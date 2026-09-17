Liderul grupului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a făcut dezvăluiri din culisele consultărilor care au avut loc joi la Cotroceni și a precizat, pentru Digi24, că președintele Nicușor Dan „a fost mai deschis spre a înțelege poziția noastră. Nu a mai fost ostil.” Liderul AUR a subliniat încă o dată că AUR nu va vota un Guvern din care nu va face parte.

„Fără o înțelegere de guvernare nimeni nu primește niciun vot, dar și fără o înțelegere prealabilă, adică înțelegerea trebuie făcută înainte, nu să reacționăm la ce impune domnul președinte. Domnul președinte teoretic are rolul de notar. Adică certifică: Uite, au venit la mine PSD și PNL și au spus că fac guvern împreună, cu premier Gigel. Dar nu altceva”, a declarat, pentru Digi24, Petrișor Peiu.

Liderii AUR au discutat joi cu un președinte mai „deschis”, „comunicativ” și deloc „ostil”, spune Peiu.

„A fost mai deschis spre a înțelege poziția noastră. Nu a mai fost ostil. A pus și întrebări, mă rog, și direct, și prin consilieri, destul de multe, dar... cum să zic eu? De data aceasta a fost comunicativ și deschis la a înțelege poziția noastră. Nu a comunicat nimic din ceea ce va face”, a precizat liderul AUR.

Întrebat despre o eventuală participare la guvernare, Peiu a răspuns că această posibilitate „astăzi pare la fel de îndepărtată ca și ieri”.

„Acei lideri PSD au avut tot timpul exprimări civilizate și decente la adresa noastră... acei lideri despre care vorbiți. În ceea ce privește participarea noastră la guvernare, astăzi pare la fel de îndepărtată ca și ieri, doar că formulele de adresare și de discuții cu noi nu mai sunt atât de primitiv-ostile, să spun”, spune Petrișor Peiu.

Și subiectul alegerilor anticipate a fost discutat în timpul consultărilor.

„De alegeri anticipate am discutat jumătate din timp. Domnia sa și consilierii domniei sale au încercat să înțeleagă de ce ne poziționăm noi acolo și care ar fi avantajele alegerilor anticipate în viziunea noastră. Nu, nu am înțeles nimic despre planurile domnului președinte. Adică nu a fost explicit în niciun punct de vedere”, a declarat liderul AUR.

Întrebat dacă președintele a dat de înțeles că astăzi va face o nominalizare, peiu a spus că: „Bănuiesc că face, că așa este logica lucrurilor. Eu cred că atunci când au început aceste consultări, dânsul știa că nu există nicio majoritate între partide. Știa că singura formulă de a obține o majoritate este prin forțarea parlamentarilor care știu sigur că nu vor mai avea loc în viitorul Parlament dacă s-ar face mâine alegeri. Nu știu, este trist dacă și-ar dori un astfel de guvern făcut cu astfel de compromisuri și eludând logica politică a înțelegerii între partide. Pare că vrea să facă ceva ca să bifeze o chestiune. Îl interesează să înțeleagă cum gândesc partidele, cred că, în mod sincer, dar vrea să facă ceva ca să bifeze această etapă. Adică nu se chinuie să găsească o majoritate.”

Editor : A.P.