Live TV

Diana Buzoianu, vizată de a doua moțiune simplă în mai puțin de un an. Schimbare de plan la PSD: nu va mai vota demersul Opoziției

Data actualizării: Data publicării:
ID319341_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Diana Buzoianu în Parlament. Inquam Photos / Mălina Norocea
Din articol
Senatul dezbate și votează, de la ora 16:00, o nouă moțiune simplă adresată ministrei Mediului, Diana Buzoianu, fiind a doua inițiativă de acest fel depusă de aleșii Opoziției în mai puțin de un an. Ultima moțiune a fost votată în decembrie și a trecut inclusiv cu voturile social-democraților. Acum, potrivit informațiilor Digi24.ro, PSD a decis să nu voteze moțiunea, deși liderul de la Senat, Daniel Zamfir, spunea în urmă cu o săptămână contrariul.

ACTUALIZARE 14:35 Aleșii PSD de la Senat nu vor vota moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu, după cum au declarat surse politice pentru Digi24.ro. Argumentul folosit de social-democrați este acela că Diana Buzoianu a primit o dată un semnal din partea Parlamentului, o dată cu moțiunea simplă care a fost votată în luna decembrie anul trecut și care a obținut inclusiv voturile PSD. 

În urmă cu o săptămână, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, spunea, într-o reacție pentru Hotnews, că social-democrații vor vota moțiunea chiar dacă nu sunt de acord cu textul acesteia, pentru a rămâne consecvenți.

Știrea inițială

Moțiunea a fost depusă de 44 de senatori ai Opoziției, de la grupul PACE - Întâi România, AUR și neafiliați. Aceștia o acuză pe ministra Mediului că blochează proiecte energetice strategice realizate în proporție de peste 90%. 

„Diana Buzoianu, comisarul roșu-verde al setei și întunericului. Cum a instaurat Bolșevica de la Mediu dictatura trotinetelor peste barajele și pădurile României”, se intitulează moțiunea simplă, iar în textul inițiativei semnatarii susțin că Diana Buzoianu „colectivizează dreptul la apă, la energie și la proprietate, totul sub faldurile unui steag verde care ascunde, de fapt, un roșu aprins de dictatură administrativă”.

„Proiecte strategice precum cele de pe Valea Jiului (Bumbești-Livezeni) sau barajul de la Răstolița, realizate în proporție de peste 90%, sunt astăzi monumente ale neputinței impuse. Sub semnătura actualei ministre, aceste investiții de sute de milioane de euro sunt blocate de studii de impact care par scrise nu pentru protejarea naturii, ci pentru protejarea importurilor de energie scumpă”, se arată în textul moțiunii. 

În plus, inițiatorii critică și felul în care a fost gestionată criza apei potabile din județele Prahova și Dâmbovița, precum și reorganizările din cadrul Ministerului Mediului. 

„Cum este posibil ca în anul 2026, într-o țară europeană, zeci de mii de familii să descopere că apa de la robinet este o otravă chimică? Ministerul condus de Diana Buzoianu a ignorat avertismentele repetate privind poluarea pânzei freatice cu tricloretilenă și alți poluanți industriali, acționând abia când robinetele au secat și revolta populară a bătut la ușă.

În loc de o celulă de criză reală, ministerul a oferit o celulă de marketing politic”, mai spun semnatarii moțiunii simple. 

Este a doua moțiune pe numele Dianei Buzoianu în mai puțin de un an, după ce prima, depusă în decembrie 2025, a trecut cu 74 voturi pentru, 43 împotrivă și o abținere. Demersul a fost adoptat inclusiv cu voturile social-democraților.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a anunțat deja că formațiunea pe care o reprezintă va vota noua inițiativă a Opoziției, pentru a rămâne consecvenți.  

„Noi suntem consecvenți. Nu suntem de acord cu motivul moțiunii de azi, nu suntem de acord cu exprimările de acolo cu referire la doamna Buzoianu. Dar la prima moțiune noi am votat pentru și rămânem consecvenți”, a declarat Daniel Zamfir pe 26 martie, pentru Hotnews.ro.

În schimb, întrebat luni, în Parlament, dacă social-democrații și-au exprimat intenția de a vota moțiunea Opoziției, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a transmis: „Din câte am înțeles, senatorii PSD urmează să aibă o ședință pentru a decide ce vor face”. 

Senatorul USR Ștefan Pălărie susține că social-democrații încalcă acordul Coaliției de guvernare dacă formațiunea condusă de Sorin Grindeanu va vota noua moțiune simplă depusă la Senat pe numele ministrei Mediului, Diana Buzoianu. Senatorul mai spune că PSD depune mai multă energie pentru a crea spectacole, decât reforme. 

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mojtaba Khamenei
1
Un nou mesaj de la liderul suprem al Iranului, raportat de presa iraniană. Ce a transmis...
parlament
2
Cum ar vota românii dacă ar avea loc alegeri parlamentare: AUR, pe primul loc. Ce partide...
No Kings protest in New York
3
Peste 8 milioane de oameni au protestat în SUA împotriva lui Donald Trump. Manifestații...
Drone operators perform combat tasks in Zaporizhzhia direction
4
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii...
seismograf care inregistreaza un cutremur
5
Cutremur în România, duminică după-amiază
Gică Hagi își începe în forță al doilea mandat la naționala României
Digi Sport
Gică Hagi își începe în forță al doilea mandat la naționala României
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
simion aur inquam george calin
AUR anunță că va depune moțiune de cenzură. Demersul, programat în aceeași perioadă cu decizia PSD privind guvernarea
USR
USR, atac la PSD înaintea moțiunii simple împotriva Dianei Buzoianu: „Cei care o vor vota se așază de partea mafiilor”
Radu Miruță.
Miruță susține că dacă Bolojan pleacă din funcție, pică Guvernul: „Care e pasul doi? PSD cu AUR?”
plenul parlamentului
Radu Miruță acuză PSD că ar fi „copiat” un proiect pe energie, depus în urmă cu patru ani la Parlament
sorin grindeanu
Grindeanu către Ciucu: „Cum eu nu spun PNL-ului ce are de făcut, n-am să las pe nimeni să spună PSD-ului”
Recomandările redacţiei
Război în Orientul Mijlociu.
Război în Orientul Mijlociu, ziua 31. Trump amenință că va distruge...
calin georgescu oameni
„Dumnezeu ne ține pe toți”. Călin Georgescu nu a mai încasat salariu...
RAF Fairford, UK - 28 Mar 2026
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în...
alimentare la pompa
Ședință de coaliție privind măsuri pentru limitarea prețului...
Ultimele știri
Polonia plafonează prețul combustibililor, în contextul bulversărilor de pe piața mondială de petrol
Cum ar putea Trump să redeschidă forțat Strâmtoarea Ormuz printr-o intervenție militară și cât de mari sunt riscurile pentru SUA
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban (sondaje)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii vor avea parte de noroc până la finalul lunii aprilie 2026. Urmează cea mai bună perioadă din an...
Cancan
BREAKING! 'Gata, s-a terminat'. Anunțul momentului din spital, despre Mircea Lucescu
Fanatik.ro
Omul care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu a fost dat afară de Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova!
editiadedimineata.ro
Letonia acuză Rusia de desfășurarea unei campanii de dezinformare împotriva statelor baltice
Fanatik.ro
Show total cu Aryna Sabalenka. În ce imagini a apărut jucătoarea de tenis și ce fotbalist legendar era...
Adevărul
Pașaportul românesc, mai puternic decât cele eliberate de SUA, Marea Britanie și Australia. În ce state pot...
Playtech
Cu cât vând oierii mieii de Paşte în 2026: diferenţa de preţ faţă de supermarket
Digi FM
O femeie s-a prezentat la spital cu dureri de spate, iar doctorii i-au sugerat eutanasierea: „Nu voiam să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Am fost numărul 1 în lume, acum sunt într-un scaun cu rotile!" Drama unei mari campioane
Pro FM
Fiul de trei luni al lui Enrique Iglesias fură deja inimile tuturor. Surorile lui sunt topite după el...
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywood-ul în apogeul carierei sale: „Am fost la un pas de moarte”
Adevarul
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce ar trebui să...
Newsweek
Bolojan începe revoluția sistemului de pensii. Ce categorii de români sunt afectate? Cine pierde 2.400 lei?
Digi FM
I-au căzut fațetele dentare pe scenă, în timpul unui concurs de Miss. Reacția aplaudată a concurentei și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Fiul ilegitim al lui Arnold, campion la culturism. Tatăl lui celebru l-a antrenat, după ce mulți ani n-au...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”