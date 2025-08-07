Deputatul PSD Alba Voicu Vuşcan a lansat un atac dur la adresa USR, după funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu, şi anunţă că va vota prima moţiune de cenzură care va fi depusă pentru căderea Guvernului din care face parte şi Uniunea Salvaţi România. „Prin moarte, Ion Iliescu i-a dezbrăcat pe neterminaţii de la USR în faţa poporului şi a arătat ce oameni de nimic sunt”, a afirmat acesta.

„Se pare că Ion Iliescu, chiar şi prin moarte, reuşeşte să facă lucruri bune pentru Partidul Social Democrat. Primul lucru bun pe care l-a făcut a fost că i-a dezbrăcat pe neterminaţii de la USR în faţa poporului şi a arătat ce oameni de nimic sunt. Şi al doilea lucru bun a fost că a trezit suflarea PSD-istă care sper să-şi fi dat seama că nu mai are ce să mai stea vreodată la masă cu asemenea oameni. Mulţumim, domnule preşedinte!”, spune deputatul Voicu Vuşcan într-un mesaj postat, joi, pe Facebook, şi filmat în timp ce conduce un autovehicul.

El anunţă că va vota prima moţiune de cenzură care va fi depusă la adresa guvernului din care face parte şi USR.

„Partidul Social Democrat nu mai trebuie niciodată să vorbească frumos despre oameni urâţi. Prima moţiune de cenzură care va fi depusă pentru a cădea un guvern din care fac parte neterminaţii de la USR, eu o voi vota!”, mai spune parlamentarul social-democrat.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat, marţi seară, că reprezentanţii formaţiunii nu vor participa la funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu, menţionând că USR a propus, în şedinţa de Guvern, să nu fie declarat doliu naţional, ”din respect pentru victimele Revoluţiei şi ale mineriadelor”.

„Din respect pentru victimele Revoluţiei şi ale mineriadelor, USR a propus în şedinţa de guvern să nu fie doliu naţional. Luăm act de decizia Guvernului. Reprezentanţii USR nu vor participa la funeralii”, a afirmat, marţi seară, într-o postare pe Facebook, Dominic Fritz.

În replică, liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a cerut respect şi decenţă faţă de tot ce a reprezentat Ion Iliescu.

Decenţă faţă de tot ce a reprezentat şi a lăsat ca moştenire politică! Umanitate faţă de familia şi apropiaţii pe care i-a lăsat în urmă! Atât şi nimic mai mult! Fără scandal, fără micimi sufleteşti şi propagandă sterilă! Nu puteţi reduce un lider, o epocă şi un destin! Oricât v-aţi chinui! Odihneşte-te în pace, domnule Preşedinte!”, a transmis pe Facebook, liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Editor : C.L.B.