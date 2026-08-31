Diana Buzoianu (USR) ironizează rezoluția PSD privind viitorul guvern și spune că e „o hârtie cu multe promisiuni”

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, ironizează rezoluţia adoptată, luni, de PSD, catalogând-o drept „o hârtie cu multe promisiuni”. „Dacă doar ar putea vota să aibă şi demnitatea de a se ţine de propriile promisiuni”, scrie Buzoianu (USR).

Diana Buzoianu, unul dintre liderii USR, ironizează, într-o postare pe reţelele de socializare, rezultatele Consiliului Naţional al PSD desfăşurat luni la Sinaia. Ministrul interimar al Mediului consideră că rezoluţia anunţată de social-democraţi privind viitorul guvern nu este altceva decât „o hârtie cu multe promisiuni”, fiind de părere că social-democraţii ar trebui să aibă „demnitatea” de a respecta promisiunile pe care le fac.

„PSD votează să semneze iar o hârtie cu multe promisiuni. Dacă doar ar putea vota să aibă şi demnitatea de a se ţine de propriile promisiuni făcute…”, a scris Diana Buzoianu.

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Rezoluţia adoptată luni de PSD, la Sinaia, şi intitulată „Asumarea responsabilităţii guvernării de către Partidul Social-Democrat” prevede că PSD va susţine formarea unui guvern minoritar social-democrat sau un guvern politic construit în jurul PSD şi nu va susţine nicio formulă de guvernare din care nu face parte.

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Editor : A.M.G.