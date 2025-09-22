Live TV

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a respins criticile aduse prin moțiunea simplă depusă de AUR, catalogând demersul drept „o încercare de marketing politic”. Ea i-a acuzat pe reprezentanții formațiunii că nu oferă soluții reale pentru cetățeni și că preferă să răspândească fake news. În ceea ce privește acuzațiile privind blocarea unor hidrocentrale, Buzoianu a subliniat că ministerul respectă procedurile și termenele legale, afirmând că „a apus vremea în care bandiții puneau presiune ca anumite acorduri de mediu să treacă”.

„Moțiunea ar fi putut să fie un exercițiu de responsabilitate democratică, însă un text plin de manipulări și fake news. Cere Parlamentului și Guvernului să facă ceva ce legea nu permite să fie făcut. E o platformă pentru fake news. (...)

Linia roșie a ministerului este că vom respecta legea. A apus vremea în care bandiții puneau presiune ca anumite acorduri de mediu să treacă”, a transmis aceasta, luni, de la tribuna Parlamentului. 

Diana Buzoianu a subliniat că parlamentarii AUR au folosit platforma oferită de Parlament în mod iresponsabil și nepatriotic:

„Ați spus că legile privind protecția mediului protejează gândaci, pentru că atâta știți. Nu înțelegeți că aceste legi înseamnă un drept pentru români: să respire un aer curat, să bea o apă curată, să facă agricultură pe un pământ care nu e otrăvit”.

„Nu prea citiți legea în general”

În privința hidrocentralelor, care ar fi blocate din cauza avizelor de mediu, ministra a transmis că, ceea ce numește AUR „blocaj” este de fapt legea.

„Pentru că știu că nu prea citiți legea în general: există, pentru patru hidrocentrale, două decizii ale CSAT și două OUG. Niciuna nu exceptează aceste hidrocentrale de la avizele de mediu.

În cele trei luni de mandat am analizat hidrocentrala de la Pașcani. Am cerut un studiu de la Apele Române. Zilele acestea au venit rezultatele. Pentru aceste lucrări reiese clar că rolul principal e împotriva inundațiilor: lucrări esențiale pentru reducerea riscului la inundații și, de asemenea, pentru asigurarea apei în anumite comunități din zonă. Săptămâna aceasta, sau cel târziu săptămâna viitoare, urmează să fie pus în transparență acordul de mediu.

În ceea ce privește celelalte trei hidrocentrale – Pașcani, Surduc-Siriu, Cerna-Motru-Tismana și Cornetu-Avrig – toate acestea urmează legislația în vigoare.

La Surduc, există astăzi șase sate în aval în care comunitatea protestează de luni de zile, speriată că dacă încep aceste lucrări rămân fără apă. Eu nu spun că aceste temeri sunt reale sau nu. Dar fix etapele legale, pe care dumneavoastră vreți să le sărim din pix, sunt etapele în care acești oameni pot primi răspunsuri. Dumneavoastră veniți cu aroganță și spuneți: „Să se dea autorizație de mediu”. Pentru că sunteți departe de acele comunități”, a explicat aceasta. 

Citește și: Daniel Zamfir (PSD) spune că ar vota moțiunea AUR împotriva ministrei Diana Buzoianu: Nu e un atac la USR. Dovedește că e incompetentă

„De 5 ani faceți doar show pe TikTok”

Ministra Mediului le-a mai transmis parlamentarilor AUR că sunt obișnuiți cu „tătucul” de la partid, dar și cu politica pumnului în gură. 

„Să nu vă mire că suntem unii dintre noi care nu vom accepta asta. Pentru că noi nu fugim de știință, cum faceți dumneavoastră cu fiecare ocazie. Moțiunea dumneavoastră este o încercare de marketing politic, pentru a mai lansa câteva titluri de știri. Atât puteți. Nu ați livrat nici măcar o soluție. De cinci ani faceți doar show pe TikTok.

Vă deranjează că a venit cineva care se luptă împotriva infracțiunilor de mediu. Când dumneavoastră vă făceați clipuri prin elicoptere și vă uitați la păduri cum erau tăiate și le deplângeați, eu și colegii din USR depuneam în Parlament „DNA-ul pădurilor”. Știți cum ați votat dumneavoastră? Împotrivă!

V-ați dus la Broșteni și ați făcut un show: ați pus colegii să pândească cu drone, să vadă oamenii în pauză. Ați făcut un teatru ieftin. Nu se poate face din Parlament platformă de manipulare”, a conchis Diana Buzoianu. 

Prin moțiunea intitulată „Slăbirea securităţii energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea înfuncţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”, AUR o acuză pe Diana Buzoianu că blochează proiecte strategice, în timp ce „securitatea energetică a României este grav vulnerabilizată”.

Subiectul a născut tensiuni inclusiv în Coaliția de guvernare, după ce senatorul PSD Daniel Zamfir a transmis că ar vota moțiunea depusă de AUR și a criticat-o în repetate rânduri pe ministra Mediului. USR a reacționat și a transmis că atacurile la adresa Dianei Buzoianu vin pentru că a făcut schimbări în rândul șefilor din mai multe instituții. 

Citește și: Ghinea explică atacurile PSD la ministra Mediului: „A schimbat niște oameni, PSD a infestat instituțiile. Coaliția merge șontâc-șontâc”

