Dialog halucinant între doi lideri locali din județul Olt. Primarul din Slatina îl acuză pe viceprimarul orașului Corabia că l-a sunat sub influența băuturilor alcoolice pentru a-l lua peste picior. Mario de Mezzo a și înregistrat o parte din conversație, pe care a postat-o ulterior pe pagina sa de Facebook. De partea cealaltă, viceprimarul PSD, contactat de Digi24, a respins acuzațiile și spune că nu consumase alcool, iar motivele pentru care îl sunase erau unele administrative, legate de compania de apă din județ.



Mario de Mezzo, primarul din Slatina: Să fii viceprimar și la ora 6 să fii beat înseamnă că te-ai apucat mai devreme.

Gheorghe Sorin Ciucu: Tu îmi spui mie treaba asta.

Mario de Mezzo: Te rog din suflet nu mai bea și nu mai da telefoane.

-Păi de ce spui tu treaba asta?

-Pentru că se simte din voce. Te rog din suflet, ești viceprimar la Corabia, ești șmecher, te-ai realizat.

-Te-am luat eu pe tine cu alo, bă băiatule?

-De asta ți-am închis telefonul în nas.

Gheorghe Sorin Ciucu, viceprimar Corabia: Îmi asum faptul că eu l-am contactat telefonic, aseară, pe primarul Slatinei, regretând profund gestul tocmai pentru că știam obiceiul acestuia de a înregistra convorbirile telefonice. (...) A fost însă scos din contextul convorbirii telefonice, trunchiată tendențios, premeditat și intenționat, doar pentru a face, ce face de când a venit la Olt: circ si manipulare, propagând ura si dezbinare. Nu eram sub influența alcoolului! Dacă a înregistrat, fără să spună măcar acest lucru, ce garanții am că nu a distorsionat vocea.

Mario de Mezzo:Eu nu beau niciodată, frățioare.

Gheorghe Sorin Ciucu: Nu bei?

-Extrem de rar.

-Păi de ce spui asta?

-Dacă ăsta e adevărul.

Gheorghe Sorin Ciucu, viceprimar Corabia: Nu eram în timpul programului, când l-am sunat pe domnul primar și nici în biroul de serviciu, ci eram alături de șase oameni din oraș, într-o locație privată, care au fost martori la întreaga discuție. Demersul meu a avut la bază faptul că domnul primar, care conduce Compania de Apa Olt, face totul pentru a stopa reluarea proiectului companiei pe infrastructura orașului. Regret gestul la care am recurs, apelul telefonic, impardonabil în ce mă privește.

