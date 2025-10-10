Live TV

Diana Buzoianu: Aproape o treime din proiectele pe mediu din PNRR s-au pierdut

Data publicării:
pnrr imagine
Sursă foto: INQUAM Photos/ Octav Ganea

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, vineri, că o treime din proiectele de mediu din PNRR nu mai pot fi salvate, precizând că Garda de Mediu este singura instituţie care şi-a finalizat proiectele în timp record.

„Am avut negocierea cu Comisia Europeană (...). Am ieşit public şi am spus foarte clar care este stadiul. Stadiul era unul devastator. Deci la mai bine de doi ani de zile de la implementarea PNRR-ului, erau proiecte masive, foarte multe dintre ele, care erau la 0%. Şi vorbim asta la foarte multe autorităţi din subordinea Ministerului Mediului. Apele Române au ieşit în evidenţă, pentru că la ei s-au pierdut sume uriaşe, dar s-au pierdut şi în Delta Dunării, s-au pierdut şi la ANM, s-au pierdut şi la ANEMAP. Cred că singura instituţie care a reuşit şi în termen record, şi să finalizeze într-un procent cât mai rapid proiectele e Garda de Mediu”, a declarat ministrul la RFI, conform News.ro.

Buzoianu a precizat că Garda de Mediu a reuşit să-şi achiziţioneze şi drone, şi body cam-uri.

Ea a spus că aproape o treime din proiectele din PNRR pe zona de mediu, care erau la 0%, „s-au pierdut”.

O parte din proiecte aveau implementare 30%.

„Urmează să trecem un memorandum în Guvern, în perioada imediat următoare, noi sperăm chiar săptămâna viitoare, prin care proiectele care erau peste 30% să continue, pentru că pentru ele există finanţare de la nivelul Comisiei Europene. Asta înseamnă o parte semnificativă, practic toate proiectele de apă-canal, de exemplu, de peste 30% implementare. Toate proiectele pentru centrele de aport voluntar de peste 30%. Centrele de aport voluntar sunt locurile în care, dacă ai deşeuri voluminoase, mobilă, dacă ai deşeuri vegetale în rural şi nu ştii unde să le duci, poţi să le duci acolo, gratuit”, a mai spus ministrul Mediului.

Ministrul mai afirmă că prin PNRR ar trebui finalizate până în vara anului viitor 200 de astfel de centre de aport voluntar.

„Ministerul a decis acum câţiva ani de zile să centralizeze achiziţia pentru containere, containerele unde se duc să se arunce aceste deşeuri. Ce credeţi că s-a întâmplat? Din nouă licitaţii, din nouă loturi, patru sunt blocate în contestaţii. Noi sperăm ca anul acesta să se finalizeze aceste contestaţii, să existe în sfârşit un câştigător stabilit de către justiţie şi să putem să dăm, pentru că până la urmă, de la momentul în care câştigătorul este stabilit în instanţă, mai ai nevoie de un timp foarte scurt să livrezi containerele respective.

Deci, practic, investiţiile sunt făcute în aproape toate cazurile din aceste 200 dintre centrele de aport voluntar, doar că aşteaptă majoritatea dintre ele containerele de la Ministerul Mediului. Ceea ce ne arată că întotdeauna este o discuţie foarte importantă de avut între dorinţa de a controla să nu se întâmple nişte lucruri abuzive la nivel local şi atunci preferi să centralizezi, dar pe de altă parte, centralizând achiziţiile, rişti să blochezi tot. Dacă, de exemplu, o singură achiziţie nu merge bine, ai blocat de fapt proiectele pe toată ţara”, a explicat ministrul.

Garda Naţională de Mediu a obţinut o rată de absorbţie de 100% a fondurilor la dispoziţie prin PNRR. În total 11 milioane de euro au fost cheltuite pentru programele aprobate, care include achiziţia de drone şi camere de bord dar şi digitalizarea instituţiei.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
anderson
2
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
raed arafat
3
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem...
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
mircea cartarescu portret
5
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă: "Încerc să rămân viu!"
Digi Sport
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă: "Încerc să rămân viu!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-10-10 at 12.49.24
Grindeanu, la congresul UDMR: „Uneori, în coaliție pare că vorbim...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Premiul Nobel pentru Pace pentru 2025 a fost câștigat de venezueleana...
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor, glume pe seama lui Sorin Grindeanu la Congresul UDMR...
steag nato
NATO va începe săptămâna viitoare exercițiul nuclear anual: „Vom...
Ultimele știri
Viktor Orban, mesaj electoral la Cluj înaintea alegerilor din Ungaria: „În 2026, patria are nevoie de maghiarii din Transilvania”
„Toată lumea este încă speriată”. Acordul de încetare a focului aduce speranță în Gaza, dar temerile privind un viitor incert persistă
SUA vor trimite până la 200 de soldați în Israel pentru a monitoriza încetarea focului din Gaza
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
oameni cu umbrela pe strada in bucuresti
Ministrul Mediului, despre alertele cod roșu de ploi torențiale: Avem fenomene extreme. Există comunități care au fost afectate
rafinaria Navodari vazuta de sus
Instalaţie de la Rafinăria Năvodari, închisă de Garda de Mediu din cauza unei scurgeri de amoniac. Ce amendă riscă rafinăria
diana buzoianu face declaratii
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, despre cazul copilului ucis de câini: Există legislație, primarii au atribuții și obligații
Laura Codruța Kovesi
Laura Codruța Kovesi: Nu există țări curate. Frauda cu subvenții UE este prezentă în toate statele membre
spitale PNRR rogobete
Ministrul Sănătății anunță că nouă proiecte de spitale din PNRR vor fi construite cu finanțare europeană
Partenerii noștri
Pe Roz
Gemenii lui Jennifer Lopez, ieșire rară pe covorul roșu. Au 17 ani, se pregătesc de facultate și sunt copia...
Cancan
Ilie Bolojan a făcut anunțul de care bugetarii se temeau, cu 75 de zile înainte de Crăciun: 'Trebuie să luăm...
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre israelianul Eissat, debutant în naţionala României care nu vorbeşte limba română
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Scenariu incredibil la meciul României pentru CM 2026! Obligaţi să piardă la scor cu „tricolorii” pentru a...
Adevărul
Momentul viral în care o fetiță de 10 ani și-a salvat fratele care s-a înecat cu mâncare. Reacția mamei: „A...
Playtech
Unde vezi când te poţi pensiona? Îţi arată data exactă în câteva secunde
Digi FM
Lidia Buble, surpriză vestimentară de efect la meciul România-Republica Moldova, la care a cântat imnul...
Digi Sport
Presa din Israel a reacționat, după ce Lisav Eissat a debutat la naționala României
Pro FM
Dua Lipa a furat prim-planul cu picioarele ei perfecte și parcă interminabile. Rochia mini cu paiete a pus-o...
Film Now
Angelina Jolie, noi dezvăluiri despre lupta cu Brad Pitt pentru domeniul Miraval: „Eu și copiii nu am mai pus...
Adevarul
Cine mai poate salva România din prăpastie. Răspunsul surprinzător al unui reputat expert în fiscalitate
Newsweek
În ce ordine virează, azi, băncile pensiile pe card? Care sunt cei mai norocoși pensionari?
Digi FM
Cine este María Corina Machado, femeia care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Modul în care îți hrănești îi poate schimba sănătatea. Câte mese pe zi îi asigură energie și o viață mai...
Film Now
Daniel Craig, a treia oară în rolul detectivului Benoit Blanc: „N-aş face-o dacă nu ar fi distractiv”. Knives...
UTV
Andreea Ibacka, mărturisiri după accidentul de motocicletă: „Credeam inițial că n-o să-mi mai văd copiii”