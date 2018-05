Dezvăluirile lui Victor Ponta. Ce îi spun liderii PSD despre Dragnea

Liderul PSD Liviu Dragnea a vorbit despre plecările recente din partid ale mai multor membri, care s-au alăturat partidului fostului premier Victor Ponta, și a declarat că este vorba despre „o atitudine de șobolan a doi foști premieri”. „Am vorbit nu doar cu cei care au venit deja, cam cu toţi liderii PSD, care se plâng că de un an şi jumătate am ajuns la un guvern extrem de incompetent”, a declarat la Digi24, la Impartial, Victor Ponta.

El a spus că, împreună cu cei pe care Dragnea „nu a putut să-i cumpere cu funcţii”, vrea să salveze ideea de social-democraţie europeană, de politici economice, de stabilitate.

„Am vorbit nu doar cu cei care au venit deja, am vorbit practic cam cu toţi liderii PSD, cu excepţia lui Liviu Dragnea, care vorbesc cu mine în privat, care se plâng, care spun trei lucruri. În primul rând, PSD, cu toate defectele sale de-a lungul anului, a asigurat două guvernări considerate eficiente – Năstase şi Ponta.

Acum, de un an jumate am ajuns la un guvern extrem de incompetent, anti-dezvoltare, anti-mediu de afaceri, anti-Europa.

Al doilea lucru pe care îl spun toţi oamenii din PSD, faptul că nu mai există niciun fel de proces normal, politic normal în cadrul PSD, deciziile se iau exclusiv de Dragnea şi grupul său de apropiaţi, guvernul e condus de Shhaideh şi Vâlcov şi tot ce am reuşit din 2012 se distruge în această perioadă.

Eu am fost acuzat, am demisionat, am fost anchetat, am fost judecat, am fost achitat. Dragnea foloseşte Guvernul şi Parlamentul pentru a se apăra”, a afirmat Ponta.

Întrebat dacă ar primi-o pe Viorica Dăncilă în partidul său, Victor Ponta a răspuns: „Nu, pentru că Viorica Dăncilă ar fi trebuit după o vârstă, experienţă politică, să înţeleagă că nu trebuie să accepte funcţia de prim-ministru fără a avea o pregătire”.