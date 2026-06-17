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Diana Buzoianu neagă zvonurile că voturi de la USR ar putea ajuta la învestirea Guvernului Veștea: „Un ridicol extrem”

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Diana Buzoianu
Diana Buzoianu. Foto: Inquam Photos / Malina Norocea
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Ministrul interimar al Mediului, deputatul USR Diana Buzoianu a declarat, miercuri, că tot aude zvonuri că vor zbura nişte voturi de la USR direct în tolba premierului desemnat Adrian Veştea. „Îl anunţ că este la fel de ridicol precum era ştirea că va trece cu unanimitate susţinerea lui în Biroul naţional al PNL”, a spus ea, la Parlament.

„Pentru noi, discuţia este foarte clară, noi nu vom susţine guvernul Veştea, cel puţin asta a fost decizia luată în Biroul Naţional. Eu voi avea o poziţie clar împotrivă şi sunt convinsă că şi restul colegilor vor avea exact aceeaşi poziţie, pentru că este una absolut normală. Eu am spus asta şi consider că este real acest argument Românii au avut în ultimul an de zile de două ori pe buletinul de vot ideea de USL, şi de două ori au votat împotriva ideii de USL, de două ori şi-au dat votul împotriva USL. Acum, noi nu putem să votăm USL, la un an de zile ca şi cum uităm votul românilor”, a spus Buzoianu, potrivit News.ro.

Ea a precizat că va fi un guvern care va fi format din PSD-PNL, un guvern care va fi format în urma unei mişcări de trădare şi format pentru că era necesar să cadă un alt guvern, guvernul Bolojan, din care şi ea a făcut parte şi care a deranjat prin reformele şi prin măsurile pe care le-a luat.

„Vă pot garanta un lucru, pentru că tot aud aceste zvonuri că vor zbura nişte voturi de la USR direct în tolba domnului Veştea. Îl anunţ pe domnul Veştea că asta este la fel de ridicol precum era ştirea domnului Veştea că va trece cu unanimitate susţinerea lui în Biroul naţional PNL pentru guvernul dumnealui şi după aia a picat cu 70% din membrii PNL care au votat împotriva. Deci, declaraţiile sunt de un ridicol extrem şi realitatea va fi că vom vota toţi împotrivă”, a mai afirmat Buzoianu.

Buzoianu a mai spus că poziţia USR a fost întotdeauna de linie roşie pentru un guvern din care PSD să facă parte.

„Am spus, de asemenea, despre guvern tehnocrat că în măsura în care nu este un guvern paravan motiv pentru care ne-am şi dus la negocieri inclusiv cu domnul Toma, dar guvernul propus de domnul Tomac era clar că era un guvern paravan, am spus clar că scenariul în care am vota un guvern tehnocrat ar fi un guvern în care nu este paravan Deci automat se înţelegea că există un scenariu, dar repet, era un scenariu care avea nişte linii roşii, care nu au fost respectate”, a subliniat Diana Buzoianu.

Editor : B.E.

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