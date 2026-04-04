Devine George Simion spectator în propriul partid? Ce spune numărul doi din AUR: „Nu simt niciun fel de problemă între mine și Simion”

George Simion. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Petrişor Peiu, preşedintele Consiliului Naţional de Conducere AUR, a doua funcţie în ierarhia partidului, susţine că e „scos în faţă” pentru a susţine partidul, alături de Dan Dagaciu, prim-vicepreşedintele AUR, „dar asta nu se face împotriva voinţei lui George Simion”. Afirmaţia vine în contextul în care fostul lider AUR, Claudiu Târziu, susţine că George Simion a fost acaparat de Petrişor Peiu şi de Dan Dungaciu.

„Suntem doi oameni care suntem scoşi în faţă, dar asta nu se face împotriva voinţei lui George Simion. De altfel, eu din ce ştiu, şi cred că ştiu bine, pentru că relaţia mea de prietenie cu Dungaciu e mai veche şi mai consolidată decât cu George Simion, ştiu bine că George Simion i-a propus lui Dan Dungaciu să candideze în acest tandem. Şi mie tot el mi-a sugerat să candidez la şefia Consiliului Naţional de Conducere. Eu am fost într-o altă logică de candidatură. Dan Dungaciu a candidat împreună cu George Simion pe o listă care s-a votat la Congres, deci nu cred că ar fi vreo problemă în acea relaţie. Îi văd aproape zilnic, vorbesc la telefon, nu văd niciun fel de problemă. Cum nu văd, nu simt niciun fel de problemă între mine şi George Simion”, a spus senatorul AUR într-un interviu la Prima TV.

Petrişor Peiu susţine că fostul co-preşedinte AUR, Claudiu Târziu, a făcut o greşeală politică atunci când a ales să plece din partid şi să înfiinţeze o nouă formaţiune suveranistă - Acţiunea Conservatoare.

„Domnul Târziu cred că a comis o eroare pe parcursul carierei politice când a decis să se rupă de AUR, dar nu asta este calea să rămână în politică, comentând ceea ce se întâmplă în partidul pe care l-a părăsit. De obicei, când pleci dintr-un partid, îl laşi în plata Domnului, nu te apuci să faci pe comentatorul. În general, oamenii politici nu trebuie să se confunde cu comentatorii politici sau cu analiştii. Ei trebuie să facă nişte afirmaţii cu iz politic. Nu trebuie să comenteze ce este într-un partid sau altul”, a conchis Petrişor Peiu.

Eurodeputatul Claudiu Târziu a fost unul dintre fondatorii AUR, alături de George Simion. În primă fază, cei doi au condus partidul din postura de co-preşedinţi. Ulterior, Simion a rămas preşedinte cu puteri depline, iar Târziu a fost ales preşedintele Consiliului Naţional de Conducere (CNC), a doua funcţie în ierarhia de putere. După ce a criticat candidatura lui Simion la prezidenţiale, Târziu a fost suspendat din funcţie. Ulterior, a demisionat din partid şi a fondat Acţiunea Conservatoare. Postul său de preşedinte al CNC a fost preluat de senatorul Petrişor Peiu. Iar sociologul Dan Dungaciu a fost ales prim-vicepreşedinte AUR, cu susţinerea lui George Simion, reconfirmat în fruntea partidului.
Petrişor Peiu şi Dan Dungaciu sunt principalii comunicatori ai formaţiunii suveraniste.

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Donald Trump JD Vance Viktor Orban
2
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
Donald Trump
3
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Federal Cabinet
4
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Carlos Cuerpo
5
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Digi Sport
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicușor Dan.
Cum răspunde Petrișor Peiu la întrebarea: „Este suspendarea lui Nicușor Dan o prioritate pentru AUR?”
lideri coalitie inquam octav ganea
Petrișor Peiu ironizează partidele din Coaliție: Uneori îţi vine să stai cu braţele încrucişate, să te uiţi cum cresc procentele
2025-09-07-1871
Lider AUR, despre conflictele din Coaliție: „Grindeanu a escaladat mult prea mult nivelul conflictului și acum e greu să ieși ”
Petrișor Peiu, senator AUR.
Când ar putea AUR să depună moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Ce spune Petrișor Peiu despre susținerea PSD-ului
ilie nastase
Parlamentul a declarat 2027 „Anul Ilie Năstase”, pentru recunoașterea carierei internaționale. Proiectul, inițiat de AUR, PSD și POT
Recomandările redacţiei
barbat alimenteaza masina cu carburant
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
traian basescu
Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu...
alexandru rogobete inquam george calin
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma...
mircea lucescu
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
Ultimele știri
Descoperire istorică în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin după două secole
O geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur va fi scoasă la licitație pentru jumătate de milion de dolari
Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu
Citește mai multe
