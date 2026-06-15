Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luni, în direct la Digi24, că un guvern condus de Adrian Veștea ar duce către o formulă de tip „USL 3.0”, pe care nu o va vota. Ea a spus că există „un motiv cât se poate de cinstit” pentru această poziție și a explicat că românii au respins în mod repetat această variantă.

Întrebată dacă a venit o trădare de la Palatul Cotroceni odată cu numirea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, Diana Buzoianu a spus:

„Eu cred că e mai puțin important să analizăm semantic situația. Problema pe care noi o avem, sau cel puțin așa cum văd eu, este că un guvern Veștea va fi un guvern, cel mai probabil care se va duce către un USL 3.0 iar eu am ieșit public și am spus foarte clar că un guvern USL 3.0 eu nu voi vota. Colegii mei, de asemenea, au menționat acest lucru”.

Ministra Mediului a explicat că există un „motiv cât se poate de cinstit”: „Românii au avut pe buletinul de vot, acum un an de zile, USL 3.0. Au avut nu o dată această opțiune, au avut de două ori această opțiune, Și nu o dată, de două ori, românii au decis fără niciun fel de ambiguitate, cu milioane de voturi, că nu își doresc USL 3.0. Din punctul meu de vedere, un astfel de guvern nu are legitimitate”, a punctat ea.

Buzoianu a mai precizat că USR a spus foarte clar că nu mai intră la guvernare alături de PSD.

„Înțeleg că Vestea este o veste bună, că PSD este fericit cu acest nume. Asta nu face decât să ridice semne de întrebare”, a spus ea.

„Noi o să luăm o decizie foarte clară în forurile noastre și eu sunt convinsă că parlamentarii USR vor respecta decizia luată”, a mai explicat Buzoianu.

Întrebată de ce spune că Adrian Veștea „vine cu perspectiva USL 3.0 în spate”, având în vedere că acesta a declarat că va continua programul de guvernare al lui Ilie Bolojan, Diana Buzoianu a afirmat: „Dacă va continua programul de guvernare al lui Ilie Bolojan, bănuiesc că astăzi PSD nu era atât de felicit”.

„Dacă acest guvern va trece, nu că cred că nu se vor face, e scris negru pe alb că nu va face. Nu există varianta în care un guvern care a fost dat jos de PSD supărat împreună cu AUR pentru că în sfârșit se făcea curățenie în instituții (...) este votat ulterior de PSD”, a explicat ea.

Buzoianu a declarat, întrebată ce va face dacă Veștea îi propune să rămână la Ministerul Mediului, că îi va transmite „nu, mulțumesc”.

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Editor : C.S.