Diana Șoșoacă, europarlamentară și președinta partidului SOS România, a mers miercuri în Parlamentul României, înaintea ședinței de vot pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan, unde a făcut scandal pe holuri. Ea l-a acuzat pe Siegfried că este „trădător”, a atacat-o pe ;efa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a anunțat că SOS RO nu va vota Guvernul Mureșan.

Diana Șoșoacă a condus grupul parlamentarilor SOS RO pe holurile Parlamentului, spunând că guvernul propus de Siegfried Mureșan este continuatorul celui condus de Ilie Bolojan.

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Ea a avut un mesaj plin de jigniri și pentru Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene: „Fă, Ursulo, nenorocito! Nu o să-ți votez acest guvern. O să vedeți ce-o să vă facem. Pentru că să m-ameninți pe mine că mă bagi la pușcărie și-mi desființezi partidul, nu merge cu mine”.

În continuare, eurodeputata a spus despre Siegfried Mureșan că este „o râmă care îi pupă picioarele Ursulei von der Leyen” și că arestarea lui Călin Georgescu a fost decisă de „sistem” ca un semnal pentru a descuraja protestele împotriva lui Siegfried Mureșan.

Diana Șoșoacă l-a acuzat pe Mureșan că este „un trădător de țară”, pentru că intermediază „afaceri cu multinaționale”.

„De ce să distrugi Taromul, de ce să distrugi Hidroelectrica, să le pui la bursă ca să poată să fie cumpărate? Este inacceptabil.”

Ea a transmis totul live pe Facebook, anunțând că SOS RO nu va vota Guvernul Mureșan și va ieși din sală.

În momentul în care Siegfried Mureșan s-a apropiat de sala de plen, Diana Șoșoacă a început să țipe „Vin trădătorii”, „Jos cu trădătorii de neam și țară!”, „Rușine să vă fie!”, „Huooo!”, „Mureșan la pușcărie!”.

Editor : B.P.