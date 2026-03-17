Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta comisiei de buget: „Vreau răspuns!"

Au fost țipete la comisia în care se discuta bugetul Ministerului Transporturilor. În timpul dezbaterilor, deputatul PSD Adrian Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta de ședință pe motiv că nu i s-a răspuns la o întrebare. „Controlați-vă”, i-a transmis aceasta.

Cearta dintre cei doi a pornit după ce Gabriela Horga, senatoarea PNL care conducea ședința comisiei de buget, l-a întrebat pe ministrul Transporturilor despre datoriile pe care companiile din subordine le au la bugetul de stat, în condițiile în care PSD susține că, pentru susținerea pachetului cu ajutoare sociale, Guvernul ar trebui să recupereze arieratele. 

Adrian Câciu: Aduc aminte tuturor că șeful ANAF este de la PNL de șase ani. Arieratele se recuperează de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cei care acuză că nu pot recupera arieratele pot să cedeze agenția colegilor de la USR. Nu ministrul Transporturilor se ocupă cu recuperarea.

Gabriela Horga: Noi aici discutăm despre faptul că spuneți că finanțați un pachet din așa ceva și, din nou, mințiți. Mințiți așa cum ați făcut în nenumărate rânduri când ați vorbit despre acest buget!

Adrian Câciu: Eu știu că nu are loc dialog între membrii comisiei. Nu aveați drept la replică.

Gabriela Horga: Bineînțeles, îmi țineți și lecții acum.

Adrian Câciu: Da, vă țin lecții.

Gabriela Horga: Nu mai țineți lecții, că doar jigniți colegii. Trecem la întrebări.

Adrian Câciu: Am pus o întrebare. Vreau răspuns! Vreau răspuns!

Gabriela Horga: Vă rog controlați-vă. E a doua oară când nu vă controlați în ședințele comisiei – vă faceți partidul de râs.

Citește și: VIDEO Scandal la dezbaterea bugetului MApN. Un ales al Opoziției a dat buzna în ședință: „Miruță a făcut armata?”. Atacuri între PNL și PSD

La finalul ședinței, Gabriela Horga a transmis că, atunci când nu are argumente, Adrian Câciu alege să jignească.

„Atunci când nu are argumente, domnul Câciu jignește și are alte modalități de reacție decât cele normale. Derapajele comportamentale trebuie sancționate. Trebuie să folosim argumente. Din cauza lipsei de soluții, pe care nu le găsește, a venit cu astfel de reacții. Este reacția unui domn de la PSD care minte atunci când propune o sursă de finanțare care nu are o bază reală”, a explicat aceasta. 

Top Citite
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
1
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
radare fixe timisoara
2
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin...
calin georgescu la tribunal
3
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian Ghiță pentru campania...
apa
4
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din...
donald trump
5
Amenințările lui Donald Trump la adresa NATO scot la iveală lipsa unei strategii...
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
Digi Sport
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Ce poate determina PNL să iasă de la guvernare. Un deputat liberal spune care este scenariul „inacceptabil” pentru Bolojan
pupitru psd
PSD îi cere premierului Bolojan să aprobe urgent scutirea fermierilor de la plata taxelor pe motorină
Screenshot 2026-03-17 at 12.42.09
Scandal la dezbaterea bugetului MApN. Un ales al Opoziției a dat buzna în ședință: „Miruță a făcut armata?”. Atacuri între PNL și PSD
scandal in parlament
Sancțiunea primită de trei parlamentari pentru scandalul făcut la dezbaterea din plen privind cererea SUA
10,November,2024,-,Bucharest,,Romania:,Palace,Of,The,Parliament
Bugetul de stat pe anul 2026, în dezbaterea comisiilor de buget-finanţe din Parlament. Țipete în timpul ședinței
Recomandările redacţiei
radu miruta
Radu Miruță: România are capacități de apărare în fața unei posibile...
Iranian Secretary Of Supreme National Security Council Ali Larijani
Israelul l-a ucis pe Ali Larijani într-un atac aerian nocturn...
Yuliia Svyrydenko
Ucraina a primit la Bruxelles setul complet de criterii pentru...
Subiectele oficiale și baremul la matematică. Foto Getty Images
Simulare Evaluarea Națională 2026: Subiectele oficiale și baremul de...
Ultimele știri
Nicușor Dan a donat sânge chiar în Palatul Cotroceni. Îndemnul către români
Ciolacu, atac dur la Bolojan și Nazare: „Îi mint pe români cu un cinism absolut” privind prețurile la carburanți
Comisia Europeană alocă 189 de milioane euro pentru Republica Moldova, după progrese în reforme
Citește mai multe
