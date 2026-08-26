Diana Buzoianu: „Ar trebui să facem un radar al vidanjelor”

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat miercuri că ar trebui realizat un „radar al vidanjelor”, arătând că în perioada imediat următoare va depune un proiect pentru creşterea sancţiunilor pentru cei care încalcă legislaţia cu privire la serviciile de vidanjare.

„Din punctul meu de vedere, această industrie este o industrie asemănătoare cu industria balastieră, care are foarte multe conexiuni politice şi de-a lungul timpului foarte multă lume a întors ochii, fiind un domeniu din care s-a putut face mulţi bani pentru oameni care erau cumva legaţi de puterea politică la nivel local sau la nivel naţional. Eu cred că un răspuns similar cu ceea ce s-a întâmplat pe balastiere ar trebui să se întâmple şi pe vidanje. Adică cred că ar trebui să facem pe termen mediu un radar al vidanjelor. Asta înseamnă o trasabilitate concretă a absolut tuturor vidanjelor, tuturor persoanelor juridice care vin să ceară astfel de servicii şi să poată să fie mult mai uşor descoperiţi cei care încalcă legislaţia”, a declarat Diana Buzoianu miercuri, într-o conferinţă de presă la Slobozia, potrivit Agerpres.

Pe de altă parte, ea a arătat că va propune un proiect pentru creşterea sancţiunilor pentru cei care încalcă legislaţia cu privire la serviciile de vidanjare.

„De asemenea, voi propune în perioada imediat următoare, nu în calitate de ministru, de astă dată, pentru că nu mai pot să fac asta în calitate de ministru în contextul actual, dar calitate de parlamentar, voi propune un proiect pentru creşterea sancţiunilor pentru cei care încalcă legislaţia cu privire la serviciile de vidanjare”, a adăugat Diana Buzoianu.

Editor : B.P.