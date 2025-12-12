Live TV

Diana Buzoianu: Nu am luat în calcul nici măcar pentru o secundă demisia. Nu mă poate şantaja niciun om politic actual

Data publicării:
diana buzoianu face declaratii
Diana Buzoianu. Foto: Inquam Photos / Malina Norocea

Ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu, a spus din nou că nu ia în calcul demisia. Ea subliniază că nu poate fi şantajată „de niciun om politic actual” să renunțe la funcția în Guvern.

„Nu am luat în calcul nici măcar pentru o secundă acest lucru dintr-un singur motiv: aceste cereri vin pe un fond politic, iar pe mine nu mă poate şantaja niciun om politic actual. Nu există niciun fel de presiune care poate fi pusă pe mine în acest sens”, a spus Buzoianu la o conferință de presă în Brașov, potrivit Agerpres.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a solicitat premierului Ilie Bolojan demiterea Dianei Buzoianu, alături de alte măsuri legate de conducerea Apelor Române şi reorganizarea serviciilor de apă din Prahova, pe fondul crizei apei din ultimele săptămâni.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
1
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
2
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
aer poluat in oras
4
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea...
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
5
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"
Digi Sport
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
barajul paltinu seaca
Criza apei din Prahova continuă: în trei comune apa rămâne nepotabilă
diana buzoianu la o sedinta
Criza apei din Prahova și Dâmbovița: ce spune Diana Buzoianu despre analizele DSP privind calitatea apei
Anti-government protest in Sofia
Premierul bulgar și-a dat demisia după protestele uriașe de la Sofia. A făcut anunțul înainte de votarea moțiunii de cenzură
PRAHOVA - CAMPINA - APA POTABILA - 01 DEC 2025
DSP a ridicat restricţiile privind consumul apei în mai multe localităţi din Prahova, afectate de criza de la Paltinu
diana buzoianu sustine o conferinta de presa
Demisii în scandalul de la Paltinu. Diana Buzoianu anunță plecarea șefilor Apele Române și ABA Buzău. Ce a găsit Corpul de Control
Recomandările redacţiei
paciet in pat de spital
Al doilea caz de lepră a fost confirmat la Cluj-Napoca. Ce spune...
CSM 2 consiliul superior al magistraturii
După ce au acuzat o campanie de destabilizare a Justiției...
European Political Community summit in Copenhagen
Concesie majoră: Ucraina este dispusă să ia în considerare crearea...
pupitru psd
DOCUMENT | PSD a început să se consulte cu liderii din teritoriu...
Ultimele știri
SUA au trimis primii imigranți ilegali în țara cu „cel mai proamerican popor din lume”. Statul nu este recunoscut de către România
Comandantul trupelor NATO, generalul Alexus G. Grynkewich, vine în România. Anunțul făcut de MApN
Când se va putea circula pe Autostrada Transilvaniei până aproape de granița cu Ungaria. Bolojan: Va fi continuitate asigurată pe A3
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna intră în Fecioară pe 12 decembrie. Cele patru zodii care atrag noroc și abundență din plin în viețile lor
Cancan
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de...
Fanatik.ro
„Are tibia praf!”. Ce a pățit Elias Charalambous după ce a sărit în Peluza Nord la golul lui Florin Tănase...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Cum îi pregătește Cristi Borcea pe băieții săi pentru viitor: ”Sunt mai dur”
Radu Marinescu
Ministrul Justiției, despre sesizarea ajunsă la Inspecția Judiciară după ancheta Recorder: „Trebuie verificat...
Playtech
Ce salariu are un poliţist în 2025: venitul a scăzut faţă de anul trecut
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
A devenit milionară la 18 de ani și a decis să se retragă! Acum, nu-i vine să creadă ce putea să facă anul...
Pro FM
Bebe Rexha a cucerit plaja într-un costum de baie adânc decupat, cu imprimeu tropical: "Mă mut pe o insulă...
Film Now
Cum a reacționat Helena Bonham Carter la invitația de a apărea în documentarul despre Tim Burton. Cei doi au...
Adevarul
Întrebarea care a aprins scânteia între profesori și învățători. „Dacă citește ministrul ne pune să-i luăm și...
Newsweek
Țeapă de 500 lei la Mica Recalculare. De ce a primit pensionarul decizia cu bani în minus la pensie?
Digi FM
Casa Albă, în haine de sărbătoare, în ciuda demolărilor ordonate de Trump. Cum a decorat Melania de Crăciun
Digi World
Ce este lepra, cum se transmite și cât de mare este, de fapt, pericolul. Un caz de lepră a fost confirmat în...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată viața actriței Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Un apropiat a rupt tăcerea: „Nu...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție