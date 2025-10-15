Live TV

Derapaj grav în Senat. Ninel Peia, către o senatoare USR: „Mama dvs. a luat prea mult paracetamol când a fost însărcinată". Reacția USR

Foto: Inquam Photos / Sabin Cîrstoveanu

Senatorul neafiliat Ninel Peia a declarat miercuri, de la tribuna Senatului, despre colega sa de la USR, Ruxandra Cibu Deaconu, că are impresia că mama ei „a luat prea mult paracetamol când era însărcinată cu ea”, insinuând că aceasta ar suferi de tulburări din spectrul autist. Derapajul a avut loc în timpul dezbaterilor la proiectul AUR de modificare a legii de combatere a pornografiei. Acest tip de afirmații este contrazis de studii ale specialiștilor, care arată că nu există nicio legătură între consumul de paracetamol în timpul sarcinii și autism, o teorie susținută și de Donald Trump. USR cere sancționarea lui Peia pentru „limbajul jignitor” folosit în plen.

Astfel, în timpul ce plenul dezbătea proiectul AUR de modificare a Legii 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei, senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu a spune că „extremiștii interzic filmele deochiate. În locul loc site-urile de profil vor difuza doar discursurile lui guru Georgescu și bătăile din Parlament dintre Șoșoacă și Simion”.

„Dragi extremiști, ați propus o lege care-l face pe Putin tare mândru de voi. Sigur, GDPR-ul e un moft european, nu știti voi din astea cu protejarea vieții private și controlul persoanei asupra propriilor date”, a completat senatoarea USR.

Citește și: Utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii nu are legătură cu autismul, arată un studiu realizat pe 2,5 milioane de copii

 Ulterior, senatorul ales pe listele SOS Româna Ninel Peia a luat cuvântul, de la tribuna plenului și a declarat următoarele: „Doamna Ruxandra Cibu Deaconu, de la Sibiu, reprezentând Uniunea Salvării României, sau cum îi ziceți dumneavoastră, jignește parlamentarii din Opoziție. Dacă nu ești cu Soros ești prorus, dacă nu pupi poala Uniunii Europene și doamnei Ursula, ești extremist. Doamna Ruxandra Cibu, am impresia că atunci când mama dumneavoastră a fost însărcinată cu dumneavoastră, a fost foarte, foarte răcită. Și din această cauză, cred că a luat prea mult paracetamol. Dimineața, la prânz și seara”.

În replică, liderul senatorilor USR Ștefan Pălărie a cerut conducerii Senatului sancționarea lui Peia, prin trimiterea cazului spre analiză Comisiei juridice care să aplice sancțiunile prevăzute de regulamentul forului legislativ, în funcție de gravitatea faptei.

„Există o limită morală, există o limită umană și există atacuri la persoană sub limita celui mai abject limbaj. Ce a făcut Ninel Peia este incalificabil. Trebuie sancționat, conform Regulamentului. Extremismul și violența de limbaj continuă să crească în retorica și comportamentul unor parlamentari. Abuzul și violența nu trebuie lăsate să-și facă loc în Parlament.

Trebuie să oprim de îndată orice tentativă de a face acceptabilă violența verbală, căci următorul pas este a face acceptabilă și violența fizică în Parlament și în stradă. Nu putem permite așa ceva, nu putem fi complicii celor care vor să facă din violență un lucru firesc”, a declarat Ștefan Pălărie, la tribuna Senatului.

Citește și: OMS și EMA neagă declarațiile lui Donald Trump: Nu există nicio legătură dovedită între paracetamol, vaccinare şi autism

„Prin această afirmație, Ninel Peia a propagat indirect de la tribuna Senatului teoria falsă conform căreia autismul ar fi cauzat de administrarea paracetamolului în timpul sarcinii, o idee fără bază științifică, dar folosită în discursurile conspiraționiste. Prin această afirmație, Ninel Peia a propagat indirect de la tribuna Senatului teoria falsă conform căreia autismul ar fi cauzat de administrarea paracetamolului în timpul sarcinii, o idee fără bază științifică, dar folosită în discursurile conspiraționiste”, precizează USR, într-un comunicat de presă.

Ninel Peia este la al doilea mandat de parlamentar. El a fost deputat PSD, în legislatura 2012 - 2016, însă în 2016 a fost dat afară din PSD, după ce a spus că din cauza unor vaccinuri au murit niște copii în Argeș.

Anul trecut, el a fost ales ca senator pe listele SOS România, iar acum figurează ca senator la grupul parlamentar PACE - Întâi Romania.

Citește și: Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr, vine cu o nouă teorie neverificată și face legătura între circumcizie și autism

Fostul deputat PSD susținea că predarea în școli a orelor de educație sexuală ar trebui pedepsită cu închisoarea și a depus în Parlament un proiect de lege care propunea ca predarea educaţiei sexuale fără acordul scris al părinţilor să fie pedepsită cu închisoarea. El motiva că „în şcolile copiilor noştri se introduc, pe ascuns, pornografia, prozelitismul LGBT şi sexualitatea deviantă”.

Ninel Peia a candidat și la alegerile europarlamentare din partea Partidului Neamul Românesc pe care l-a fondat și la cele prezidențiale din 2024.

