Diana Buzoianu, chemată luni în Parlament, la Ora Guvernului. AUR acuză încălcări grave la Paltinu și cere răspunsuri urgente

Ministra Mediului Diana Buzoianu a fost chemată de AUR în plenul de luni al Camerei Deputaților, care începe la ora 16.00, să explice „dezastrul administrativ de la acumularea Paltinu”.

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a stabilit, luni, programul dezbaterii solicitate de grupul parlamentar AUR, în plen, la Ora Guvernului, unde a fost chemată Diana Buzoianu.

Tema dezbaterii, potrivit documentului aprobat de conducerea Camerei Deputaților este „Dezastrul administrativ de la acumularea Paltinu: încălcări ale normelor de sănătate publică, risc energetic naţional şi responsabilitatea Ministerului Mediului în gestionarea unei crize scăpate de sub control”.

Diana Buzoianu a declarat, joi seara la Digi24, că nu îşi dă demisia în urma scandalului privind întreruperea furnizării apei potabile în localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, ea arătând că responsabilitatea nu se află la minister, ci la instituţii de la nivel local, unele create pentru a oferi nişte sinecuri unor persoane.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri la Palatul Victoria, că un ministru nu poate să îşi asume răspunderea pentru deciziile pe care le iau oamenii din subordinea sa.

În conferința de presă de vineri, 5 decembrie, referitor la criza apei din Prahova, Ilie Bolojan a transmis că a cerut ministrei Mediului, Diana Buzoianu, ca până la începutul săptămânii următoare să completeze raportul cu privire la responsabilități. Șeful Executivului a mai precizat că nu este „timp să schimbăm caii în mijlocul apei”.

