Au fost țipete la comisia în care se discuta bugetul Ministerului Transporturilor. În timpul dezbaterilor, deputatul PSD Adrian Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta de ședință pe motiv că nu i s-a răspuns la o întrebare. „Controlați-vă”, i-a transmis aceasta.

Cearta dintre cei doi a pornit după ce Gabriela Horga, senatoarea PNL care conducea ședința comisiei de buget, l-a întrebat pe ministrul Transporturilor despre datoriile pe care companiile din subordine le au la bugetul de stat, în condițiile în care PSD susține că, pentru susținerea pachetului cu ajutoare sociale, Guvernul ar trebui să recupereze arieratele.

Adrian Câciu: Aduc aminte tuturor că șeful ANAF este de la PNL de șase ani. Arieratele se recuperează de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cei care acuză că nu pot recupera arieratele pot să cedeze agenția colegilor de la USR. Nu ministrul Transporturilor se ocupă cu recuperarea.

„Mințiți așa cum ați făcut în nenumărate rânduri!”

Gabriela Horga: Noi aici discutăm despre faptul că spuneți că finanțați un pachet din așa ceva și, din nou, mințiți. Mințiți așa cum ați făcut în nenumărate rânduri când ați vorbit despre acest buget!

Adrian Câciu: Eu știu că nu are loc dialog între membrii comisiei. Nu aveați drept la replică.

Gabriela Horga: Bineînțeles, îmi țineți și lecții acum.

Adrian Câciu: Da, vă țin lecții.

Gabriela Horga: Nu mai țineți lecții, că doar jigniți colegii. Trecem la întrebări.

Adrian Câciu: Am pus o întrebare. Vreau răspuns! Vreau răspuns!

Gabriela Horga: Vă rog controlați-vă. E a doua oară când nu vă controlați în ședințele comisiei – vă faceți partidul de râs.

La finalul ședinței, Gabriela Horga a transmis că, atunci când nu are argumente, Adrian Câciu alege să jignească.

„Atunci când nu are argumente, domnul Câciu jignește și are alte modalități de reacție decât cele normale. Derapajele comportamentale trebuie sancționate. Trebuie să folosim argumente. Din cauza lipsei de soluții, pe care nu le găsește, a venit cu astfel de reacții. Este reacția unui domn de la PSD care minte atunci când propune o sursă de finanțare care nu are o bază reală”, a explicat aceasta.

