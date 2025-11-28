Live TV

Exclusiv Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu

Data publicării:
Ludovic Orban.
Ludovic Orban. Inquam Photos / Saul Pop

Ludovic Orban, liderul partidului Forța Dreptei și fost consilier prezidențial, a dezvăluit vineri seară, la Digi24, că a existat o discuție între președintele Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu, însă nu se știe ce au discutat cei doi.

„Îmi e greu să vă dau răspunsul la această întrebare. Se pare că a existat o comunicare între președintele Dan și domnul Moșteanu. Nu se poate ști ce au discutat. Ca atare, ar fi o simplă speculație. 

Până la urmă cred că e decizia domnului Moșteanu de a-și da demisia. De ce a luat decizia asta? Probabil și pentru că ar fi afectat foarte tare USR-ul dacă s-ar fi cramponat în funcție. USR-ul tocmai s-a branduit prin faptul că sunt competenți, cu studii, că sunt incoruptibili, că sunt onești. Ori Ionuț Moșteanu ar fi servit unei percepții extrem de negative a USR-ului. Domnul Moștean era șeful fracțiunii guvernamentale din USR, având nu numai calitatea de ministru al apărării, ci și calitatea de vicepremier”, a spus fostul consilier prezidențial.

Amintim că Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului apărut pe tema studiilor sale. Anterior, mai mulți colegi din conducerea partidului îi ceruseră retragerea. Premierul Ilie Bolojan l-a numit pe Radu Miruță, ministrul USR al Economiei, să preia interimar și funcția de ministru al Apărării.

Cu doar o zi înainte de anunțul demisiei lui Ionuț Moșteanu, șeful Executivului a declarat, la Digi24, faptul că nu „lucrează cu CV-uri” și încearcă să facă tot ceea ce este mai bun pentru România. Ilie Bolojan a mărturisit că i-a spus lui Moșteanu să „țină capul sus”.

Nicușor Dan a semnat decretul de demisie a lui Ionuț Moșteanu. Ministrul Apărării a luat decizia după scandalul diplomelor sale

Ce scrie presa internațională despre demisia lui Ionuț Moșteanu: E pusă în contextul războiului din Ucraina și al programului SAFE

