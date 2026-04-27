Diana Buzoianu: PSD a vândut stabilitatea ţării pe un selfie cu George Simion şi AUR

Ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, luni, că masca PSD a căzut, odată ce au anunţat oficial că vor depune moţiune de cenzură pentru a dărâma Guvernul. „PSD a vândut stabilitatea ţării pe un selfie cu George Simion şi AUR”, a transmis Buzoianu, adăugând că, deşi a promis stabilitate pe drumul pro-occidental şi reforme, liderul PSD, Sorin Grindeanu, „s-a combinat cu cei care iau lumină de la Moscova”.

„Ultimele luni au fost despre munca pentru reforme. Pentru că românii asta au votat la ultimele alegeri: o schimbare. Ce au înţeles unele persoane din votul dat acum nici măcar un an de zile? PSD a vândut stabilitatea ţării pe un selfie cu George Simion şi AUR”, a scris, luni, pe Facebook, ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu.

Potrivit acesteia, „astăzi, masca a căzut definitiv”: „Nu mai există nicio diferenţă între discursul extremist de stradă al AUR şi pixul cu care liderii PSD semnează dărâmarea Guvernului”.

„Noi am intrat în această guvernare ştiind exact cu cine avem de-a face: un partener hotărât să pună tălpi sau măcar să tergiverseze reformele de care ţara are nevoie. Dar am ales responsabilitatea şi am muncit în timp ce PSD făcea jocuri politice”, a mai transmis Buzoianu.

Potrivit acesteia, la Ministerul Mediului s-au salvat investiţiile din PNRR – peste 4,3 miliarde lei deblocate pentru 500 de proiecte de apă, canalizare şi management al deşeurilor.

„Am pornit reforma Romsilva pentru protejarea pădurilor din România şi am împins digitalizarea monitorizării lemnului, în ciuda rezistenţei baronilor judeţeni şi locali. Am ţinut în viaţă proiecte vitale pentru comunităţi, în timp ce PSD, îmbrăţişat cu AUR, vota o moţiune fake news împotriva mea.

La Mediu, USR a construit. La fel au făcut toţi colegii mei din Guvern. PSD a ales să saboteze reformele, chit că pune în pericol banii europeni destinaţi României.

Astăzi, PSD nu doar că se aliază cu AUR pe faţă, ci îl urmează”, a declarat Buzoianu.

Potrivit acesteia, la Bruxelles, „Grindeanu a promis stabilitate pe drumul pro-occidental şi reforme”.

„La Bucureşti, s-a combinat cu cei care iau lumină de la Moscova. Românii văd. Şi înţeleg. În tot haosul acesta creat artificial, noi vom continua să muncim pentru reforme”, a adăugat ministrul USR.

PSD şi AUR au decis să depună o moţiune de cenzură comună împotriva Guvernului Ilie Bolojan, deşi lideri ai celor două formaţiuni susţin că nu s-a discutat „absolut nimic” despre o viitoare guvernare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard