Diana Şoşoacă, atac la Maria Zaharova și acuzații către Rusia de manipulare istorică: „Epoca imperiilor și a dictatelor a apus"

Data publicării:
Diana Șoșoacă, SOS Romania
Diana Șoșoacă. Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Diana Șoșoacă a transmis Ambasadei Rusiei și ulterior a publicat pe pagina sa de Facebook o scrisoare oficială de protest, manifestându-și indignarea față de declarațiile Mariei Zaharova pe tema suveranității Republicii Moldova. Totodată, ea a postat pe rețele sociale și un clip. În argumentația sa, Șoșoacă face apel chiar la citate din Vladimir Putin.

„Domnule Ambasador, Subsemnata, Diana Iovanovici-Șoșoacă, Av. Europarlamentar și președinte al Partidului S.O.S. România, transmit prezenta scrisoare oficială ca reacție fermă și categorică la declarațiile publice formulate la 15 ianuarie 2026 de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, doamna Maria Zaharova, declarații care reprezintă un atac direct la adresa identității naționale românești și a adevărului istoric”, scrie Diana Șoșoacă

În scrisoare, Diana Șoșoacă afirmă că Republica Moldova aparține de jure statului român și, pe cale de consecință, singura țară care s-ar putea exprima pe această temă este România, nu Rusia.

„Afirmațiile potrivit cărora limba română ar fi o «denumire impusă», iar moldovenii ar reprezenta un popor diferit de cel român, constituie o manipulare grosolană și o sfidare a realităților istorice”, spune liderul SOS.

Totodată, Diana Șoșoacă neagă tema româniizării forțate a Moldovei și afirmă că unirea Republicii Moldova cu România este un gest firesc.

Mai mult, pentru a argumenta, Şoşoacă se folosește chiar de declarațiile președintelui rus Vladimir Putin referitoare la Republica Moldova, care a spus că romînii și moldovenii împart același spațiu istoric și cultural.

„Vă reamintim, în acest sens, chiar afirmațiile d-lui Președinte Vladimir Putin, făcute în 2010, la întâlnirea cu istoricii ruși. Domnia sa a spus că «moldovenii și românii aparțin aceluiași spațiu cultural și istoric» și că «limba moldovenească și limba română sunt foarte apropiate». Sunt recunoașteri valide, ce-i drept că doar cultural-lingvistice, nu teritoriale, dar ele contrazic afirmațiile d-nei Zaharova. Și nu, limbile română și moldovenească nu sunt limbi apropiate, sunt aceeași limbă, cu particularități specifice, rezultate din contaminări naturale cu limbile popoarelor cu care au venit în contact”, a mai scris ea.

După mai multe considerații istorice, totuși, europarlamentarul SOS încetează a mai polemiza cu Maria Zaharova și îi dă dreptate acesteia, în detrimentul președintei Republicii Moldova. Ea afirmă despre Maia Sandu că este o „impostoare”, care lipsește țara pe care o conduce de suveranitate și independență.

„Doamna Maria Zaharova are dreptate când spune că «politica Maiei Sandu, din anul 2020, când a devenit președinta Republicii Moldova, a fost îndreptată exact în această direcție – lipsirea acestei țări, a Moldovei, de suveranitate și independență, erodarea memoriei istorice a poporului moldovenesc, realizarea tuturor demersurilor pentru ca moldovenii să nu-și cunoască propria istorie și să renunțe la propria identitate». Dar aici se oprește dreptatea domniei sale și în cu totul alt sens decât cel în care argumentează. Astfel, «renunțarea la denumirea limbii ca limbă moldovenească și remodelarea acesteia în limba română» pusă pe seama Maiei Sandu este o atribuire incorectă unei impostoare care nu a dorit niciodată unirea cu patria mamă (a făcut-o acum, la ordin) și o jignire grosolană și iresponsabilă la adresa moldovenilor. Care sunt români și punctum!”, notează ea.

„Asemenea declarații nu fac decât să demonstreze că problema nu este în România, nici în Republica Moldova, ci în incapacitatea unor reprezentanți ai Federației Ruse de a înțelege că epoca imperiilor și a dictatelor asupra popoarelor a apus”, își încheie scrisoarea către Ambasada Rusiei Dianei Şoşoacă.

Scrisoarea integrală către ambasada Rusiei o găsiți mai jos

Editor : Sebastian Eduard

