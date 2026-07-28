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Diana Buzoianu: „Strategia privind biodiversitatea va fi depusă în Parlament. PSD riscă să blocheze un miliard de euro din PNRR”

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Diana Buzoianu. Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Buzoianu: Proiectul de lege este depus pentru a evita blocarea jalonului din PNRR

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat marți că strategia privind conservarea biodiversității va fi depusă în Parlament, în contextul disputei cu PSD privind modul de adoptare a documentului. Potrivit acesteia, decizia urmărește să evite blocarea unuia dintre jaloanele din PNRR, după ce social-democrații au contestat în instanță hotărârea de guvern prin care strategia fusese aprobată.

Anunțul vine după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut Guvernului să retragă hotărârea și să trimită strategia în Parlament, susținând că un executiv interimar nu putea adopta un astfel de act. Ulterior, Guvernul a avertizat că suspendarea hotărârii ar putea pune în pericol un jalon din PNRR și ar expune România unor penalități de până la un miliard de euro.

Într-o postare pe Facebook, Diana Buzoianu afirmă că forma de adoptare a strategiei nu reprezintă o problemă de fond și susține că juriștii Ministerului au concluzionat că documentul nu introduce politici publice noi.

„Formalităţile nu pot pierde un miliard de euro pentru România. Dorinţa PSD de a ataca orice jalon din PNRR nu poate pierde un miliard de euro pentru România. Am zis de la bun început, inclusiv oficial în şedinţele de Guvern, că îmi e indiferent dacă strategia privind biodiversitatea e adoptată prin Hotărâre de Guvern sau prin lege. Am cerut o analiză de la jurişti. Opinia juridică primită a fost că strategia nu e politică publică nouă, ci doar operaţionalizează obiective deja asumate prin zeci de tratate şi legi deja aflate în vigoare de ani de zile. Inclusiv cele 11 obiective principale asumate prin strategie sunt obiective existente pentru România de ani de zile”, a transmis ministrul interimar al Mediului.

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Buzoianu: Proiectul de lege este depus pentru a evita blocarea jalonului din PNRR

Ministrul a transmis că, deși din punct de vedere juridic strategia putea fi adoptată de un guvern interimar, există riscul ca eventualele procese deschise împotriva hotărârii de guvern să întârzie intrarea în vigoare a documentului și să afecteze îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR.

„Pe fond, juriştii ne spun clar că nu e vorba de o politică publică nouă şi strategia se poate adopta de un Guvern interimar. Dacă PSD va cere, însă, din dorinţa doar de distrugere, suspendarea hotărârii la Curtea de Apel Bucureşti, chiar dacă Guvernul ar câştiga, trei ani mai târziu, definitiv pe fond, banii din PNRR ar putea fi pierduţi din cauza unor procese distructive pornite de PSD. Adică, mai pe scurt, cu dreptatea în braţe, România riscă să piardă un miliard de euro. Aşa că azi este depus un proiect de lege cu strategia privind conservarea biodiversităţii în Parlament, ca să nu poată nimeni bloca un jalon asumat de patru guverne consecutive prin procese fabricate”, a scris Diana Buzoianu.

În finalul mesajului, ministrul interimar al Mediului acuză PSD că pune în pericol accesarea fondurilor europene și vorbește despre un posibil „sabotaj național”.

„Sper că e clar pentru toţi: cei care urlau că USR blochează proiecte de infrastructură, că nu vrem binele ţării, tocmai se pregăteau să blocheze un miliard de euro pentru ţara asta, doar pentru a scoate câteva comunicate de presă. Arată asta a sabotaj naţional?”, a mai transmis aceasta. 

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Editor : A.D.

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