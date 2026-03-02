Diana Buzoianu, despre barajul Mihăileni: Un proiect strategic vulnerabilizat, un scandal populist. Documentele necesare vor fi depuse

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luni, în plenul Camerei Deputaţilor, unde a fost chemată de PSD să vorbească despre situaţia Barajului Mihăileni de pe râul Crişul Alb, că suntem în faţa unui scandal populist şi suntem în faţa unui proiect de infrastructură care ar fi trebuit să fie strategic, dar care a fost vulnerabilizat. Ea a anunţat că la barajul Mihăileni vor fi depuse toate documentele necesare.

„Sunt astăzi în faţa dumneavoastră cu aceeaşi deschidere şi transparenţă ca întotdeauna. Sunt însă şi un pic îngrijorată pentru că o minciună care a fost spusă de foarte multe ori a ajuns inclusiv în Parlament, Parlamentul României fiind astăzi în punctul în care nu mai ştie care este realitatea sau nu. O minciună însă repetată obsesiv nu este şi adevăr ,aşa că haideţi să clarificăm un pic care este adevărul. Nu suntem în faţa unei crize care este surpriză şi care nu poate să fie reparată. Nu suntem nici măcar în faţa unui conflict politic, pentru că cu toţii ne dorim acelaşi lucru şi anume acest baraj să fie functional. Suntem însă în faţa unui scandal populist, să zicem aşa, şi suntem de asemenea în faţa unui proiect de infrastructură care ar fi trebuit să fie strategic, dar care a fost vulnerabilizat pentru că documentele care stăteau la baza acestui proiect de infrastructură au fost de-a lungul timpului vulnerabile juridic”, a declarat ministrul Mediului în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora Guvernului, scrie News.ro.

Diana Buzoianu a spus că există o singură întrebare care rămâne şi anume dacă România doreşte să construiască legal şi sigur sau dacă doreşte să construiască vulnerabil, de acum încolo.

„În cazul acumulării de la Mihăileni, sunt trei aspecte care trebuie să fie foarte clar cunoscute de către toată lumea. În primul rând, corpul barajului este gata, finalizat din anul 2022. În 2024 şi în 2025 a oprit viituri de apă în cantitate de 5,5 milioane de metri cubi şi a salvat 17.000 de oameni. A spune că rolul de oprire a inundaţilor astăzi este blocat este o minciună şi întrebarea mea este: cui foloseşte românii să fie minţiţi că nu va fi realizat în continuare scopul principal al acestei infrastructuri? Pentru că el va fi realizat în continuare”, a precizat Buzoianu.

Ea a mai afirmat că o instanţă a anulat un aviz mai vechi de 40 de ani de zile, nu Ministerul Mediului.

„Poate cumva asta ajută şi pe cei care sunt duplicitari şi spun în aceeaşi în aceeaşi propoziţie să se dea avize pe repede înainte să nu se respecte legislaţia să fie totul făcut pe colţ de masă. Şi după aia, când aceste avize sunt anulate în instanţă, tot ei vin să urle că trebuia să fie făcute lucrurile mult mai temeinic Răspunsul este că într-adevăr trebuie să fie făcute lucrurile mult mai temeinic, iar la Mihăileni vor fi făcute lucrurile cu respectarea legii, adică documentele care vor fi refăcute, vor fi refăcute cu respectarea tuturor prevederilor legale şi vor fi complete”, a arătat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a mai declarat că există lucrări la baraj, care sunt conexe, lucrări pentru care au fost avize emise în 2024, în 2025, lucrări ale căror avize nu au făcut obiectul litigiului.

„Sigur, toate aceste aspecte nu exclud însă întârzieri cu privire la barajul de la Mihăileni. Pentru că, într-adevăr acesta este costul care va fi plătit de români pentru cultura de improvizaţie şi lucrările de mântuială care au fost făcute până acum pentru această lucrare. Dar noi va trebui să schimbăm cumva cum au fost gândite documentele până acum şi ce a făcut Ministerul după ce s-a dat decizia definitivă în instanţă”, a spus ministrul. Ea le răspunde celor care spune că e nevoie de 10 milioane de euro pe alt proiect.

„Ştiţi care a fost bugetul care a venit anul acesta la Ministerul Mediului pe baraje, prima variantă? 50 de milioane de lei, adică 10 milioane de euro, pentru toată ţara, pentru toate lucrările. După negocieri şi după discuţii, 150 de milioane de lei. Adică dumneavoastră mă întrebaţi dacă anul acesta avem banii necesari pentru o singură lucrare, să punem o treime din bugetul care a fost aprobat pentru toate barajele din România. Şi problema de bază care rămâne, că nici măcar nu voiam să vorbesc despre asta, dar da, avem o problemă fundamentală, că nu sunt alocate suficient de multe fonduri pentru infrastructură critică împotriva inundaţilor. Vom schimba asta doar momentul în care va exista un mecanism care să poată să aducă mai mulţi bani”, a completat ea.

Ministrul Buzoianu a anunţat că la barajul Mihăileni vor depune toate documentele necesare ca acest baraj să nu mai fie vulnerabil pe viitor juridic.

„Întrebarea este câte astfel de proiecte au fost blocate de-a lungul timpului pentru grabă politică şi apoi când aceste proiecte sunt vulnerabilizate cât scandal politic ar trebui să fie făcut pentru fiecare dintre ele. Răspunsul, pe scurt, este că avem nevoie de lucrări făcute temeini şi le vom face”, a spus ea în plen.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a fost invitată lunea trecută la Ora Guvernului, în plenul Camerei Deputaţilor, de către PSD, tema dezbaterii fiind „Responsabilitatea ministrului pentru blocarea investiţiilor strategice ale statului - cazul Acumulării Mihăileni de pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara”. Ministrul nu a dat curs invitaţiei, iar dezbaterea a fost reprogramată pentru 2 martie, de la ora 16.00.

În urmă cu două saptămâni, reprezentanţii Consiliului Judeţean Hunedoara au acuzat că activiştii de mediu „blochează definitiv” proiectul privind construirea Barajului Mihăileni, pe râul Crişul Alb, după ce magistraţii Curţii de Apel Cluj au admis o acţiune a Declic şi au anulat autorizaţia de construire, emisă în 1987. „România şi judeţul Hunedoara nu îşi permit să piardă această investiţie de la Mihăileni, aflată aproape de finalizare şi ale cărei lucrări s-au derulat constant pe parcursul anilor, în baza fondurilor alocate de către Guvern”, afirma şeful CJ Hunedoara, social-democratul Laurenţiu Nistor.

