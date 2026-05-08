Diana Buzoianu: Ne uităm la crearea unei mișcări reformiste, suficient de mulți parlamentari pentru măsurile dorite de români

Diana Buzoianu. Inquam Photos / George Călin
Tanczos Barna: Președintele știe acum punctul de vedere al fiecărui partid. Așteptăm consultările formale 

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, vineri, că USR își dorește crearea unei mișcări reformiste, reprezentată de „suficient de mulți parlamentari acum și în anii următori care să își dorească măsurile pe care românii le doresc de ani de zile: curățarea în instituții, lupta împotriva corupției și scoatere la iveală a cazurilor concrete de cum arată caracatițele în instituții”. Aceasta spune că USR își dorește un guvern care să finalizeze de implementat programele PNRR și SAFE. 

„Din partea USR e o linie roșie după picarea guvernului. După moțiunea de cenzură votată de PSD, noi cu PSD nu mai votăm, dar ne uităm la crearea unei mișcări reformiste de care România are nevoie. 

Înseamnă suficient de mulți parlamentari acum și în anii următori care să își dorească măsurile pe care românii le doresc de ani de zile: curățarea în instituții, lupta împotriva corupției și scoatere la iveală a cazurilor concrete de cum arată caracatițele în instituții, asta ne dorim. Să aducem în instituții un respect mai mare pentru cetățeni și o preocupare față de proiecte cum am văzut azi. Prioritatea e să fie proiectele pentru cetățeni. 

Președintele are discuții informale la care a chemat toate partidele. Realitatea e că vrem, nu vrem, criza politică a fost creată de partide. Tot partidele care au creat criza trebuie să vină să raspundă. 

Soluția pe care o propunem - avem nevoie de un guvern real care să-și asume real reformele. Iar partidele care au votat mână în mână cu mișcările extremiste nu pot fi parte din soluția care se propune ulterior ca fiind pro-europeană, pro-occidentală”, a declarat ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu. 

Aceasta spune că USR își dorește un guvern care să finalizeze de implementat programele PNRR și SAFE. 

„Și mai departe un guvern care poate face curățenie. Oricare variantă, oricare scenariu - guvernele sunt instrumente pentru făcut bine sau haos. Azi s-a încercat să se creeze haos pe seama guvernului. Noi, USR, putem da o mână de ajutor când guvernul e folosit ca instrument al binelui. 

Avem nevoie de toți partenerii noștri. Și de parteneri europeni, SUA - ambele parteneriate sunt strategice și necesare pentru dezvoltare și siguranță. Nu sunt incompatibile, ci complementare”, arată Buzoianu. 

Vicepremierul interimar Tanczos Barna şi ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, au mers vineri într-o vizită de lucru în judeţul Bihor, la două dintre cele mai importante investiţii finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) în bazinul hidrografic Crişuri. 

Tanczos Barna a declarat că UDMR nu poate schimba deciziile din interiorul unor partide.  

„Nu ne propunem să influențăm decizii din PSD, PNL sau USR. Cea mai mică forță politică, de obicei, se raportează la ce se întamplă în celelalte patide mari și încercăm să dăm un echilibru unde e nevoie și unde putem”, mai afirmă liderul din UDMR. 

Vicepremierul interimar a precizat că ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare a discutat zilele acestea cu agențiile de rating, în perspectiva crizei politice. 

„Crizele politice pot afecta negativ și situația bugetară și situația globală a economiei. Ele trebuie evitate. Dacă nu, avem nevoie de soluții rapide pentru a ieși din situație. 

Ce se vede azi la 11.30 e că avem un bloc reformist – PNL și USR. Avem PSD care e un partid care a inițiat această moțiune și cu siguranță se gândește la o soluție, că altfel nu ar fi venit cu moțiunea. 

Avem AUR, partid nefrecventabil pentru noi. Nu vom participa niciodată la un guvern la care e sau e susținut de AUR, o decizie clară a UDMR. 

Și așteptăm și consultările formale. Cele informale au avut loc. Președintele știe acum punctul de vedere al fiecărui partid. Așteptăm consultările formale să ne putem raporta la ce propun partidele mari”, a mai susținut Tanczos Barna. 

