Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a făcut joi o vizită surpriză la barajul Paltinu, argumentând că a vrut să vadă care este realitatea din teren, atunci când nu se fac pregătiri pentru autorități. „Nu am vrut să văd o realitate cosmetizată”, spune ea. Totodată, ministra a anunțat că până luni ar trebuie să existe apă în conducte.



Joi după-amiază, ministra Mediului a ajuns la barajul Paltinu.

„Am vrut să văd exact cum arată lucrurile fără pregătire pentru autorități, tocmai pentru că ne dorim să vedem realitatea, nu ne dorim să vedem o realitate cosmetizată. Bineînțeles, când vine oficialul toată lumea se pregătește într-un mod, când ești pe teren fără să anunți vezi de fapt cum arată realitatea”, a declarat Buzoianu.

Diana Buzoianu a anunțat că până luni ar trebuie să existe apă în conducte.

„În acest moment, ce știm este faptul că apa de la operatorului ESZ a terminat procesul de tratare și urmează acuma să ajungă către operatorii economici, dar și către Hidro Prahova, unde are de asemenea de parcurs un proces de tratare, unde trebuie să fie verificat de către DSP-uri, să aibă toate analizele făcute 72 de ore din câte am înțeles. Deci suntem pe calendarul de până lunea viitoare să avem apă în conductă, sperăm să se păstreze în continuare”, a declarat ea.

„Vedem că sunt niște precipitații slabe care urmează să aibă loc în aceste zile, dar din câte am înțeles, vorbim cu toate autoritățile, nu va crește turbiditatea cu aceste ploi. Vom vedea exact, vă vom ține la curent în fiecare moment posibil”, adaugă ministra.

Cea mai mare criză a apei, cine plătește

Miercuri, ministra Mediului a declarat că este posibil inclusiv să fie desfiinţată compania Exploatare Sistem Zonal Prahova SA (ESZ).

„Ani de zile au cerut bani pentru tot felul de fantasmagorii şi au crescut capitalul pentru o grămadă de lucruri SF. Investiţiile pentru ţevăraie şi pentru bazin le-au luat un an de zile. Din martie anul trecut s-au tot perindat să vadă dacă primesc bani, dacă nu primesc, nu era neapărat o prioritate. (...) Este o structură care pur şi simplu nu funcţionează corect. Nu ştiu care este acum procesul, fiind acţionarul unic Apele Române, bănuiesc că este un proces care trebuie să pornească de la Apele Române, conform legislaţiei de desfinţare a acestei companii. Dar vă daţi seama, repet, încă analizăm, luăm în considerare acest scenariu, mai ales după ce vine şi corpul de control, şi este o analiză care trebuie să fie făcută şi cu metode tranzitorii”, a declarat ea, pentru Cotidianul.

„Eu cred că trebuie să fie schimbate de urgenţă persoanele care sunt responsabile. Problema nu este că nu au anticipat această situaţie, problema este că au anticipat această situaţie, că au avut documente, avem documente care să ateste faptul că ştiau că există acest risc şi că nu le-au comunicat nici către minister, nici către populaţie, nici către primari şi nu au luat nici măsurile, nici ESZ-ul, nici Apele Române de la nivel local Buzău-Ialomiţa”, a mai spus Buzoianu.

Întrebată cine ar trebui să schimbe din funcţie şefii celor două instituţii, Diana Buzoianu a explicat că directorul ABA Buzău-Ialomiţa poate fi demis de către directorul general de la „Apele Române”, iar directorul Exploatare Sistem Zonal Prahova poate fi schimbat din funcţie de către Consiliul de Administraţie.

Crizei apei potabile din județele Prahova și Dâmbovița afectează peste 100.000 de oameni.

Citește și: Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des. Măsuri propuse de vicepremier

Editor : C.L.B.