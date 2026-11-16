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Exclusiv Dezbateri aprinse pe tema comasării județelor. Dragoș Benea: „Referendumurile nu ar face altceva decât să compromită reorganizarea”

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Dragoș Benea: Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea
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Într-o intervenție telefonică la Digi24, Dragoș Benea a susținut că sunt dezbateri aprinse pe marginea reformei administrativ-teritoriale care vizează județele, explicând că, din punctul său de vedere, actualul sistem aparține anului 1968. Coordonatorul PSD pentru această reformă este de părere că eventualele referendumuri „nu ar face altceva decât să compromită această reorganizare administrativ-teritorială”.

„Sunt dezbateri aprinse, asta nu pot să vă neg, dar fără tensiune momentan. Vedem când va începe. (..) Tensiunea o s-o constat, eventual, în ședință. Deocamdată sunt discuții aprinse. Evident, fiecare încearcă, cu fel de fel de argumente, să apere menținerea actualului sistem care, din punctul meu de vedere, este unul care aparține anului 1968. Într-un fel sau altul, va trebui să ajungem la un compromis și o negociere, astfel încât să modificăm ceea ce au desemnat comuniștii în 1968”, a afirmat coordonatorul PSD pentru această reformă.

Întrebat când va începe comasarea, europarlamentarul Dragoș Benea a explicat: „Această comasare ar trebui să aibă aplicabilitate din 2028, odată cu alegerile locale și începerea competiției pe fonduri europene”.

Benea susține că alegerile din 2028 ar fi de dorit să fie organizate pe harta reorganizată: „Cu 2028, după alegerile locale, să avem totuși o cu totul altă hartă pentru 2028-2032, și la nivel de comune, și la nivel de județe. Asta ar fi, pentru că, dacă nu o facem cu aplicabilitate din 2028, practic, ratăm tot Cadrul Financiar Multianual 2028-2034”.

Mai mult, acesta consideră că cei care fac apel la organizarea unor referendumuri locale „nu vor altceva decât să blocheze această reorganizare administrativ-teritorială”: „Haideți să ne imaginăm câteva mii de referendumuri în România, ce ar însemna în această perioadă, ca și cheltuieli, ca și atmosferă în societate, ca să regândim, repet, în mod eficient organizarea administrativ-teritorială a României.

(..) Eu nu pot simula ce va fi în 2028, unde voi merge eu la vot atunci. Suntem abia într-o stare incipientă. Dezbaterile au început, argumentele vor fi și de o parte și de alta, dar e musai să fie în 2028. Eu așa o văd. Referendumurile nu ar face altceva decât să compromită această reorganizare administrativ-teritorială”.

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Editor : A.M.G.

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