Live TV

Video Diana Șoșoacă a sfâșiat drapelul UE de Ziua Europei. În aceeași zi a fost a fost la Ambasada Rusiei

Data actualizării: Data publicării:
În aceeași zi, Diana Șoșoacă a fost primită la Ambasada Rusiei FOTO Captură / Facebook Diana Șoșoacă
În aceeași zi, Diana Șoșoacă a fost primită la Ambasada Rusiei FOTO Captură / Facebook Diana Șoșoacă

De Ziua Europei, Diana Șoșoacă a făcut un gest extrem. Europarlamentarul a publicat pe Facebook un videoclip în care aceasta, alături de mai mulți susținători, rup steagul Uniunii Europene.

Potrivit videoclipului publicat de Diana Șoșoacă, manifestarea a avut loc la Mănăstirea Plăviceni, din satul Dudu, județul Teleorman.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În aceeași zi în care Diana Șoșoacă a rupt steagul UE, Ambasada Rusiei la București a publicat mai multe fotografii de la o recepție în care apare și Șoșoacă.

Imaginile au fost puse pe Facebook într-un mesaj în rusește. În mesajul său, ambasadorul Rusiei a criticat Uniunea Europeană denaturând realitatea istorică și spunând că în aceeași compoziție în care s-a luptat cu URSS, acum se înarmează din nou Europa și că Rusia va acționa pentru că are „responsabilitate față de soarta planetei”.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
petru-avram captura recorder
2
„Animalul politic” de la Apele Române a fost condamnat. Petru Avram a trimis utilajele...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
3
Umilința supremă: Zelenski a dat decret prin care „autorizează” parada lui Putin și a pus...
Laura Codruța Kovesi
4
Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un...
simion aur inquam george calin
5
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
O prezentatoare TV a recunoscut ÎN DIRECT de ce a sedus un bărbat celebru: ”Fiul meu aproape a leșinat când le-a văzut”
Digi Sport
O prezentatoare TV a recunoscut ÎN DIRECT de ce a sedus un bărbat celebru: ”Fiul meu aproape a leșinat când le-a văzut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Evenimentul "Un singur drum: EUROPA!", organizat de Asociatia Mediu - Educatie - Activism, eveniment dedicat Zilei Europei, in Bucuresti, Piata Universitatii, sambata, 9 mai 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Sute de oameni au participat la un marş de Ziua Europei, în Capitală. Manifestanții au mers din Piaţa Universităţii în Piaţa Victoriei
diana sosoaca portret
Diana Șoșoacă, în vizită la Ambasada Rusiei de Ziua Europei
steag drapel nato si ue uniunea europeana
Mai mulți europarlamentari solicită o uniune a apărării și independenței față de NATO: „A te baza exclusiv pe SUA e un joc periculos”
Screenshot 2026-05-09 141244
9 mai la Chișinău: marș al prorușilor cu simboluri interzise și muzică sovietică, în timp ce Guvernul sărbătorește Ziua Europei
Daniel Băluță.
Daniel Băluță, atac la Ilie Bolojan de Ziua Europei: Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun
Recomandările redacţiei
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_41_INQUAM_Photos_George_Calin
Soluția lui Ludovic Orban la actuala criză politică: În locul...
Imaginile generate de inteligența artificială. Foto captură video
Imagini generate de IA arată avioane Su-30 cu steagurile NATO în...
ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
Noi date de la ANM: vreme instabilă, cu ploi puternice, temperaturile...
Kim Jong Un
Coreea de Nord va lansa automat un atac nuclear în cazul în care Kim...
Ultimele știri
Accident în Sectorul 6 al Capitalei: un șofer beat a intrat cu mașina într-un troleibuz
Astronautul Charles Duke, membru al misiunii Apollo 16, interviu la Digi24 despre experința sa în spațiu: „E natura umană să explorăm”
Cutremur în județul Buzău, în noaptea de sâmbătă spre duminică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii pentru care lucrurile se așază, în sfârșit. Urmează o perioadă mult mai bună, în care stresul și...
Cancan
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Fanatik.ro
Rică Răducanu, replici geniale la 80 ani: “Cum mă simt? Toate cele 3 picioare s-au dus naibii!”
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Care e situaţia medicală a lui Alex Dobre. Diagnosticul oficial al doctorilor
Adevărul
Val de reacții la mesajul angajatei care lucrează de pe plajă. „O zi normală și productivă de lucru, într-un...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Ioan Isaiu a murit la 56 de ani, înainte de a-și vedea visul împlinit. Ce spunea despre singurul său regret
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Imaginea cu care Alexandru Țiriac a ”cucerit” internetul: ”Numește un duo mai bun”
Pro FM
Mira a depășit despărțirea de iubit și se distrează în Portugalia. A pozat în bikini pe plajele din Algarve
Film Now
Nate din "Diavolul se îmbracă de la Prada", scos din partea a doua. Viață la fermă, departe de Hollywood
Adevarul
Trei dintre mâncărurile tradiționale românești cu cele mai bizare nume. Aproape nimeni nu mai știe ce...
Newsweek
La ce oră intră, marți, pensia și ajutorul de 500 lei pe card? Pensionarii nu primesc banii în același timp
Digi FM
Goldie Hawn, adevărul despre motivul pentru care nu s-a căsătorit niciodată cu Kurt Russell, după 43 de ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Ultimele zile ale lui Dustin Diamond, Screech din “Salvați de clopoțel”. Singura colegă care i-a fost alături...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă