De Ziua Europei, Diana Șoșoacă a făcut un gest extrem. Europarlamentarul a publicat pe Facebook un videoclip în care aceasta, alături de mai mulți susținători, rup steagul Uniunii Europene.

Potrivit videoclipului publicat de Diana Șoșoacă, manifestarea a avut loc la Mănăstirea Plăviceni, din satul Dudu, județul Teleorman.

În aceeași zi în care Diana Șoșoacă a rupt steagul UE, Ambasada Rusiei la București a publicat mai multe fotografii de la o recepție în care apare și Șoșoacă.

Imaginile au fost puse pe Facebook într-un mesaj în rusește. În mesajul său, ambasadorul Rusiei a criticat Uniunea Europeană denaturând realitatea istorică și spunând că în aceeași compoziție în care s-a luptat cu URSS, acum se înarmează din nou Europa și că Rusia va acționa pentru că are „responsabilitate față de soarta planetei”.

