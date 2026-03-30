Diana Buzoianu, vizată de a doua moțiune simplă în mai puțin de un an. Schimbare de plan la PSD: nu va mai vota demersul Opoziției

Senatul dezbate și votează, de la ora 16:00, o nouă moțiune simplă adresată ministrei Mediului, Diana Buzoianu, fiind a doua inițiativă de acest fel depusă de aleșii Opoziției în mai puțin de un an. Ultima moțiune a fost votată în decembrie și a trecut inclusiv cu voturile social-democraților. Acum, potrivit informațiilor Digi24.ro, PSD a decis să nu voteze moțiunea, deși liderul de la Senat, Daniel Zamfir, spunea în urmă cu o săptămână contrariul.

PSD s-a răzgândit: nu mai votează moțiunea Opoziției

ACTUALIZARE 14:35 Aleșii PSD de la Senat nu vor vota moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu, după cum au declarat surse politice pentru Digi24.ro. Argumentul folosit de social-democrați este acela că Diana Buzoianu a primit o dată un semnal din partea Parlamentului, o dată cu moțiunea simplă care a fost votată în luna decembrie anul trecut și care a obținut inclusiv voturile PSD.

În urmă cu o săptămână, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, spunea, într-o reacție pentru Hotnews, că social-democrații vor vota moțiunea chiar dacă nu sunt de acord cu textul acesteia, pentru a rămâne consecvenți.

Știrea inițială

Moțiunea a fost depusă de 44 de senatori ai Opoziției, de la grupul PACE - Întâi România, AUR și neafiliați. Aceștia o acuză pe ministra Mediului că blochează proiecte energetice strategice realizate în proporție de peste 90%.

Ce acuzații i se aduc Dianei Buzoianu

„Diana Buzoianu, comisarul roșu-verde al setei și întunericului. Cum a instaurat Bolșevica de la Mediu dictatura trotinetelor peste barajele și pădurile României”, se intitulează moțiunea simplă, iar în textul inițiativei semnatarii susțin că Diana Buzoianu „colectivizează dreptul la apă, la energie și la proprietate, totul sub faldurile unui steag verde care ascunde, de fapt, un roșu aprins de dictatură administrativă”.

„Proiecte strategice precum cele de pe Valea Jiului (Bumbești-Livezeni) sau barajul de la Răstolița, realizate în proporție de peste 90%, sunt astăzi monumente ale neputinței impuse. Sub semnătura actualei ministre, aceste investiții de sute de milioane de euro sunt blocate de studii de impact care par scrise nu pentru protejarea naturii, ci pentru protejarea importurilor de energie scumpă”, se arată în textul moțiunii.

În plus, inițiatorii critică și felul în care a fost gestionată criza apei potabile din județele Prahova și Dâmbovița, precum și reorganizările din cadrul Ministerului Mediului.

„Cum este posibil ca în anul 2026, într-o țară europeană, zeci de mii de familii să descopere că apa de la robinet este o otravă chimică? Ministerul condus de Diana Buzoianu a ignorat avertismentele repetate privind poluarea pânzei freatice cu tricloretilenă și alți poluanți industriali, acționând abia când robinetele au secat și revolta populară a bătut la ușă.

În loc de o celulă de criză reală, ministerul a oferit o celulă de marketing politic”, mai spun semnatarii moțiunii simple.

Este a doua moțiune pe numele Dianei Buzoianu în mai puțin de un an, după ce prima, depusă în decembrie 2025, a trecut cu 74 voturi pentru, 43 împotrivă și o abținere. Demersul a fost adoptat inclusiv cu voturile social-democraților.

Zamfir: PSD rămâne consecvent

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a anunțat deja că formațiunea pe care o reprezintă va vota noua inițiativă a Opoziției, pentru a rămâne consecvenți.

„Noi suntem consecvenți. Nu suntem de acord cu motivul moțiunii de azi, nu suntem de acord cu exprimările de acolo cu referire la doamna Buzoianu. Dar la prima moțiune noi am votat pentru și rămânem consecvenți”, a declarat Daniel Zamfir pe 26 martie, pentru Hotnews.ro.

În schimb, întrebat luni, în Parlament, dacă social-democrații și-au exprimat intenția de a vota moțiunea Opoziției, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a transmis: „Din câte am înțeles, senatorii PSD urmează să aibă o ședință pentru a decide ce vor face”.

USR îi atacă pe social-democrați

Senatorul USR Ștefan Pălărie susține că social-democrații încalcă acordul Coaliției de guvernare dacă formațiunea condusă de Sorin Grindeanu va vota noua moțiune simplă depusă la Senat pe numele ministrei Mediului, Diana Buzoianu. Senatorul mai spune că PSD depune mai multă energie pentru a crea spectacole, decât reforme.

