Diana Buzoianu: Nu am luat în calcul nici măcar pentru o secundă demisia. Nu mă poate şantaja niciun om politic actual

Ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu, a spus din nou că nu ia în calcul demisia. Ea subliniază că nu poate fi şantajată „de niciun om politic actual” să renunțe la funcția în Guvern.

„Nu am luat în calcul nici măcar pentru o secundă acest lucru dintr-un singur motiv: aceste cereri vin pe un fond politic, iar pe mine nu mă poate şantaja niciun om politic actual. Nu există niciun fel de presiune care poate fi pusă pe mine în acest sens”, a spus Buzoianu la o conferință de presă în Brașov, potrivit Agerpres.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a solicitat premierului Ilie Bolojan demiterea Dianei Buzoianu, alături de alte măsuri legate de conducerea Apelor Române şi reorganizarea serviciilor de apă din Prahova, pe fondul crizei apei din ultimele săptămâni.

Editor : M.B.