Live TV

Exclusiv Descurajarea nucleară propusă de Franța. Fost ambasador al SUA: „Răspunsul lui Nicușor Dan a fost foarte bine făcut”

Data publicării:
WEB DECLARATII NICUSOR DAN PARIS 060126_26742
Preşedintele României, Nicușor Dan, declaraţii după reuniunea de la Paris a membrilor „Coaliţiei de Voinţă”. Foto: Administrația Prezidențială a României/ Facebook

Fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman, a declarat, joi seară, la Digi24, că a fost surprins că, odată cu războiul din Orientul Mijlociu, „francezii deodată spun că vor să trimită arme nucleare în restul Europei”, pentru a extinde așa-numita „umbrelă nucleară”. El a criticat statul francez că nu a atins nivelul de cheltuieli pentru apărare promis în NATO la 2% din PIB. „Eu cred că răspunsul lui Nicușor Dan în Polonia, astăzi (joi-n.red.), a fost foarte bine făcut”, a spus fostul diplomat republican. 

„Nu știu cu ce ochi se uită restul lumii care e logică. Surpriza pentru toată lumea, și a fost o surpriză pentru mine, că când se întâmplă conflictul ăsta din Iran, francezii deodată spun că vor să trimită arme nucleare în restul Europei, să se extindă umbrela. Trebuie să ținem minte că francezii n-au plătit în viața lor, de când s-a pus «The Wales Pledge», unde toate țările membre NATO au agreat să plătească 2% din PIB pentru apărarea personală a fiecare țări. Franța n-a plătit asta nici măcar pentru un an, niciodată. A plătit un pic peste 1-1,4%. Niciodată nu s-au apropiat de 2%. Acuma vin cu ideea să facă așa ceva, fără niciun plan, fără nicio discuție, fără nicio logică. De ce acuma, în mijlocul unui război? 

Acum vreo 5 ani, francezii au încercat să facă ceva similar, să dezvolte o forță europeană de apărare în locul NATO. Din nou, fără o mare gândire, ca să sprijine industria de apărare franceză care, nu-i rea, dar nu-i la același nivel ca industria americană. Nu fac un produs ca aceeași sofisticare, performanță ca avioanele și rachetele militare americane. O parte din asta a fost o regulă, unde eu sunt foarte mândru de România, ca veto, unul dintre singurele acțiuni de veto de care eu știu, românii și polonezi au spus nu, că francezii voiau să pună acolo o regulă, ca toți membrii acestei forțe europene de apărare trebuie să cumpere numai armamente europene. Dacă vor să cumpere de la altă țară, ca America, Franța ar fi putut să spună nu României sau altei țări care voia să cumpere din afară. Nu e logic așa ceva. Și a făcut «fâs» lucrul ăsta. 

Așa că, ca Macron, care n-o să mai fie președinte în opt luni - un an, să înceapă cu lucrurile astea nucleare, fără reguli, fără nimic în jurul lor, în mijlocul unui război în Iran, unde toată lumea se precipită acolo, mie mi se pare un pic straniu. Așa că eu cred că răspunsul lui Nicușor Dan în Polonia, astăzi, a fost foarte bine făcut, că dacă francezii chiar vor să cheltuiască mai mult pe apărare, hai să facem prin NATO, unde regulile sunt puse deja, toată lumea știe ce se întâmplă, dacă o țară NATO e atacată aici, nu se știe niciodată. Francezii au degetul pe buton. Plus că România e într-o poziție foarte delicată, fiind așa de apropiată de Rusia. Pui aici bombe, rachete nucleare, devii o țintă imediat. 

Ești o țintă fără putere să folosești armele nucleare, că butonul e la Paris. Așa că mie mi se pare ceva foarte straniu în ce spune Macron. Ce a spus Nicușor e foarte bine. Ce a spus doamna Meloni e și mai bine, i-a spus nu”, spune Adrian Zuckerman. 

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, într-o conferință de presă comună cu președintele Poloniei, în timpul vizitei sale oficiale la Varșovia, că România este deja protejată de „umbrela nucleară” a NATO, întrebat despre oferta președintelui francez Emmanuel Macron privind extinderea protecției nucleare pentru aliații europeni. Ulterior, el a explicat că nu se pune problema ca elemente nucleare să fie în spaţiul României în viitorul de pe termen mediu. 

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sanchez
1
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
2
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse
3
Zaharova: Iniţiativa lui Macron privind cooperarea nucleară europeană trebuie să nu...
BUCURESTI - EVENIMENT - SOLIDARIZARE CU FEMEILE DIN IRAN - 1 OCT
4
Medic iranian stabilit în România: „Mojtaba Khamenei este mai fanatic decât tatăl său”...
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
5
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. SUA lucrează la planuri pentru securizarea...
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Președintele Nicușor Dan, în Polonia Foto Profimedia
Nicușor Dan, la postul de televiziune din Polonia: „SUA pot lupta în Orientul Mijlociu păstrând în același timp forțele în Europa”
donald trump
Revelația de moment a lui Donald Trump: America are nevoie până la urmă de Europa (Politico)
benzinarie OMV pompa preturi carburanti
Prețul carburanților rămâne neschimbat fiscal. Nicușor Dan exclude intervenția statului asupra accizelor: „Nici în minus nu putem”
sigla diicot de la intrarea in sediu
Numirile de la marile parchete, analizate de președinte. Nicușor Dan: „Sunt complet în dezacord cu ce se spune pe reţelele sociale”
N23 DECLARATII NICUSOR IN POLONIA VO 050326_03439
Ce spune Nicușor Dan despre propunerea PSD privind banii pentru persoanele vulnerabile și o eventuală ieșire de la guvernare
Recomandările redacţiei
iran - distrugeri
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 7. Conflictul va avea „repercusiuni...
Joint Forces Battle To Retake Iraqi City Of Mosul From ISIS
Cine sunt kurzii și cum ar putea deveni arma secretă a lui Trump în...
Parada militară la Teheran
Cât timp poate Iranul să continue războiul. „Teheranul va vrea să...
Israel Katz și Benjamin Netanyahu
Când a luat Israelul decizia de a-l elimina pe Ali Khamenei...
Ultimele știri
Zeci de familii din Vâlcea sunt izolate de trei săptămâni, după ce drumul s-a rupt. Primar: „Nu sunt bani, deocamdată”
Poluarea aerului și zgomotul cresc riscul de depresie și anxietate, avertizează un raport UE care cere „acțiuni urgente și drastice”
Cum au devenit „orașele de rachete” ale Iranului principala sa vulnerabilitate. Strategia cu care SUA au blocat atacurile iraniene
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec printr-o perioadă dificilă. Astrologii spun că este ultimul test înainte de abundență
Cancan
DUBLĂ tragedie în familia lui Mario Berinde. Din păcate, este vorba despre mama lui
Fanatik.ro
Cristi Chivu a luat toată Italia prin surprindere! Ultima oară când a făcut asta, Inter s-a prăbușit
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Uniforme de 250 de milioane de lei pentru Poliția Română, dar pantalonii se rup în misiune, din cauza...
Adevărul
Crește contribuția la sistemul de pensii. Un an de vechime costă cât 5 salarii minime nete
Playtech
Cât de mare este pericolul pentru România după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Când ar putea...
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la...
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Tim Curry, dus la spital în timpul filmărilor pentru „Clue”. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe platou
Adevarul
Iranul are o „armă” mult mai periculoasă decât bomba nucleară. Avertismentul lansat de CIA încă din anii ’70
Newsweek
Casa de Pensii: Dosarele de la Mica Recalculare întârziate un an. 500.000 pensionari pierd bani. Care e cauza?
Digi FM
Tatăl copiilor ei e condamnat la patru ani de închisoare, dar Cristina Cioran nu a fost deloc să-l viziteze...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Monica Bellucci și Demi Moore, val de comentarii pe internet după ultimele apariții publice: „Una...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii