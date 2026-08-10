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Diana Buzoianu vine cu vești proaste despre nivelul Dunării: „S-a creat un dâmb care a reorientat debitul de apă”

Data publicării:
CALARASI - ILUSTRATIE - DUNARE - BARJE - CANALUL BALA - 6 AUG 2026
Barje încărcate cu bolovani, care au fost scufundate pentru redirectionarea apei Dunării. Foto: Inquam Photos/ Ovidiu Micsik
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Din articol
„Scădere mai pronunţată faţă de estimări” 5 milioane de lei pentru dragare

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat luni seară că nu mai este valabilă estimarea de duminică, potrivit căreia Centrala de la Cernavădă poate funcţiona nouă zile după lucrările de creştere a debitului Dunării. „S-a creat un obstacol, un dâmb, care practic a reorientat debitul de apă”, a explicat Diana Buzoianu.

„Da, estimarea este revizuită, pentru că, în faţa unor fenomene extreme, putem să dăm soluţii, dar când vorbim de 60 de km de apă de parcurs, evident că pot să apară inclusiv obstacole noi, pentru că asta este ceea ce s-a întâmplat în cazul Dunării zilele acestea”, a explicat Diana Buzoianu luni seară, la Euronews, potrivit News.ro.

Potrivit acesteia, prin scufundarea celor patru barje și prin detonarea stâncii Pârjoaia s-a reuşit creşterea nivelului apei cu 8 cm în prima zi.

„Doar că apa respectivă, cărând aluviuni, creând anumiţi curenţi pe care noi nu mai puteam să îi gestionăm sau să îi analizăm (…) s-a creat un obstacol, un dâmb, care practic a reorientat debitul de apă, apa care fusese dislocată şi astfel nu a mai ajuns apa direct pe canalul unde ar fi trebuit pentru Cernavodă. Astfel, astăzi suntem într-un pronostic mult mai sumbru decât eram ieri”, a precizat ministrul interimar al Mediului.

Ea a menţionat că lucrările de dragare continuă.

„Sigur, în aceste momente au loc lucrări de dragare, care, oricum, şi în momentul în care vor reveni ploile şi va reveni debitul vor ajuta ca în cazul în care, să spunem, am avea o oprire a Unităţii 2, totuşi se poate să revină, să repornească această unitate într-un termen mult mai rapid”, a declarat Buzoianu.

Întrebată cât mai poate funcţiona Unitatea 2 de la Cernavădă, Buzoianu a afirmat: „Depinde foarte mult şi de lucrările care se fac de dragare (…) Deci este aproape imposibil de gestionat. Noi am făcut tot posibilul, dacă vă amintiţi săptămâna trecută comunicatul era că este posibil ca de joia trecută să fie oprită Unitatea 2. Am reuşit să câştigăm atâtea zile prin lucrările care au fost făcute. Fiecare zi câştigată este o zi în plus, dar, repet, (…) suntem într-un scenariu mai pesimist decât acum două zile”.

„Scădere mai pronunţată faţă de estimări”

Administraţia Naţională „Apele Române” anunţă, luni, că nivelul Dunării la Cernavodă este într-o scădere mai pronunţată faţă de estimările de până în prezent, iar marţi se vor continua acţiunile de dragaj.

„Mâine se vor continua acţiunile de dragaj ale AFDJ în zona din aval a braţului Bala, respectiv în zona pragurilor cu influenţă în scurgerea apelor. Nivelul Dunării la Cernavodă este într-o scădere mai pronunţată faţă de estimările de până în prezent”, anunţă, luni seară, Administraţia Naţională „Apele Române”.

Potrivit sursei citate, nivelul minim al apei în zona Cernavodă, care poate asigura funcţionarea Centralei este de -230 cm.

Luni, Guvernul a decis alocarea unor sume din Fondul de rezervă pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

„Guvernul României a aprobat, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), alocarea a 5,1 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor urgente de dragaj pe fluviul Dunărea, proiect realizat pentru a asigura debitul de apă necesar funcţionării în siguranţă a Centralei Nucleare de la Cernavodă, în contextul secetei hidrologice severe din această perioadă. Pentru un nivel optim al fluviului Dunărea, specialiştii au apreciat necesară redistribuirea temporară a debitului de apă la bifurcaţia braţelor Bala şi Dunărea Veche”, a transmis Guvernul, într-un comunicat de presă.

5 milioane de lei pentru dragare

Potrivit documentului citat, suma de 5,1 milioane de lei va fi folosită exclusiv pentru lucrări de dragaj (adâncirea albiei fluviului) în două zone critice:

• Punctul critic Cochirleni (km fluvial 309-304): 2,55 milioane lei pentru extragerea a aproximativ 50.000 de metri cubi de material.

• Punctul critic Caragheorghe-Turcescu (km fluvial 345-342): 2,55 milioane lei pentru dragarea a încă 50.000 de metri cubi.

„Alocarea de astăzi reprezintă o completare a finanţării de 7 milioane de lei aprobată în şedinţa din 31 iulie 2026 pentru intervenţia de redistribuire a debitelor la bifurcaţia Bala-Dunărea Veche, prin amplasarea etapizată a unor barje metalice”, a precizat Guvernul.

Anterior, specialiştii Apele Române anunţau că debitul Dunării la intrarea în ţară, în secţiunea Baziaş, se va menţine staţionar, la valoarea de 1.400 m³/s, până la data de 17 august. De asemenea, precizau că există posibilitatea înregistrării unor creşteri mai importante ale debitelor Dunării la intrarea în ţară după perioada 24-26 august, aceste creşteri putând determina ieşirea din actuala zonă critică, marcată de debite minime istorice.

ANAR mai arată că impactul schimbărilor climatice asupra regimului hidrologic al Dunării la intrarea în ţară, în secţiunea Baziaş, va consta în principal în reducerea debitelor medii anuale şi în creşterea frecvenţei şi duratei perioadelor cu debite mai mici de 2.500-2.000 m³/s.

Editor : B.P.

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