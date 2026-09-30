Live TV

Video Diana Șoșoacă a făcut circ în Parlament înaintea votului pentru Siegfried Mureșan. Atac suburban la Ursula von der Leyen

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-0975326545
Diana Șoșoacă. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Diana Șoșoacă, europarlamentară și președinta partidului SOS România, a mers miercuri în Parlamentul României, înaintea ședinței de vot pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan, unde a făcut scandal pe holuri. Ea l-a acuzat pe Siegfried că este „trădător”, a atacat-o pe ;efa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a anunțat că SOS RO nu va vota Guvernul Mureșan.

Diana Șoșoacă a condus grupul parlamentarilor SOS RO pe holurile Parlamentului, spunând că guvernul propus de Siegfried Mureșan este continuatorul celui condus de Ilie Bolojan.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ea a avut un mesaj plin de jigniri și pentru Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene: „Fă, Ursulo, nenorocito! Nu o să-ți votez acest guvern. O să vedeți ce-o să vă facem. Pentru că să m-ameninți pe mine că mă bagi la pușcărie și-mi desființezi partidul, nu merge cu mine”.

În continuare, eurodeputata a spus despre Siegfried Mureșan că este „o râmă care îi pupă picioarele Ursulei von der Leyen” și că arestarea lui Călin Georgescu a fost decisă de „sistem” ca un semnal pentru a descuraja protestele împotriva lui Siegfried Mureșan.

Diana Șoșoacă l-a acuzat pe Mureșan că este „un trădător de țară”, pentru că intermediază „afaceri cu multinaționale”.

„De ce să distrugi Taromul, de ce să distrugi Hidroelectrica, să le pui la bursă ca să poată să fie cumpărate? Este inacceptabil.”

Ea a transmis totul live pe Facebook, anunțând că SOS RO nu va vota Guvernul Mureșan și va ieși din sală.

În momentul în care Siegfried Mureșan s-a apropiat de sala de plen, Diana Șoșoacă a început să țipe „Vin trădătorii”, „Jos cu trădătorii de neam și țară!”, „Rușine să vă fie!”, „Huooo!”, „Mureșan la pușcărie!”.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
calin georgescu
1
Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Curtea de Apel București a aprobat...
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PROTECTIA COPILULUI - CEREMONIE
2
Ambasadorul SUA în România, după dezvăluirile WSJ referitoare la diplomata de la Atena...
Group of Ukrainian military using a drone to detect enemy positions
3
„Rușii s-au predat în întregime”. Rezultatele operațiunii „Vivaldi”, cea mai mare...
reziduuri de bauxită la rafinăria Aughinish Alumina din Irlanda
4
Țara europeană care alimentează mașinăria de război a Rusiei. Una dintre cele mai mari...
Siegfried Mureșan
5
Scenariul respingerii guvernului Mureșan: PNL ia în calcul să sesizeze CCR dacă Nicușor...
Tragedie în fotbal! Patron de club, împușcat în cap! Cu doar câteva ore înainte a fost la meciul naționalei
Digi Sport
Tragedie în fotbal! Patron de club, împușcat în cap! Cu doar câteva ore înainte a fost la meciul naționalei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor, în discursul din Parlament: „Societatea nu mai are răbdare cu noi. Reacția va fi pe măsură”
nicusor dan profimedia
Nicuşor Dan, în ziua votului: „Sunt şanse bune ca politicienii să fie convinşi să ajungă la un acord care să termine această criză”
2026-09-30-7898
Grindeanu, atac la adresa PNL și USR: „După alegeri, veți încăpea toți într-un lift. Fără să vă înghesuiți”
2026-09-30-8268
Siegfried Mureșan, înaintea votului de învestitură: Mai puțini parlamentari și secretari de stat. „Zero risipă”
Europarlamentarul S&D Victor Negrescu
Calculele PSD pentru o nouă majoritate după votul pentru Guvernul Mureșan. Negrescu: Poate UDMR își va schimba poziționarea
Recomandările redacţiei
2026-09-30-7799
A început votul decisiv pentru guvernul lui Siegfried Mureșan...
george simion si calin georgescu fac declaratii
George Simion: AUR nu va vota niciun guvern până când nu-l eliberați...
perchezitii
Un lider USR Dâmboviţa ar fi implicat în reţeaua care a încercat să...
Flugzeug flydubai Boeing 737 MAX 8, A6-FKA, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, VAE, 26.06.2026 *** flydubai Boeing 737
Un zbor Dubai-Tel Aviv a aterizat în Arabia Saudită după o alertă de...
Ultimele știri
Diana Buzoianu acuză PSD că împiedică formarea Guvernului Mureșan: „Nu mai inventați motive să blocați țara”
Moscova a avertizat oficial NATO că va folosi armele nucleare dacă Alianța va încerca să izoleze o exclavă rusă
Încep lucrările la drumul spre Vulcanii Noroioşi. Marcel Ciolacu anunţă o investiţie de 242 de milioane de lei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
VIDEO Imagini cu Presley Gerber, cu doar câteva ore înainte de moarte. Fiul lui Cindy Crawford s-a filmat în...
Cancan
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări
Fanatik.ro
Cum ajunge echipa lui Curelea la baraj şi scenariul utopic în care se califică direct la Euro! România U21...
editiadedimineata.ro
Cum au transformat susținătorii lui Călin Georgescu un articol Reuters într-o nouă teorie a conspirației
Fanatik.ro
Cele mai importante investiții făcute de Simona Halep din banii câștigați în tenis. Cum și-a construit averea
Adevărul
Autoritățile elvețiene clarifică situația în cazul lui Vlad Băltățeanu. Suspectul nu s-ar fi predat, ci a...
Playtech
Întrebarea la care să nu răspunzi în grabă când ești oprit de Poliție în trafic. Ce recomandă un avocat...
Digi FM
Ce face Ion Lăceanu la 90 de ani. "Omul-orchestră" s-a mutat acum cinci ani la un azil, după moartea soției...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Simona Halep, primele declarații despre viața personală
Pro FM
Cum arată Isabel, prima soție a lui Julio Iglesias, la 76 de ani proaspăt împliniți: "Copiii noștri ne-au...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
S-au îndrăgostit pe platoul de filmare, iar azi au o familie superbă. Kirsten Dunst și Jesse Plemons, din nou...
Adevarul
Bărbatul din Oradea care l-a plimbat pe Călin Georgescu cu Jaguarul, ultimatum pentru autorități. „Vă arestăm...
Newsweek
Pensii militare: Ministrul Miruță anunță că vârsta de pensionare nu crește. Documentele oficiale îl contrazic
Digi FM
Casa „Barbie” din Marea Britanie se vinde cu 725.000 de lire sterline. Locuința unde până și robinetele sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A ridicat o scândură din podea și a rămas fără cuvinte. Sub casa pe care o renova o aștepta o comoară din 1921
Digi Animal World
Reacția unei femei când un străin i-a oferit 200.000 de dolari pentru câinele ei: „Mulți dintre voi nu...
Film Now
John Goodman, despre gestul generos făcut de Bruce Willis la începutul carierei: „A avut grijă de mine. Îl...
UTV
Nadia Comăneci a defilat la Paris alături de Jane Fonda și Eva Longoria. Sportiva a ales o ținută creată în...