dincu la o sedinta
Vasile Dîncu spune care este viitorul Coaliției după tensiunile dintre PSD și USR, cauzate de oganizarea funeraliilor lui Ion Iliescu
colaj digi coalitie simion =iliescu
Moartea lui Iliescu împarte scena politică: în Coaliție e scandal, AUR îl laudă indirect pe fostul președinte. Analist: Se joacă roluri
pupitru psd
PSD boicotează ședința Coaliției pentru că USR a vrut să blocheze doliul național în memoria lui Iliescu: „Au afișat lipsă de respect”
ion iliescu tvr revolutie fsn
Portretul făcut de Reuters lui Ion Iliescu: A condus tranziția țării de la comunism, dar a fost acuzat de crime împotriva umanității
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, mesaj de dor pentru Felix și un clip nemaivăzut din viața lor de cuplu: "Voi lupta pentru...
Cancan
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Fanatik.ro
Ion Iliescu, monitorizat de CIA încă din timpul regimului Ceaușescu. Documentele declasificate: a fost sau nu...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Revoltă la înmormântarea lui Ion Iliescu. Funeraliile fostului președinte închid total cimitirul: ”Dacă aveam...
Adevărul
La vederea cortegiului funerar al lui Iliescu, un cetățean a strigat „mai bine mort, decât comunist!”
Playtech
Cum a apărut Viorica Dăncilă la înmormântarea lui Ion Iliescu! A atras toate privirile, detaliul neaşteptat...
Digi FM
Fiul lui Liam Neeson, încântat de relația tatălui său celebru cu Pamela Anderson. Starul nu se mai vedea...
Digi Sport
Tragedie în fotbal! Un arbitru FIFA a murit la 43 de ani, după ce a susținut probele fizice
Pro FM
Văduvul Tinei Turner, din nou îndrăgostit, la doi ani de la moartea solistei: "Acum pot fi iar fericit". Cine...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
O angajată dă în judecată compania Orange, unde era angajată, pentru că a fost plătită 20 de ani fără să facă...
Newsweek
Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță
Digi FM
Nicușor Dan, marele absent de la funeraliile lui Ion Iliescu. Unde se afla, de fapt, președintele
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Lupta violentă dintre un rechin-ciocan și o pisică de mare, filmată lângă țărmul Floridei. Momentul a devenit...
Film Now
Robert De Niro, cu barbă albă, pe străzile din NYC, la câteva zile după ce a vorbit despre cea mai nouă...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”