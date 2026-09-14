Ministrul Apelor, Pădurilor şi Mediului, Diana Buzoianu, anunţă, luni seară, că i-a făcut sesizare la Consiliul Naţional pentru combaterea discriminării (CNCD) consilierului general PSD şi liderului de sindicat Metrorex, Marian Artimon, care a afirmat public, într-o conferinţă de presă, că sunt „prea multe femei” care „conduc şi iau decizii”.

„I-am făcut sesizare la CNCD domnului Marian Artimon, acest lider de sindicat de la Metrorex, acest consilier general din partea cui, bineînţeles că din partea PSD, în cadrul Primăriei municipiului Bucureşti, pentru că domnul Marian Artimon consideră, şi a spus-o chiar în conferinţă publică, că sunt prea multe femei, domnule, la conducere, prea multe femei care iau decizii la Metrorex şi, de fapt, asta ar fi sursa tuturor problemelor la Metrorex”, afirmă Diana Buzoianu într-un video pe pagina sa de Facebook.

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, subliniază că Marian Artimon ia decizii, „în calitate de consilier general”, pentru „sute de mii de femei şi fete din Bucureşti”.

„Femei şi fete care contribuie, care sunt lidere în comunităţile lor, care contribuie economic, care aduc extraordinar de multe beneficii domeniilor în care ele lucrează şi, da, de cele mai multe ori iau şi decizii pentru domeniile respective. Faptul că dumneavoastră credeţi în sinea dumneavoastră că femeile nu au ce căuta în locuri de conducere, că a fi femeie la masa deciziilor înseamnă, de fapt, un dezavantaj pentru instituţiile respective sau pentru comunităţile respective sau pentru companiile respective, asta spune enorm de multe despre mentalitatea dumneavoastră. Problema nu este că dumneavoastră, domnul Marian Artimon, sunteţi misogin. Problema este că dumneavoastră luaţi decizii cu această mentalitate pentru sute de mii de femei din Bucureşti”, precizează Diana Buzoianu.

În opinia acesteia, Marian Artimon trebuia, după acele declaraţii, să îşi dea demisia, iar PSD să-i fi retras sprijinul politic.

„Eu cred că, într-o lume normală, dumneavoastră ar fi trebuit să vă daţi demisia. Într-o lume normală, PSD, partid social-democrat care ar trebui să se lupte inclusiv pentru drepturile femeilor, ar fi trebuit de mult să vă retragă sprijinul. Nu o să se întâmple niciuna, nici alta. Atunci am mers eu la o autoritate care sper să vă sancţioneze. Pentru că în ţara aceasta există legislaţie foarte clară. Iar oamenii care discriminează nu ar trebui să fie ei la masa deciziei”, mai spune Diana Buzoianu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Miercurea trecută, într-o conferinţă de presă, preşedintele Sindicatului Liber Metrou (USLM), Marian Artimon, a afirmat că sunt prea multe femei care iau decizii pentru metrou.

„Din păcate, nu vreau să jignesc, cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am început să conducem economic, în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să ştie nu câţi bani are în buget, ci care să ştie să conducă trenul. Pentru că în spate are 2.000 de oameni”, a afirmat Marian Artimon.

El a menţionat şi că este „lipsă de sânge în instalaţii”, la minister.

„Şi nu vreau să jignesc pe nimeni, că sunt aici reprezentantele sexului frumos, foarte multe, şi nu trebuie să... Poate prea multă lipsă de sânge în instalaţii, ca să zic aşa, pe acolo, prin minister”, a mai spus Marian Artimon.

Potrivit site-ului Metrorex, la conducerea companiei se află, din septembrie 2023, directorul general Mariana Miclăuş şi directorul financiar Ioana Diaconu.

Editor : A.C.