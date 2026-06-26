Diana Buzoianu spune că USR vrea în continuare rotativă la Guvern. Partidul nu este de acord ca PSD să fie primii care ar intra la guvernare și cere ca social-democrații să își demonstreze mai întâi loialitatea, cât timp PNL, USR și UDMR ar guverna țara. Ministra Mediului mai adaugă însă că decizia stă în mâna președintelui.

„Pentru desemnarea de către președinte, este atributul președintelui, avem o propunere de guvern minoritar, PNL-USR-UDMR, avem și o propunere de premier.

Din punctul nostru de vedere, o rocadă în care la începutul acestei rotative să fie guvern minoritar PNL-USR-UDMR este un lucru de înțeles, având în vedere că am mai avut un pact cu PSD pe care l-am semnat cu toții și, la puțin timp distanță, ne vedem în punctul în care PSD și-a încălcat pactul, deci este nevoie de cel puțin un an pentru a vedea dacă PSD se ține de un astfel de pact.

USR nu va vota guvern minoritar monocolor PSD acum, pentru că nu se poate ca PSD să primească un cadou pentru faptul că s-a aliat cu AUR și a dat un guvern jos, nu poate să primească cadou toată puterea în stat. Dar dacă nu va exista nicio majoritate pentru un guvern minoritar, este clar că va trebui să începem să discutăm serios și despre alegeri anticipate”, a spus ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu.

Președintele Nicușor Dan așteaptă partidele să vină astăzi cu o soluție pentru ieșirea din criza politică. Le-a transmis aseară, din Polonia, că își dorește ca până marți să existe guvern instalat la Palatul Victoria. PNL, USR și UDMR îl vor propune pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, alternativa la Sorin Grindeanu, și vor cere social-democraților să accepte o rocadă guvernamentală. Liderii celor patru partide și reprezentantul minorităților naționale au fost invitați la ora 18:00 la Palatul Cotroceni.

Editor : A.C.