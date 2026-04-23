Diana Șoșoacă ar putea fi anchetată în România. Comisia din Parlamentul European, vot în unanimitate pentru ridicarea imunității

Diana Șoșoacă. Foto: Profimedia
Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European a decis să îi ridice imunitatea de europarlamentar Dianei Șoșoacă, potrivit informațiilor Digi24.ro. Votul a avut loc joi, într-o ședință cu ușile închise. Decizia va fi oficializată în plenul Legislativului European, unde urmează un nou vot. 

Ridicarea imunității de europarlamentar în cazul Dianei Șoșoacă a primit un vot covârșitor în Comisia pentru afaceri juridice, de joi. Potrivit informațiilor Digi24.ro, au fost înregistrare 17 voturi „pentru” și niciun vot împotrivă. A existat totuși și o abținere. 

Raportul Comisiei va merge apoi în plenul Parlamentului European, în viitoarea sesiune plenară, pentru a primi votul final. Cel mai probabil raportul ar urma să fie discutat săptămâna viitoare. 

Solicitarea privind ridicarea imunității parlamentare a fost solicitată de Parchetul General din România, care a dispus punerea în mișcare a urmăririi penale împotriva Dianei Șoșoacă la finalul anului trecut, fiind acuzată de 11 infracțiuni, inclusiv propagandă legionară, promovarea cultului criminalilor de război și negarea Holocaustului (mai multe informații AICI).

Ce a spus Șoșoacă după audieri

Diana Șoșoacă a fost audiată în cadrul Comisiei pentru afaceri juridice pe 24 martie. Într-un live pe Facebook, aceasta le-a prezentat urmăritorilor detalii din timpul audierii, precizând că are loc un abuz.

 „Am subliniat foarte clar că e un abuz și un precedent pentru ei și oricine va avea probleme cu puterea de la acel moment. Am prezentat cam tot ceea ce s-a întâmplat în România. Am solicitat să se respecte dreptul la apărare al oricărui om. (...) Sunt sigură că fiecare în sufletul lui a simțit că ar putea fi oricând în locul meu.

Le-am spus „ce ar fi acum să ridicăm imunitatea tuturor europarlamentarilor care au vorbit împotriva lui Netanyahu, Metsola, Von der Leyen?” Ar fi trebuit să îmi adreseze întrebări. A fost o liniște mormântală în sală să știți”, a spus Șoșoacă. 

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
Echipamente auto obligatorii. Inquam Photos George Calin
2
Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa...
Screenshot 2026-04-22 at 14.57.01
3
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței...
bolojan si grindeanu in parlament
4
Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor demisiona joi, iar...
ilie bolojan
5
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică...
Un german de 86 de ani, acuzat că a omorât o tânără în București! Le-a spus anchetatorilor cum s-ar fi întâmplat totul
Digi Sport
Un german de 86 de ani, acuzat că a omorât o tânără în București! Le-a spus anchetatorilor cum s-ar fi întâmplat totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
„Ziua demisiei”. Miniștrii PSD nu participă la ședința de Guvern și...
Președontele SUA, Donald Trump, la un summit NATO.
Listă a țărilor „neascultătoare și cuminți”: administrația Trump...
salajanu
Dosarul baronilor locali din CJ Sălaj și Bistrița-Năsăud. Dinu Iancu...
islamabad, pakistan
„E ca și cum am trăi într-o cușcă”: Islamabadul, sub blocaj în...
Ultimele știri
„SUA nu vor dicta condițiile” negocierilor privind comerțul liber, avertizează premierul Canadei, Mark Carney
Vizită surpriză la Kiev: Prinţul Harry ajunge în Ucraina pentru două zile
Spionul moldovean Alexandru Bălan, fost adjunct al Serviciilor de Informații și Securitate din Moldova, va fi extrădat mâine
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton, adevărul din spatele aparițiilor perfecte: „Mi se pare foarte dificil”
Cancan
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Fanatik.ro
De unde a pornit ura istorică a fanilor Universității Craiova împotriva lui Dinamo! Povestea celor 12...
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Ceasuri de lux pentru tot lotul FCSB, deși joacă în play-out!
Adevărul
Cifrele lui Gherasimov privind câștigurile teritoriale în Ucraina, contrazise de datele din teren
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Are 47 de ani, iar partenerul ei doar 27. Emilia Ghinescu, despre cum au reacționat părinții iubitului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După ce a ”făcut o gafă de proporții și a confirmat relația”, Cristi Chivu a ”comis-o” iar în direct...
Pro FM
Lora, mesaj tranșant despre presiunea de a avea copii: „Jos labele de pe uterul meu!”
Film Now
Jack Nicholson, la 89 de ani. Actorul are șase copii și cinci nepoți. Marile iubiri ale starului din „The...
Adevarul
Concedieri în masă în Iran ca urmare a conflictului cu SUA și Israelul. Situația economică a țării s-ar putea...
Newsweek
După cât timp de la depunerea dosarului primești prima pensie? Întârzierile sunt de luni de zile. De ce?
Digi FM
Ortodocşii îl sărbătoresc joi pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă. Ce e bine să faci...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Ce relaţie au acum Emma Thompson şi Helena Bonham Carter, femeia cu care a înșelat-o fostul soţ
UTV
Cei născuți după 2009 nu vor mai putea fuma niciodată. Marea Britanie introduce cea mai dură lege anti-tutun