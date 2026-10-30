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Diana Buzoianu, despre șeful Apelor Române, „însănătoșit miraculos”: „A dat o decizie cu trafic de influență pentru PSD”

Data publicării:
diana buzoianu cu sacou rosu si laptop in fata
Diana Buzoianu. Foto: Facebook
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Din articol
Cum a revenit Doru Cazan la conducerea Apelor Române

Fosta ministră a Mediului, Diana Buzoianu, îl acuză pe Doru Cazan, „însănătoșit miraculos”, șeful Apelor Române demis de ea și repus în funcție de actuala ministră a Mediului, Natalia Intotero, că a dat deja o decizie „cu puțin trafic de influență pentru PSD”. Potrivit Dianei Buzoianu, decizia vizează numirea din nou a lui Daniel Naicu, consilier județean PSD, la conducerea Administrației Bazinale de Apă Jiu.

„Însănătoșit miraculos, domnul director Cazan a dat deja o decizie cu puțin trafic de influență pentru PSD. Domnul Cazan a dat astăzi rapid decizia ca de mâine să fie renumit în funcție directorul de la Administrația Bazinală Jiu, Daniel Naicu. Daniel Naicu e consilier județean PSD”, a scris fosta ministră a Mediului, într-o postare pe Facebook. 

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Potrivit Dianei Buzoianu, Corpul de control al Ministerului Mediului a constatat, în urmă cu câteva săptămâni, prejudicii de 10 milioane de lei în urma verificărilor făcute la Administrația Bazinală de Apă Jiu.

Acesta îl acuză pe Daniel Naicu că, în cei doi ani în care a condus instituția, nu a finalizat măsurarea unui teren pe care administrația a executat lucrări: „Daniel Naicu a fost găsit vinovat, acum câteva săptămâni, de Corpul de control al Ministerului Mediului, pentru prejudicii de 10 milioane de lei. Pe scurt, nu a fost în stare în doi ani de zile să măsoare un teren pe care Administrația Bazinală Jiu a făcut lucrări”.

Mandatul lui Daniel Naicu a expirat cu câteva zile înainte și nu a fost prelungit, potrivit fostei ministre. Decizia semnată de Doru Cazan îi permite acum să revină la conducerea instituției.

Buzoianu a prezentat numirea drept un favor făcut unui reprezentant PSD și a legat-o de revenirea lui Doru Cazan la conducerea Apelor Române.

„Astăzi, domnul Naicu, consilier județean PSD, primește un mic cadou de la domnul Cazan, repus și el în funcție de ministra PSD, cu doar câteva zile înainte. Incompetenții și corupții pe care i-am scos pe ușă revin pe geam, cu trandafirii în suflet”, a scris Diana Buzoianu.

Citește și: Diana Buzoianu, după revenirea directorului demis la Apele Române: „S-a însănătoșit când a văzut-o pe Natalia Intotero”

Cum a revenit Doru Cazan la conducerea Apelor Române

Diana Buzoianu l-a demis pe Doru Cazan de la conducerea Administrației Naționale „Apele Române” după descoperirea a două balastiere care funcționau ilegal în județul Olt. Potrivit informațiilor prezentate la acel moment, inspectorii instituției nu au controlat niciodată una dintre acestea.

Ordinul de demitere nu a produs efecte, deoarece Cazan a intrat în concediu medical. El a rămas în concediu timp de patru luni, invocând mai multe probleme de sănătate. După ce Natalia Intotero a preluat Ministerul Mediului, aceasta a revocat ordinul semnat de Diana Buzoianu, iar Doru Cazan a revenit la conducerea Apelor Române.

Fosta ministră a criticat public decizia și a spus că Doru Cazan s-a întors în funcție imediat după schimbarea conducerii politice a ministerului.

„Minune medicală! Șeful de la Apele Române, pe care l-am dat afară, s-a însănătoșit când a văzut-o pe Natalia Intotero! A venit PSD, au venit prietenii balastierelor ilegale și, iată, domnul Cazan este din nou sănătos tun!”, a transmis Diana Buzoianu, joi, într-un clip pe pagina sa de Facebook. 

Citește și: EXCLUSIV Răspunsul lui Intotero, întrebată despre revenirea lui Cazan la Apele Române: Înțeleg că e frustrată că nu mai ocupă acest portofoliu

Editor : A.D.

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