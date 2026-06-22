USR nu va vota Guvernul Veștea, iar AUR ar putea ajunge să susțină ulterior Executivul fără să își asume public votul, a declarat luni liderul USR și ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, într-o intervenție la Digi24. Ea a spus că nu are încredere în partidul condus de George Simion și a acuzat negocieri „în spatele ușilor închise”.

„Pentru USR este foarte clar, noi nu vom vota acest guvern. Pe de altă parte, este foarte clar, de asemenea, pe zilele acestea, nu se mai vorbește despre interesul românilor și se tranzacționează tot felul de lucruri prin spatele ușilor închise. Știți, mai devreme spuneați că AUR a anunțat că nu va vota acest guvern. Nu, AUR a anunțat că nu va vota în această seară acest guvern, transmițând un mesaj că ei sunt dispuși să negocieze pentru ce ori fi ei dispuși să vândă sau să cumpere, în această seară, ca mâine, de exemplu, să poată să fie votat acest guvern. Deci, nuanțele sunt foarte, foarte importante în aceste declarații publice”, a declarat liderul USR.

Întrebată dacă liderul AUR, George Simion, își pregătește electoratul pentru o eventuală susținere a Guvernului Veștea, Diana Buzoianu a afirmat că se așteaptă ca partidul să încerce să evite costurile politice ale unei asemenea decizii.

„Ar fi fabulos dacă domnul Simion și-ar asuma, la final, votul pe care îl dă. Dar eu cred că ce va face va fi mai perfid de atât. Nu își vor asuma votul și vor face un teatru ieftin, că vor da afară ulterior oamenii care au votat, se vor preface că n-au înțeles exact despre ce e vorba, vor încerca să găsească niște scuze. Și cam asta va fi, vor încerca să nu-și plătească costul public de asumare publică pentru aceste voturi. Dar, oricum, eu cred că așa ceva nu poate să fie ascuns de români”, a spus ministrul interimar al Mediului.

„Guvernul Veștea va face abuzuri”

Întrebată ce așteptări are de la președintele României, Diana Buzoianu a afirmat că, în acest moment, discuția se poartă în Parlament, însă șeful statului are obligația de a se asigura că Guvernul respectă legea.

„Momentan, discuția este în Parlament. Nu este cu președintele. Președintele are datoria să se asigure că guvernele României nu fac abuzuri. Guvernul Veștea va face abuzuri. Așa cum a fost astăzi, cu ce nume a venit astăzi domnul Veștea, este foarte clar că oamenii aceștia nu doar vor livra promisiuni, dar nu se vor ține de ele, ci vor livra și abuzuri”, a mai spus aceasta.

Buzoianu: PSD a preluat în programul de guvernare un proiect pe care îl blochează în Parlament

Ministrul interimar al Mediului a susținut că o măsură din domeniul mediului inclusă în programul de guvernare reproduce un proiect legislativ inițiat de ea și blocat de PSD în Parlament.

„Eu m-am uitat un pic, inclusiv pe zona de mediu. Ce să vă zic, am descoperit acolo că domnul Ghigiu vine să propună în programul de guvernare o măsură pe care eu am inițiat-o acum doi ani de zile în Parlament, cu un proiect legislativ care e blocat de doi ani de zile de către PSD. Deci vine domnul Ghigiu și ne spune că PSD va trece în guvern ceva ce în Parlament blochează de doi ani de zile. Cuvânt cu cuvânt preluat”, a spus Buzoianu.

Potrivit acesteia, este vorba despre proiectul PL-x 326/2024, care prevede monitorizarea permanentă a gropilor de gunoi prin senzori și publicarea datelor: „Există acest proiect, PLX 326 pe 2024, de doi ani de zile este blocat de către parlamentarii de la PSD. Efectiv este un paragraf întreg în programul de guvernare, cum vor modifica ei legislația să facă asta”.

În finalul discuției, Buzoianu a declarat că speră ca Guvernul Veștea să nu treacă de votul Parlamentului, însă a spus că nu are încredere în AUR și că partidul condus de George Simion a abandonat mesajul anti-sistem.

„Eu sper că pentru români acest lucru să nu se întâmple, pentru că asta e o tragedie. Dar, în același timp, am zero încredere în AUR și cred, de asemenea, că un partid care s-a vândut anti-sistem este mână-n mână azi cu sistemul”, a conchis liderul USR.

Editor : A.D.