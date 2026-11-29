Fostul ministru al Mediului Diana Buzoianu (USR) afirmă, după ce PSD „tocmai a trecut în Guvern Ordonanţa de Urgenţă care dă drumul la angajări în companiile de stat”, indiferent că sunt „pe profit” sau „pe pierderi uriaşe”, că partidul „mai dă un tun”, în contextul în care „e vacanţă şi toată lumea se uită în altă parte”. „Premierul Niculescu, cel care a abdicat acum două săptămâni, a semnat liniştit şi ordonanţa asta. Moşiile s-au împărţit, iar românilor cinstiţi le-a rămas dijma”, mai spune Buzoianu.

„Ce face PSD cât e vacanţă şi toată lumea se uită în altă parte? Mai dă un tun. PSD tocmai a trecut în Guvern o Ordonanţă de Urgenţă care dă drumul la angajări în companiile de stat: fie că sunt companii pe profit sau pe pierderi uriaşe”, afirmă Diana Buzoianu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Fostul ministru al Mediului precizează că în urmă cu câteva zile Marian Neacşu (n. red. vicepremierul social-democrat) spunea că „nu se mai poate cu atâtea companii” şi că acestea „trebuie restructurate”.

„Gata cu risipa! Ba chiar mai explica arogant cum PSD va trece prin asumare în Parlament acest proiect. Nu cumva să-l strice cu amendamente proaste deputaţii şi senatorii de la alte partide. N-au aşteptat mult după discursurile eroice. La puţin timp distanţă au dat pe ascuns măriri la Transgaz şi Transelectrica şi le-au recunoscut abia când i-a prins presa”, a spus Buzoianu.

Ea a adăugat că din acel „scandal” social-democraţii „au tras o singură învăţătură: data viitoare să nu mai afle nimeni”.

„Aşadar, PSD a trecut Ordonanţa de Urgenţă care dă drumul la creşteri salariale şi la angajări în companiile care sunt numai bune pentru pilele lor de partid, angajări care se vor putea face direct cu acordul ministerelor. Tare, nu? Aşa arată restructurările promise de PSD. Iar premierul Niculescu, cel care a abdicat acum două săptămâni, a semnat liniştit şi ordonanţa asta. Moşiile s-au împărţit, iar românilor cinstiţi le-a rămas dijma”, a încheiat Diana Buzoianu.

Companii de stat precum Romgaz sau Hidroelectrica nu și-au putut completa deficitul de specialiști, pentru că, deși aveau cadrul legal necesar, nu exista o asumare la nivelul Executivului, arată Guvernul, într-un răspuns la solicitarea Digi24, după informațiile apărute în spațiul public despre angajările la stat la finalul acestui an. Sursa citată argumentează că, prin noul cadru normativ, răspunderea angajată potrivit regulilor guvernanței corporative își păstrează aceleași rigori, dar este asumată la nivelul de decizie al companiilor.

Editor : A.C.