Live TV

Diana Buzoianu, despre barajul Mihăileni: Un proiect strategic vulnerabilizat, un scandal populist. Documentele necesare vor fi depuse

Data publicării:
15 decembrie 2025. Gyozo Baghiu, Inquam Photos
Diana Buzoianu, la dezbaterea moțiunii simple a AUR împotriva ei, care a a fost adoptată de Senat. Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luni, în plenul Camerei Deputaţilor, unde a fost chemată de PSD să vorbească despre situaţia Barajului Mihăileni de pe râul Crişul Alb, că suntem în faţa unui scandal populist şi suntem în faţa unui proiect de infrastructură care ar fi trebuit să fie strategic, dar care a fost vulnerabilizat. Ea a anunţat că la barajul Mihăileni vor fi depuse toate documentele necesare.

„Sunt astăzi în faţa dumneavoastră cu aceeaşi deschidere şi transparenţă ca întotdeauna. Sunt însă şi un pic îngrijorată pentru că o minciună care a fost spusă de foarte multe ori a ajuns inclusiv în Parlament, Parlamentul României fiind astăzi în punctul în care nu mai ştie care este realitatea sau nu. O minciună însă repetată obsesiv nu este şi adevăr ,aşa că haideţi să clarificăm un pic care este adevărul. Nu suntem în faţa unei crize care este surpriză şi care nu poate să fie reparată. Nu suntem nici măcar în faţa unui conflict politic, pentru că cu toţii ne dorim acelaşi lucru şi anume acest baraj să fie functional. Suntem însă în faţa unui scandal populist, să zicem aşa, şi suntem de asemenea în faţa unui proiect de infrastructură care ar fi trebuit să fie strategic, dar care a fost vulnerabilizat pentru că documentele care stăteau la baza acestui proiect de infrastructură au fost de-a lungul timpului vulnerabile juridic”, a declarat ministrul Mediului în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora Guvernului, scrie News.ro.

Diana Buzoianu a spus că există o singură întrebare care rămâne şi anume dacă România doreşte să construiască legal şi sigur sau dacă doreşte să construiască vulnerabil, de acum încolo.

„În cazul acumulării de la Mihăileni, sunt trei aspecte care trebuie să fie foarte clar cunoscute de către toată lumea. În primul rând, corpul barajului este gata, finalizat din anul 2022. În 2024 şi în 2025 a oprit viituri de apă în cantitate de 5,5 milioane de metri cubi şi a salvat 17.000 de oameni. A spune că rolul de oprire a inundaţilor astăzi este blocat este o minciună şi întrebarea mea este: cui foloseşte românii să fie minţiţi că nu va fi realizat în continuare scopul principal al acestei infrastructuri? Pentru că el va fi realizat în continuare”, a precizat Buzoianu.

Ea a mai afirmat că o instanţă a anulat un aviz mai vechi de 40 de ani de zile, nu Ministerul Mediului.

„Poate cumva asta ajută şi pe cei care sunt duplicitari şi spun în aceeaşi în aceeaşi propoziţie să se dea avize pe repede înainte să nu se respecte legislaţia să fie totul făcut pe colţ de masă. Şi după aia, când aceste avize sunt anulate în instanţă, tot ei vin să urle că trebuia să fie făcute lucrurile mult mai temeinic Răspunsul este că într-adevăr trebuie să fie făcute lucrurile mult mai temeinic, iar la Mihăileni vor fi făcute lucrurile cu respectarea legii, adică documentele care vor fi refăcute, vor fi refăcute cu respectarea tuturor prevederilor legale şi vor fi complete”, a arătat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a mai declarat că există lucrări la baraj, care sunt conexe, lucrări pentru care au fost avize emise în 2024, în 2025, lucrări ale căror avize nu au făcut obiectul litigiului.

„Sigur, toate aceste aspecte nu exclud însă întârzieri cu privire la barajul de la Mihăileni. Pentru că, într-adevăr acesta este costul care va fi plătit de români pentru cultura de improvizaţie şi lucrările de mântuială care au fost făcute până acum pentru această lucrare. Dar noi va trebui să schimbăm cumva cum au fost gândite documentele până acum şi ce a făcut Ministerul după ce s-a dat decizia definitivă în instanţă”, a spus ministrul. Ea le răspunde celor care spune că e nevoie de 10 milioane de euro pe alt proiect.

„Ştiţi care a fost bugetul care a venit anul acesta la Ministerul Mediului pe baraje, prima variantă? 50 de milioane de lei, adică 10 milioane de euro, pentru toată ţara, pentru toate lucrările. După negocieri şi după discuţii, 150 de milioane de lei. Adică dumneavoastră mă întrebaţi dacă anul acesta avem banii necesari pentru o singură lucrare, să punem o treime din bugetul care a fost aprobat pentru toate barajele din România. Şi problema de bază care rămâne, că nici măcar nu voiam să vorbesc despre asta, dar da, avem o problemă fundamentală, că nu sunt alocate suficient de multe fonduri pentru infrastructură critică împotriva inundaţilor. Vom schimba asta doar momentul în care va exista un mecanism care să poată să aducă mai mulţi bani”, a completat ea.

Ministrul Buzoianu a anunţat că la barajul Mihăileni vor depune toate documentele necesare ca acest baraj să nu mai fie vulnerabil pe viitor juridic.

„Întrebarea este câte astfel de proiecte au fost blocate de-a lungul timpului pentru grabă politică şi apoi când aceste proiecte sunt vulnerabilizate cât scandal politic ar trebui să fie făcut pentru fiecare dintre ele. Răspunsul, pe scurt, este că avem nevoie de lucrări făcute temeini şi le vom face”, a spus ea în plen.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a fost invitată lunea trecută la Ora Guvernului, în plenul Camerei Deputaţilor, de către PSD, tema dezbaterii fiind „Responsabilitatea ministrului pentru blocarea investiţiilor strategice ale statului - cazul Acumulării Mihăileni de pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara”. Ministrul nu a dat curs invitaţiei, iar dezbaterea a fost reprogramată pentru 2 martie, de la ora 16.00.

În urmă cu două saptămâni, reprezentanţii Consiliului Judeţean Hunedoara au acuzat că activiştii de mediu „blochează definitiv” proiectul privind construirea Barajului Mihăileni, pe râul Crişul Alb, după ce magistraţii Curţii de Apel Cluj au admis o acţiune a Declic şi au anulat autorizaţia de construire, emisă în 1987. „România şi judeţul Hunedoara nu îşi permit să piardă această investiţie de la Mihăileni, aflată aproape de finalizare şi ale cărei lucrări s-au derulat constant pe parcursul anilor, în baza fondurilor alocate de către Guvern”, afirma şeful CJ Hunedoara, social-democratul Laurenţiu Nistor.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
racheta balsitica lansata
2
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
A,Smartphone,Displaying,Iran's,Supreme,Leader,,Ayatollah,Ali,Khamenei,,With
3
Ayatollahul Ali Khamenei este mort. Iranul a confirmat oficial decesul liderului său...
avion f-15 in kuwait
4
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
profimedia-1079236515
5
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Al treilea atac asupra Israelului. Iranul nu va...
Fiasco! Ce s-a întâmplat la prima apariție a Iranului, după startul bombardamentelor și moartea ayatollahului Ali Kahmenei
Digi Sport
Fiasco! Ce s-a întâmplat la prima apariție a Iranului, după startul bombardamentelor și moartea ayatollahului Ali Kahmenei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - MINISTRUL AGRICULTURII - DESCHIDERE HYPERMARKET - 9
USR îl cheamă pe Florin Barbu la raport în Parlament, pentru că ar fi copiat un proiect AUR: „Ce coincidență!”
SIBIU - USR - CONGRES - 27 FEB 2026
USR își schimbă statutul la Congres: criterii stricte de performanță pentru filiale și reformă în sistemul de vot intern
Dominic Fritz
USR a lansat proiectul strategic „România 2036”. Fritz: „Suntem în guvernare pentru a distruge statu-quo-ul”
roxana rizoiu
Fritz o apără pe Roxana Rizoiu, propunerea USR pentru funcţia de Avocat al Poporului, de atacurile PSD: „Nu ascultă comenzi politice”
dominic fritz
Fritz, replică la atacul lui Grindeanu: „PSD a mai încercat să fie absolut dominant. Nu s-a sfârșit bine”
Recomandările redacţiei
justitie, ciocanel
Cine va prelua șefia Parchetului General, DNA și DIICOT. Propunerile...
liderii coalitie
Noi negocieri în Coaliție privind bugetul: nu sunt suficienți bani...
Emmanuel Macron cu ochelari de soare pilot
Emmanuel Macron: Franţa îşi va creşte numărul de focoase nucleare
Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.
Consiliul Concurenței monitorizează piața carburanților. Bogdan...
Ultimele știri
Experiența profesională și averea lui Viorel Cerbu, propunerea ministrului Justiției pentru funcția de procuror-șef al DNA
Europa „susține în totalitate” acțiunea SUA în Iran, spune Mark Rutte. Ce a declarat despre o implicare a forțelor NATO în operațiuni
Experiența profesională și averea Cristinei Chiriac, propunerea ministrului Justiției pentru funcția de procuror general
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Eclipsa de Lună plină din Fecioară de pe 3 martie le schimbă viețile. Cele trei zodii care vor avea noroc în...
Cancan
Oana Cuzino a pierdut 2 milioane de euro! Decizia judecătorilor e definitivă
Fanatik.ro
Legenda României care a fost interzisă la Universitatea Craiova: ”Mi-ai spus să merg la Steaua!”
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Doi fundași din SuperLiga propuși lui Gigi Becali la FCSB. „Iei 8 milioane pe el. Dacă nu, îți dau eu...
Adevărul
Strâmtoarea Ormuz, butoiul cu pulbere care poate declanșa un şoc energetic de tipul anilor ’70: „Ne putem...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Moby, legenda muzicii electronice, de la viața cu 20 de beri pe seară și droguri, la un trai "monastic"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pe viață la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul la Palat, după ce campioana a ratat play-off-ul
Pro FM
Anca Țurcașiu și partenerul ei, blocați în Thailanda din cauza conflictului din Orientul Mijlociu: „Încercăm...
Film Now
Puștiul din „Adolescence” doboară recordul lui Kate Winslet. La 16 ani devine cel mai tânăr câștigător la...
Adevarul
Român blocat în Abu Dhabi: „Suntem pe cont propriu, indiferent ce s-ar spune”
Newsweek
Ajutoarele la pensie anunțate pentru 2026 s-ar putea înjumătăți. Ce bani s-ar fi găsit pentru pensionari?
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Harrison Ford, discurs în lacrimi la gala Actor Awards 2026. Cuvintele dulci pentru Calista Flockhart au...
UTV
Dorian Popa a fost la un pas de moarte în Japonia. O explozie i-a zguduit locuința în toiul nopții