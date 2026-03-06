Fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman, a declarat, joi seară, la Digi24, că a fost surprins că, odată cu războiul din Orientul Mijlociu, „francezii deodată spun că vor să trimită arme nucleare în restul Europei”, pentru a extinde așa-numita „umbrelă nucleară”. El a criticat statul francez că nu a atins nivelul de cheltuieli pentru apărare promis în NATO la 2% din PIB. „Eu cred că răspunsul lui Nicușor Dan în Polonia, astăzi (joi-n.red.), a fost foarte bine făcut”, a spus fostul diplomat republican.

„Nu știu cu ce ochi se uită restul lumii care e logică. Surpriza pentru toată lumea, și a fost o surpriză pentru mine, că când se întâmplă conflictul ăsta din Iran, francezii deodată spun că vor să trimită arme nucleare în restul Europei, să se extindă umbrela. Trebuie să ținem minte că francezii n-au plătit în viața lor, de când s-a pus «The Wales Pledge», unde toate țările membre NATO au agreat să plătească 2% din PIB pentru apărarea personală a fiecare țări. Franța n-a plătit asta nici măcar pentru un an, niciodată. A plătit un pic peste 1-1,4%. Niciodată nu s-au apropiat de 2%. Acuma vin cu ideea să facă așa ceva, fără niciun plan, fără nicio discuție, fără nicio logică. De ce acuma, în mijlocul unui război?

Acum vreo 5 ani, francezii au încercat să facă ceva similar, să dezvolte o forță europeană de apărare în locul NATO. Din nou, fără o mare gândire, ca să sprijine industria de apărare franceză care, nu-i rea, dar nu-i la același nivel ca industria americană. Nu fac un produs ca aceeași sofisticare, performanță ca avioanele și rachetele militare americane. O parte din asta a fost o regulă, unde eu sunt foarte mândru de România, ca veto, unul dintre singurele acțiuni de veto de care eu știu, românii și polonezi au spus nu, că francezii voiau să pună acolo o regulă, ca toți membrii acestei forțe europene de apărare trebuie să cumpere numai armamente europene. Dacă vor să cumpere de la altă țară, ca America, Franța ar fi putut să spună nu României sau altei țări care voia să cumpere din afară. Nu e logic așa ceva. Și a făcut «fâs» lucrul ăsta.

Așa că, ca Macron, care n-o să mai fie președinte în opt luni - un an, să înceapă cu lucrurile astea nucleare, fără reguli, fără nimic în jurul lor, în mijlocul unui război în Iran, unde toată lumea se precipită acolo, mie mi se pare un pic straniu. Așa că eu cred că răspunsul lui Nicușor Dan în Polonia, astăzi, a fost foarte bine făcut, că dacă francezii chiar vor să cheltuiască mai mult pe apărare, hai să facem prin NATO, unde regulile sunt puse deja, toată lumea știe ce se întâmplă, dacă o țară NATO e atacată aici, nu se știe niciodată. Francezii au degetul pe buton. Plus că România e într-o poziție foarte delicată, fiind așa de apropiată de Rusia. Pui aici bombe, rachete nucleare, devii o țintă imediat.

Ești o țintă fără putere să folosești armele nucleare, că butonul e la Paris. Așa că mie mi se pare ceva foarte straniu în ce spune Macron. Ce a spus Nicușor e foarte bine. Ce a spus doamna Meloni e și mai bine, i-a spus nu”, spune Adrian Zuckerman.

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, într-o conferință de presă comună cu președintele Poloniei, în timpul vizitei sale oficiale la Varșovia, că România este deja protejată de „umbrela nucleară” a NATO, întrebat despre oferta președintelui francez Emmanuel Macron privind extinderea protecției nucleare pentru aliații europeni. Ulterior, el a explicat că nu se pune problema ca elemente nucleare să fie în spaţiul României în viitorul de pe termen mediu.

