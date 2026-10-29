Diana Buzoianu, după revenirea directorului demis la Apele Române: „S-a însănătoșit când a văzut-o pe Natalia Intotero”

Doru Cazan, directorul de la Apele Române pe care fosta ministră a Mediului Diana Buzoianu susține că l-a demis în urma scandalului balastierelor ilegale din județul Olt, revine în funcție după patru luni de concediu medical. Potrivit acesteia, actualul ministru al Mediului, Natalia Intotero, a revocat ordinul de demitere la doar cinci zile de la preluarea mandatului. „S-a însănătoșit când a văzut-o pe Natalia Intotero”, a declarat, ironic, Buzoianu, într-un mesaj video publicat pe Facebook.

„Minune medicală! Șeful de la Apele Române, pe care l-am dat afară, s-a însănătoșit când a văzut-o pe Natalia Intotero! La cinci zile distanță după ce a ajuns ministru, doamna Intotero a revocat ordinul semnat de mine de încetare a mandatului și l-a pus înapoi pe funcție pe domnul Doru Cazan. Domnul Cazan, bolnav în ultimele patru luni de zile, o dată la două săptămâni bolnav de alte boli, s-a însănătoșit subit, acum nu mai este în concediu medical, miracolul a avut loc”, a afirmat Diana Buzoianu, într-un mesaj video publicat pe Facebook.

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Fosta ministră a explicat că decizia de demitere a fost luată după descoperirea a două balastiere care funcționau ilegal în județul Olt, pe o suprafață totală de aproximativ 100 de hectare, cu un prejudiciu estimat la 20 de milioane de lei. Potrivit acesteia, cea mai mare dintre exploatări nu a fost controlată niciodată de Administrația Bazinală de Apă Olt, iar Doru Cazan, în calitate de director la Apele Române, o reconfirmat-o în funcție pe directoarea instituției județene.

În urma acestor constatări, Buzoianu l-ar fi chemat la minister pentru explicații, iar acesta i-ar fi promis că își va prezenta demisia. A doua zi, însă, a intrat în concediu medical, situație care, potrivit fostei ministre, a împiedicat punerea în aplicare a ordinului de demitere.

„L-am chemat la Minister și mi-a spus că își depune demisia de onoare chiar în acea zi. A doua zi dimineață, și-a luat concediu medical ca să nu mai poată fi demis. La momentul acela, am cerut verificarea concediului la Casa de Sănătate și la Colegiul Medicilor. Niciuna din aceste instituții nu și-a făcut treaba, au concluzionat sec că totul este în regulă și nu este nimic suspect că un om care a stat patru luni de zile în concediu medical avea boli schimbate cam o dată la două săptămâni”, a susținut aceasta.

Verificările solicitate instituțiilor competente nu au identificat nereguli privind concediile medicale, potrivit relatării Dianei Buzoianu. Cu toate acestea, fostul ministru contestă împrejurările în care directorul a rămas în concediu timp de patru luni și faptul că a revenit la serviciu după schimbarea conducerii Ministerului Mediului.

În finalul mesajului, Buzoianu a lansat acuzații politice la adresa PSD, partid din care face parte actualul ministru al Mediului, Natalia Intotero, pe care îl acuză că a permis revenirea directorului în funcție.

„Așa că domnul Cazan a stat cuminte pe tușă până când au plecat USR-iștii de la guvernare. A venit PSD, au venit prietenii balastierelor ilegale, și iată, domnul Cazan este din nou sănătos tun! Multă sănătate, domnule Cazan! Se vede treaba, pentru unii dintre dumneavoastră orice boală se poate vindeca dacă îți îngrijește rănile un ministru PSD-ist”, a adăugat Diana Buzoianu.

Editor : A.D.