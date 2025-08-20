Live TV

Video Diana Buzoianu, mesaj dur pentru protestatarii din fața Ministerului Mediului: „Romsilva nu este vacă de muls pentru nimeni”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
Ministra Mediului, Diana Buzoianu. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
„Romsilva are nevoie de o reorganizare imediată”, spune Tanczos Barna Reforma Romsilva

Ministra Diana Buzoianu le-a transmis, miercuri, silvicultorilor care protestează în fața Ministerului Mediului împotriva reorganizării Regiei Naționale a Pădurilor, că „Romsilva nu va mai fi terenul de joacă pentru toți șmecherii care până acum și-au luat toate beneficiile posibile”. 

Diana Buzoianu a ieșit în fața Ministerului Mediului să vorbească cu protestatarii, însă spune că nu i s-a dat microfonul. Ea spune că reforma Romsilva va continua și că „vocea românilor care luptă pentru protejarea pădurilor se va auzi”.

„Avem un singur mesaj - Romsilva nu este vacă de muls pentru nimeni. Romsilva nu va mai fi terenul de joacă pentru partidele politice, pentru toţi şmecherii care până acum şi-au luat toate beneficiile posibile. Oamenii pe care i-au adus aici, şi pentru care domnul Geană (Silviu Geană, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură Silva, n.r.). are o frică teribilă să mă lase să vorbesc cu ei la microfon, oamenii aceştia au fost aduşi pe numere, li s-a transmis o adresă să vină 25 de oameni din fiecare judeţ.

Liderii de sindicat refuză să-mi dea microfonul, să se audă vocea ministrului, dar vocea mea se va auzi. Vocea românilor care luptă pentru protejarea pădurilor se va auzi. Reforma Romsilva continuă și noi ne vom face treaba. Pădurile României vor fi protejate”, a declarat Diana Buzoianu, în fața protestatarilor aflați la Ministerul Mediului. 

„Romsilva are nevoie de o reorganizare imediată”, spune Tanczos Barna

Invitat miercuri la Digi24, vicepremierul Tanczos Barna a explicat de ce e importantă reorganizarea Romsilva.

„Am fost câțiva ani de zile ministrul Mediului și cunosc situația destul de bine. Regia are nevoie de reformă, cu siguranță și o reorganizare este absolut necesară. Sunt de acord cu doamna ministru că cei care astăzi sunt acum în fața Ministerului nu sunt liderii de sindicat. De fapt, sunt angajații Romsilva și cea mai mare cea mai mare greșeală ar fi să generalizăm și să credem că toți cei care lucrează în pădurile României fac ilegalități sau nu respectă legea. Este o breaslă care a suferit foarte mult din cauza unor persoane și unor metehne, unor lucruri care s-au generalizat, dar un lucru este cert: sunt foarte mulți silvici corecți care apără pădurile României. În același timp, este foarte clar că Romsilva are nevoie de o reorganizare imediată și mare parte din vină este purtată de cei care au luptat ani de zile pentru privilegii, inclusiv liderul de sindicat care niciodată nu s-a raportat la situația economică a companiei”, a declarat el.

„Reforma Romsilva se va face paralel cu pachetul doi, n-o să facă parte din pachetul doi, este promovată de doamna ministru și are nevoie de susținere în acest demers”, a adăugat vicepremierul Tanczos Barna.

 

Reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură Silva protestează azi în faţa Ministerului Mediului, nemulţumiţi de proiectul privind reorganizarea Romsilva. 

„Ministerul care răspunde de păduri refuză să asculte opiniile profesioniştilor din silvicultură şi susţine un proiect elaborat fără niciun studiu de impact, ce conţine numeroase erori de ordin juridic şi administrativ. Federaţia Sindicatelor din Silvicultură Silva a atras atenţia încă de la apariţia draftului de proiect de Hotărâre de Guvern care priveşte reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva că proiectul nu este făcut corect. Dacă va fi legiferat de Guvern, actualul proiect de „reformă” va pune pădurile statului în pericol, va duce la colapsul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi la pierderea locurilor de muncă ale silvicultorilor”, se arată într-un comunicat al organizaţiei.

Reforma Romsilva

Propunerea de hotărâre de Guvern pentru reorganizarea Romsilva vizează regionalizarea direcţiilor silvice. În prezent există 41 de Direcţii silvice, câte una la nivelul fiecărui judeţ, însă proiectul prevede 12 Direcţii silvice.

Totodată, este preconizată o scădere cu 90% a numărului de directori, în condiţiile în care fiecare Direcţie silvică regională va avea un singur director. La ora actuală, la nivelul fiecărei Direcţii există doi-patru directori. Reducerea numărului de directori va permite o economie de 19 milioane de lei, bani care urmează să fie utilizaţi de Romsilva pentru administrarea pădurilor.

Propunerea de HG conţine şi măsuri de eficientizare financiară, urmând să fie separate următoarele activităţi: administrarea pădurilor, exploatarea lor, întreţinerea drumurilor şi valorificarea produselor lemnoase.

Hotărârea de Guvern urmează să conţină şi indicatori de performanţă financiari, iar directorii şi şefii de Ocoale vor avea criterii minimale de performanţă. Printre acestea vor figura: numărul orelor de formare, numărul activităţilor de instruire urmate, suprafeţele din fondul forestier acoperite de mijloace de supraveghere video, identificarea arborilor remarcabili, identificarea insulelor de îmbătrânire.

 

