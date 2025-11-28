Exclusiv Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu
Ludovic Orban, liderul partidului Forța Dreptei și fost consilier prezidențial, a dezvăluit vineri seară, la Digi24, că a existat o discuție între președintele Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu, însă nu se știe ce au discutat cei doi.
„Îmi e greu să vă dau răspunsul la această întrebare. Se pare că a existat o comunicare între președintele Dan și domnul Moșteanu. Nu se poate ști ce au discutat. Ca atare, ar fi o simplă speculație.
Până la urmă cred că e decizia domnului Moșteanu de a-și da demisia. De ce a luat decizia asta? Probabil și pentru că ar fi afectat foarte tare USR-ul dacă s-ar fi cramponat în funcție. USR-ul tocmai s-a branduit prin faptul că sunt competenți, cu studii, că sunt incoruptibili, că sunt onești. Ori Ionuț Moșteanu ar fi servit unei percepții extrem de negative a USR-ului. Domnul Moștean era șeful fracțiunii guvernamentale din USR, având nu numai calitatea de ministru al apărării, ci și calitatea de vicepremier”, a spus fostul consilier prezidențial.