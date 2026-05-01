Detalii despre tronsonul Pașcani-Suceava. Ilie Bolojan: „Este primul contract pentru România finanțat prin Programul SAFE”

Data publicării:
autostrada moldovei (a7)
Guvernul României a oferit mai multe detalii despre construcția tronsonului Pașcani-Suceava, parte a Autostrăzii A7, în contextul în care au fost semnate contractele pentru proiectarea și execuția tronsonului de 62 de kilometri. „Este primul contract pentru România finanțat prin Programul SAFE”, a menționat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a participat, vineri, la evenimentul de semnare a contractelor pentru proiectarea și execuția a două loturi din „Autostrada Pascani- Suceava”, în valoare totală de aproximativ 6 miliarde de lei.

Guvernul a transmis ulterior un comunicat de presă prin care oferă mai multe detalii despre tronsonul Pașcani-Suceava, parte a Autostrăzii A7. Premierul a menționat că este vorba de „primul contract pentru România finanțat prin Programul SAFE”.

„Este primul contract pentru România finanțat prin Programul SAFE, un program european care susține investiții în infrastructură cu rol dual, civil și militar. Această finanțare permite continuarea proiectelor mari de infrastructură, în condițiile în care presiunea pe bugetele existente este ridicată”, a transmis premierul Ilie Bolojan, citat în comunicatul Guvernului.

Detalii despre tronsonul Pașcani-Suceava: 

  • Are o lungime totală de 62 de kilometri și este împărțit în două loturi;
  • Contractul câștigat de Asocierea SA&PE CONSTRUCT S.R.L. (lider) - SPEDITION UMB S.R.L. - TEHNOSTRADE S.R.L are durată de 30 de luni: 6 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție;
  • Circulația ar putea fi deschisă în cursul anului 2029;
  • Primul lot are o valoare de 3.068 miliarde de lei (fără TVA), în timp ce al doilea lot are o valoare de 2,862 miliarde de lei (fără TVA);

„Acest proiect este important pentru regiunea de Nord-Est, unde conectivitatea rămâne o condiție esențială pentru dezvoltare. Legătura dintre Pașcani, Suceava și mai departe către Siret și Ungheni va crea condiții mai bune pentru mobilitate, investiții și dezvoltare economică”, a adăugat premierul. 

